Hiếm hoi đăng ảnh con trai, Diva Mỹ Linh bất ngờ tiết lộ lý do ít cho quý tử 'lộ diện'

Diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân có ba người con. Trong đó, Anna Trương (con riêng của nhạc sĩ Anh Quân) vừa mới kết hôn với chồng Tây cách đây không lâu. Cô út Mỹ Anh nối nghiệp mẹ và đang tạo dựng được dấu ấn riêng. Con trai duy nhất của Mỹ Linh - Anh Duy lại khá kín tiếng về đời tư.

Mới đây, nữ Diva đã có một bài viết riêng dành cho con trai. Kèm theo đó là một bức hình khá mờ khi Anh Duy về Việt Nam: "Anh cả sau hai năm rưỡi covid xa nhà cũng thu xếp được mười ngày về với bố mẹ. Con trai không thích mạng xã hội và càng không thích chụp ảnh ọt nhất là chụp với phụ huynh nên có cái ảnh chung với bố mẹ ở Hội An thì mờ quá. Anh cả tuổi Mậu Dần, là con hổ nhưng mà con hổ hiền lành, nói gì cũng chỉ cười cười. Lần này vừa cưới con gái, lại được gặp con trai bố cứ cười suốt. Tối về ông bố còn thủng thẳng bảo vợ "ngắm con trai hồi nãy mà lòng cứ nhẹ bẫng, nó hiền mà đẹp trai quá em nhỉ?".