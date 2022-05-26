Diva Mỹ Linh gặp chuyện 'quê độ' trong đám cưới con gái riêng của chồng ở Mỹ

Trên trang cá nhân mới đây, ca sĩ Mỹ Linh đã chia sẻ câu chuyện dự đám cưới con gái lớn Anna Trương tại Mỹ và nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Vào ngày 25/5, ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ câu chuyện dự đám cưới con gái lớn Anna Trương tại Mỹ trên trang cá nhân của mình. Nữ diva thú nhận rằng đây là lần đầu tiên cô dự đám cưới kiểu Tây. Chính vì vậy, nữ ca sĩ gặp một tình huống khiến cô nhầm lẫn khá dễ thương. Cô chia sẻ: "Xưa giờ mình toàn đi đám cưới Việt chưa dự đám cưới kiểu Tây lần nào. Cưới bên Việt Nam thì đa phần là đông, có khi cả ngàn người mà nhiều khi không ai biết ai, cũng ồn ào, rổn rảng và vui kiểu nhà mình. Mọi người cũng đến ăn uống mừng rồi về chứ ngoài gia chủ ra thì khách chả mấy khi quan tâm phần lễ. Vì ở ta cái lễ quan trọng nhất là lễ xin dâu và đón dâu. Hai lễ này chỉ có người trong gia đình dự thôi".

Diva Mỹ Linh kể 'chuyện vui' trong đám cưới con gái riêng của chồng ở Mỹ - Ảnh: Chụp màn hình Anna Trương và ông xã trong đám cưới tại Mỹ - Ảnh: FBNV Diva Mỹ Linh xúc động tâm sự: "Cưới kiểu Tây thì ít người thôi và phần lễ rất trang trọng, xúc động vì tất cả khách khứa đều tham dự. Anh xã nhà mình xúc động thế nào thấy ra vào toilet suốt, nhưng kìm không khóc để dẫn con gái ra trao tay cho chú rể với ý nghĩa trao gửi , tin cậy và thương yêu. Mình được phân công đi cạnh mẹ đẻ Anna lên ngồi hàng đầu. Lúc lên mình thấy có gói hoa khô để sẵn, mình đưa lên mũi ngửi thấy thơm thơm, thế là cất vào túi, bụng nghĩ chắc mẹ cô dâu là khách quan trọng nên được tặng quà. Ai dè là hoa khô để tung lên ném vào cô dâu chú rể. Rõ là quê quá đi. Ai mà biết được, không dặn dò gì sất". "Cưới bên này gia đình làm hầu hết, cô dâu chú rể cũng dọn dẹp bày biện từng chút từng chút rất tỉ mỉ. Nên cô dâu cưới xong là gầy đẹp luôn. Mình phải cái mau nước mắt, đến đoạn nào cũng khóc, nhất là đoạn anh xã nhảy với con gái, đời mình chưa lúc nào thấy anh xã cười tươi như thế ngoài cái hôm anh ấy đến đón mình về làm vợ 24 năm trước. Thôi lần sau mà có đám cưới kiểu Tây chắc mình đủ kinh nghiệm rồi", nữ ca sĩ bộc bạch.

Ảnh: Internet "Ái nữ" của Mỹ Linh - Anna Trương sinh năm 1994, là con gái của nhạc sĩ Anh Quân và một phụ nữ người Đức. Anna Trương sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi xuất hiện cùng Mỹ Linh trên nhiều sân khấu âm nhạc. Sau khi hoàn thành xong việc học, cô công tác tại một phòng thu tại Mỹ và đảm nhận vai trò nhà sản xuất âm nhạc. Hôn phu của Anna Trương tên đầy đủ là Eric Derwallis, đang sống và làm việc tại Los Angeles. Cặp đôi đã có hơn 6 năm hẹn hò trước khi quyết định đi đến hôn nhân.

Mỹ Linh kể hậu trường đám cưới con gái ở Mỹ 'cười ra nước mắt': Chỉ một chi tiết nhỏ đủ chứng minh tình yêu ngút ngàn dành cho con riêng của chồng Nhân dịp đám cưới con gái lớn Anna Trương, diva Mỹ Linh mới có cơ hội trải nghiệm văn hóa cưới hỏi tại xứ sở cờ hoa. Nữ ca sĩ cho biết có nhiều mới mẻ và thú vị.

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