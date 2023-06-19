Con gái út nhà Diva Mỹ Linh ngày càng táo bạo, theo đuổi phong cách thời trang 'nổi loạn' khiến netizen 'nóng mắt'

Hậu trường 19/06/2023 20:10

Mỹ Anh là một trong những nữ ca sĩ gen Z đang được nhiều bạn trẻ yêu thích hiện nay. Cô cũng được biết đến là con gái út của nhà Diva Mỹ Linh, sở hữu tài năng âm nhạc từ mẹ nổi tiếng.

Mỹ Anh được biết đến là một ca sĩ GenZ đang nổi đình nổi đám ở thời điểm hiện tại. Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, với bố là nhạc sĩ Anh Quân và mẹ là ca sĩ Mỹ Linh. Từ nhỏ, Mỹ Anh nhiều lần được đứng chung sân khấu trình diễn cùng mẹ.

Con gái út nhà Diva Mỹ Linh ngày càng táo bạo, theo đuổi phong cách thời trang 'nổi loạn' khiến netizen 'nóng mắt' - Ảnh 1
Mỹ Anh được biết đến là một ca sĩ GenZ đang nổi đình nổi đám ở thời điểm hiện tại
Con gái út nhà Diva Mỹ Linh ngày càng táo bạo, theo đuổi phong cách thời trang 'nổi loạn' khiến netizen 'nóng mắt' - Ảnh 2
Mỹ Anh là con gái út nhà Diva Mỹ Linh, cô sở hữu tài năng âm nhạc từ mẹ 

Đến năm 2020, Mỹ Anh bắt đầu được chú ý qua sản phẩm đầu tay mang tên "Got You". Cô còn tham gia chương trình truyền hình thực tế Thần tượng đối thần tượng vào năm 2021 và về đích với danh hiệu Á quân. 

Mỹ Anh được tạp chí Đẹp bình chọn là một trong 15 nhân vật trẻ nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật và giành chiến thắng hạng mục Gương mặt mới xuất sắc của giải thưởng Làn Sóng Xanh 2021. Xuyên suốt 2021–2022, cô có cơ hội được tham gia trình diễn trong nhiều sự kiện âm nhạc quốc tế.

Con gái út nhà Diva Mỹ Linh ngày càng táo bạo, theo đuổi phong cách thời trang 'nổi loạn' khiến netizen 'nóng mắt' - Ảnh 3
Con gái út nhà Diva Mỹ Linh ngày càng táo bạo, theo đuổi phong cách thời trang 'nổi loạn' khiến netizen 'nóng mắt' - Ảnh 4
Mỹ Anh trở thành á quân trong cuộc thi Thần tượng đối thần tượng đã mang nữ ca sĩ trẻ đến gần hơn với khán giả 

Ra mắt album đầu tay khi mới 14 tuổi, càng lớn, Mỹ Anh càng thể hiện rõ tính cách của mình qua phong cách thời trang. Khoản phối đồ của con gái cưng diva Mỹ Linh đã không ít lần trở thành đề tài bàn luận rôm rả. 

Song ngạc nhiên hơn chính là style chụp hình, tạo dáng của nữ ca sĩ trẻ. Người đẹp sinh năm 2002 trèo lên cả bồn rửa bát, kệ bếp để thực hiện những dáng chụp khó. Set đồ ngắn, trẻ trung với màu xanh baby được phối cùng điểm nhấn là đôi boot ren trắng cầu kì.

Con gái út nhà Diva Mỹ Linh ngày càng táo bạo, theo đuổi phong cách thời trang 'nổi loạn' khiến netizen 'nóng mắt' - Ảnh 5
Con gái út nhà Diva Mỹ Linh ngày càng táo bạo, theo đuổi phong cách thời trang 'nổi loạn' khiến netizen 'nóng mắt' - Ảnh 6
Phong cách thời trang gây tranh cãi của nữ ca sĩ sinh năm 2002

Song, trước đó Mỹ Anh từng gây sốc khi diện trang phục có phần hơi ''nổi loạn'' với kiểu mặc quần khoe mông và vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ cư dân mạng. Thực tế, đây là một trào lưu đang được một vài gương mặt trẻ đu 'trend' trên mạng xã hội. Hầu hết, ý kiến từ cư dân mạng đều cho rằng, Mỹ Anh với tạo hình này khá phản cảm. 

Con gái út nhà Diva Mỹ Linh ngày càng táo bạo, theo đuổi phong cách thời trang 'nổi loạn' khiến netizen 'nóng mắt' - Ảnh 7
Con gái út nhà Diva Mỹ Linh ngày càng táo bạo, theo đuổi phong cách thời trang 'nổi loạn' khiến netizen 'nóng mắt' - Ảnh 8
Mỹ Anh từng gây sốc khi có gu thời trang ăn mặc ''nổi loạn'' khiến nhiều người ''nóng mắt'' 

Nếu không nói đến phong cách ăn mặc quá nhiều, Mỹ Anh là một trong những ca sĩ trẻ có triển vọng mang nền âm nhạc Việt Nam ra quốc tế. Diva Mỹ Linh từng nói trong một bài phỏng vấn rằng nếu so sánh, Mỹ Anh đang tỏ ra vượt trội so với mẹ khi ở cùng độ tuổi. Có thể thấy ở tuổi 20, Mỹ Anh đang thực sự chứng minh được tài năng của mình. 

Con gái út nhà Diva Mỹ Linh ngày càng táo bạo, theo đuổi phong cách thời trang 'nổi loạn' khiến netizen 'nóng mắt' - Ảnh 9
Diva Mỹ Linh từng nói trong một bài phỏng vấn rằng nếu so sánh, Mỹ Anh đang tỏ ra vượt trội so với mẹ khi ở cùng độ tuổi.

Vào cuối năm 2021, Mỹ Anh được mời trình diễn tại lễ hội âm nhạc “Head In The Clouds 2021” cùng các ngôi sao lớn như nữ ca sĩ Hàn Quốc CL (2NE1) hay "Hoàng tử Lofi" Keshi, Joji, Saweetie... Khán giả yêu nhạc Việt không khỏi tự hào khi nữ nghệ sĩ Gen Z cất giọng hát tại lễ hội âm nhạc tầm cỡ của Mỹ. Đây có thể coi là một bước tiến mới trong sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ trẻ. 

Con gái út nhà Diva Mỹ Linh ngày càng táo bạo, theo đuổi phong cách thời trang 'nổi loạn' khiến netizen 'nóng mắt' - Ảnh 10
Mỹ Anh được mời trình diễn tại lễ hội âm nhạc “Head In The Clouds 2021”

Tháng 1/2022, cô lại xuất hiện đầy ấn tượng trong chương trình ROUND Asean-Korea Music Festival được phát trên đài KBS (Hàn Quốc). Không chỉ mang đến tiết mục xuất sắc, Mỹ Anh còn tự tin với phần giao lưu khá thú vị trước hàng triệu khán giả toàn cầu.  

Con gái út nhà Diva Mỹ Linh ngày càng táo bạo, theo đuổi phong cách thời trang 'nổi loạn' khiến netizen 'nóng mắt' - Ảnh 11

Mỹ Anh xuất hiện đầy ấn tượng trong chương trình ROUND Asean-Korea Music Festival được phát trên đài KBS (Hàn Quốc).

Con gái út nhà Diva Mỹ Linh ngày càng táo bạo, theo đuổi phong cách thời trang 'nổi loạn' khiến netizen 'nóng mắt' - Ảnh 12

Ở tuổi 20, Mỹ Anh được chọn làm gương mặt tiêu biểu cho chiến dịch EQUAL xuất hiện ở quảng trường Thời Đại.

Với việc tham gia The Heroes 2021 và trở thành Á quân, Mỹ Anh cũng định hình cá tính âm nhạc mang màu sắc riêng. Cô không chỉ hát những ca khúc tiếng Anh do mình sáng tác mà còn khiến các giám khảo bất ngờ vì cover nhiều nhạc phẩm nổi tiếng một thời với phong cách sáng tạo, độc đáo, trong đó phải kể đến màn colab xuất sắc giữa Mỹ Anh và Khắc Hưng trong tác phẩm Real Love. 

Con gái út nhà Diva Mỹ Linh ngày càng táo bạo, theo đuổi phong cách thời trang 'nổi loạn' khiến netizen 'nóng mắt' - Ảnh 13
Ca khúc Real Love được làm mới lại từ giọng ca của Mỹ Anh và nhạc sĩ Khắc Hưng 

MV Pillars được tung ra chứng tỏ thái độ nghiêm túc của Mỹ Anh trên hành trình theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Mỹ Anh còn đánh dấu tuổi 20 bằng giải thưởng Làn sóng xanh đầu tiên ở hạng mục "Gương mặt mới xuất sắc". Giới phê bình đánh giá, nữ ca sĩ sinh năm 2002 là đại diện của thế hệ đầy tiềm năng với cá tính âm nhạc và sức sáng tạo đáng kinh ngạc. 

Con gái út nhà Diva Mỹ Linh ngày càng táo bạo, theo đuổi phong cách thời trang 'nổi loạn' khiến netizen 'nóng mắt' - Ảnh 14
MV Pillars được tung ra chứng tỏ thái độ nghiêm túc của Mỹ Anh trên hành trình theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp.
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