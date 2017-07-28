Thành Đạt: 'Tôi yêu Hải Băng vì cô ấy thương con trai riêng của tôi'

Giải trí 28/07/2017 11:42

Vừa qua, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, nam diễn viên Thành Đạt đã thẳng thắn chia sẻ lý do yêu Hải Băng là vì nữ ca sĩ đã yêu thương con trai riêng của anh mộ cách vô tư, vô bờ bến.

Sau khi “đường ai nấy đi” với nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc, Thành Đạt đã công khai mối quan hệ tình cảm với ca sĩ Hải Băng. Theo nhiều thông tin từng được đăng tải, nam diễn viên đã cảm nắng cô ca sĩ trẻ ngay cái nhìn đầu tiên khi đi ăn cùng nhóm bạn thân,.

Ngay khi mối quan hệ trên được tiết lộ, cả hai đã vấp phải không ít lời chỉ trích của dư luận, thậm chí có nhiều lời bàn tán chính Hải Băng là người thứ 3 khiến gia đình Thành Đạt đỗ vỡ.

Tuy nhiên, cả hai đã chọn cách im lặng trước những sóng gió, chỉ tập trung vun vén hạnh phúc gia đình. Hiện tại, cặp đôi cả có với nhau một đứa con gái và đang có cuộc sống hạnh phúc -  Thành Đạt chia sẻ trên Zing trong cuộc phỏng vấn thực hiện tháng 12/2016.

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Cả hai đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc - Ảnh: Internet.

Cũng trong cuộc phỏng vấn nói trên, Thành Đạt chia sẻ: “Tôi yêu Hải Băng vì cô ấy có vũ khí lợi hại là tình thương vô bờ bến với con trai riêng của tôi – bé Kid”.

Nam diễn viên cũng hết lời khen ngợi vợ mới là người rất biết quan tâm, chu đáo chăm sóc gia đình. Đây có thể là điểm cộng cho nữ ca sĩ Hải Băng và khiến mọi người có cái nhìn khác hơn về quan điểm “mẹ kế, con chồng”.

Thành Đạt: 'Tôi yêu Hải Băng vì cô ấy thương con trai riêng của tôi' - Ảnh 2
Hình ảnh bé Kid - con riêng Thành Đạt được Hải Băng đăng tải. Ảnh: FBNV

Đồng thời, nam diễn viên cho biết là cuộc sống của anh và Hải Băng rất hạnh phúc, cả hai đi đâu cũng có nhau. Anh chàng cũng đã cố gắng thay đổi để phù hợp với gia đình mới, mỗi ngày Thành Đạt luôn nhắc nhở phải giữ gìn hạnh phúc đang có. Từ sau khi đỗ vỡ, nam diễn viên đã trưởng thành và có kinh nghiệm hơn.

Thành Đạt: 'Tôi yêu Hải Băng vì cô ấy thương con trai riêng của tôi' - Ảnh 3
Hình ảnh thân thiết của bé Kid và con gái chung của Hải Băng - Thành Đạt. Ảnh: Internet. 

Trong phỏng vấn, nam diễn viên cũng lên tiếng khẳng định, những thứ mà anh đang có là do chính năng lực của bản thân chứ không muốn làm những trò PR, sống ảo. Cũng chính vì lý do đó mà lễ hỏi của anh và Hải Băng được tổ chức khá bí mật, không một ai biết.

Cho đến ngày 23/7 vừa qua, Hải Băng mới đăng tải một bức hình về lễ hỏi của cả hai trên trang cá nhân nhằm kỷ niệm 1 năm về chung một nhà, khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ.

Thành Đạt: 'Tôi yêu Hải Băng vì cô ấy thương con trai riêng của tôi' - Ảnh 4
Hình ảnh đám hỏi được Hải Băng đăng tải, nhân dịp kỷ niệm 1 năm về chung một nhà - Ảnh: FBNV

Hải Băng cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh chơi đùa với con trai riêng của Thành Đạt, khiến nhiều người yêu thích, đập tan những tin đồn không hay về nữ ca sĩ này.

Hiện tại, cuộc sống hôn nhân của Hải Băng và Thành Đạt đang rất hạnh phúc với đứa con gái nhỏ. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa có ý định sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian tới.

“Có nhiều người tổ chức đám cưới linh đình, một thời gian thì lại rạn nứt, cũng có những người chưa một lần mặc áo cưới nhưng lại sống với nhau cả đời” - Thành Đạt chia sẻ.

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