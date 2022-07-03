Con trai đạt được thành tích cao trong cuộc thi nhảy, diva Mỹ Linh không khỏi xúc động

Hậu trường 03/07/2022 21:32

Theo học ngành bác sĩ nhưng quý tử nhà diva Mỹ Linh có niềm đam mê với bộ môn nhảy và mới đây còn đạt được thành tích cao khiến cô vô cùng hạnh phúc.

Trên trang cá nhân, diva Mỹ Linh hạnh phúc đăng tải khoảnh khắc con trai trong cuộc thi nhảy khi quý tử đoạt thành tích ấn tượng. Cô viết: "Cho con trai con gái học nhảy, học đàn từ bé tí rất tốt nhé. Vừa không tốn tiền học thêm các môn ở trường, lại giúp con thỏa mãn đam mê, đưa được con đến với môi trường lành và thiện.

Từ nhỏ, Anh Duy đã sớm thừa hưởng năng khiếu âm nhạc của bố mẹ. Anh chàng từng là thành viên của nhóm nhảy Pixelated và thường xuyên biểu diễn ở trường. Sở hữu ngoại hình điển trai, Anh Duy trở thành một hot boy "vạn người mê" từ thời còn đi học. Khi còn ở Việt Nam, con trai Mỹ Linh từng theo học trường Quốc tế Liên hợp quốc tại Hà Nội. 

Con trai đạt được thành tích cao trong cuộc thi nhảy, diva Mỹ Linh không khỏi xúc động - Ảnh 1
Diva Mỹ Linh hạnh phúc đăng tải khoảnh khắc con trai trong cuộc thi nhảy khi quý tử đoạt thành tích ấn tượng - Ảnh: FBNV

Nhìn ảnh các con mà thấy không tiếc cái công bố mẹ sớm hôm đưa đón suốt tuổi thơ chúng nó. Đội nhảy Kpop của Duy giành giải nhất và giành vé sang Hàn thi đấu chung kết".

Trong khi hai con gái chọn theo nghệ thuật nhưng quý tử Anh Duy lại theo đuổi con đường trở thành bác sĩ. Theo như nữ ca sĩ chia sẻ, sắp tới con trai cùng toàn đội sang Hàn Quốc thi đấu khi giành được thành tích cao qua các vòng thi. Dưới bài viết, khán giả gửi lời chia vui tới cô và gia đình:

- Tố chất con nhà nòi thì có làm bác sĩ vẫn có chất nghệ sĩ. Bạn ấy giỏi quá!

- Đi coi thấy nhóm em diễn rất tốt, rất xứng đáng!

- Yêu gia đình và cách dạy con của bạn.

- Chúc mừng Duy và đội nhảy. Duy nhìn vừa đẹp trai, hiền và giỏi quá.

Không chỉ đẹp trai và lãng tử, Anh Duy còn là một chàng trai học thức. Khác với các thành viên còn lại trong gia đình, anh chàng quyết định thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ. Hiện tại, Anh Duy đang theo học ngành bác sĩ Y khoa tại trường ĐH Melbourne, Úc. Dù mới sinh năm 1999, nhưng anh chàng đã tự động xin gia đình được tự chủ về tài chính. Từ khi sang Úc, Anh Duy đã đi thêm sau giờ học để trang trải tiền bạc cho bản thân. 

Con trai đạt được thành tích cao trong cuộc thi nhảy, diva Mỹ Linh không khỏi xúc động - Ảnh 2

 
Con trai đạt được thành tích cao trong cuộc thi nhảy, diva Mỹ Linh không khỏi xúc động - Ảnh 3
Không chỉ đẹp trai và lãng tử, Anh Duy còn là một chàng trai học thức - Ảnh: Internet

Dù sinh ra trong một gia đình có gia thế giàu có nhưng Anh Duy chưa bao giờ ỷ lại vào điều này. Những ngày tháng sống ở Úc, anh chàng luôn tự lập về mọi thứ, từ việc chăm sóc bản thân cho đến tài chính. Bởi thế, mỗi khi nhắc về đứa con trai của mình, diva Mỹ Linh luôn tràn đầy niềm vui sướng và tự hào. Không riêng gì nữ ca sĩ, nhìn thấy con cái trưởng thành lên từng ngày có lẽ là niềm hạnh phúc nhất của bất kì bố mẹ nào. 

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Con trai duy nhất của nữ ca sĩ Mỹ Linh - Anh Duy lại khá kín tiếng trên mạng xã hội.

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