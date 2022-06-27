Hiếm hoi đăng ảnh con trai, Diva Mỹ Linh bất ngờ tiết lộ lý do ít cho quý tử 'lộ diện'

Con trai duy nhất của nữ ca sĩ Mỹ Linh - Anh Duy lại khá kín tiếng trên mạng xã hội.
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Diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân có ba người con. Trong đó, Anna Trương (con riêng của nhạc sĩ Anh Quân) vừa mới kết hôn với chồng Tây cách đây không lâu. Cô út Mỹ Anh nối nghiệp mẹ và đang tạo dựng được dấu ấn riêng. Con trai duy nhất của Mỹ Linh - Anh Duy lại khá kín tiếng về đời tư.
Mới đây, nữ Diva đã có một bài viết riêng dành cho con trai. Kèm theo đó là một bức hình khá mờ khi Anh Duy về Việt Nam: "Anh cả sau hai năm rưỡi covid xa nhà cũng thu xếp được mười ngày về với bố mẹ. Con trai không thích mạng xã hội và càng không thích chụp ảnh ọt nhất là chụp với phụ huynh nên có cái ảnh chung với bố mẹ ở Hội An thì mờ quá. Anh cả tuổi Mậu Dần, là con hổ nhưng mà con hổ hiền lành, nói gì cũng chỉ cười cười. Lần này vừa cưới con gái, lại được gặp con trai bố cứ cười suốt. Tối về ông bố còn thủng thẳng bảo vợ "ngắm con trai hồi nãy mà lòng cứ nhẹ bẫng, nó hiền mà đẹp trai quá em nhỉ?".
Sau hai năm rưỡi xa cách vì ảnh hưởng của dịch, đến mới đây vợ chồng Mỹ Linh mới được gặp con trai. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại tiếp tục chia tay con trai. Cô chia sẻ tiếp: "Ôi trời, vợ mắt mở to luôn vì chả mấy khi thấy chồng lại biểu cảm về con trai thế. Nhớ hồi bé hai bố con một cọp một heo chả mấy khi ngồi với nhau được lâu. Lần này khác nhé, mẹ hơi lạc phía sau khi hai người đàn ông trò chuyện suốt. Đàn ông chả mấy khi mở lời mà đã mở lời thì cũng chuyện dài ra phết. Mẹ ngắm cha ngắm con thấy lòng ấm áp. Nãy tiễn anh cả lên đường, ôm lấy bờ vai rộng hẹn con ơi ba tuần nửa cả nhà gặp nhau. Con lại "vâng, con đi mẹ nhé!", Tạm biệt Hà Nội bác sĩ Duy lại xách túi lên và đi để thương để nhớ đầy một nhà...".
Con trai Mỹ Linh đang theo học ngành Bác sĩ Y khoa, trường ĐH Melbourne, Australia. Đại học Melbounre là ngôi trường đào tạo ngành Y tốt nhất nước Úc và đứng thứ 21 trên thế giới, hằng năm trường dành rất ít chỉ tiêu cho ngành Bác sĩ Y khoa. Do vậy để trúng tuyển, con trai Mỹ Linh đã phải nỗ lực rất nhiều.
Trải qua từng ấy thời gian, Mỹ Linh - Anh Quân trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng và có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt.