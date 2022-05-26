Diva Mỹ Linh gặp chuyện 'quê độ' trong đám cưới con gái riêng của chồng ở Mỹ

Hậu trường 26/05/2022 13:53

Trên trang cá nhân mới đây, ca sĩ Mỹ Linh đã chia sẻ câu chuyện dự đám cưới con gái lớn Anna Trương tại Mỹ và nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Vào ngày 25/5, ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ câu chuyện dự đám cưới con gái lớn Anna Trương tại Mỹ trên trang cá nhân của mình. Nữ diva thú nhận rằng đây là lần đầu tiên cô dự đám cưới kiểu Tây. Chính vì vậy, nữ ca sĩ gặp một tình huống khiến cô nhầm lẫn khá dễ thương.

Cô chia sẻ: "Xưa giờ mình toàn đi đám cưới Việt chưa dự đám cưới kiểu Tây lần nào. Cưới bên Việt Nam thì đa phần là đông, có khi cả ngàn người mà nhiều khi không ai biết ai, cũng ồn ào, rổn rảng và vui kiểu nhà mình. Mọi người cũng đến ăn uống mừng rồi về chứ ngoài gia chủ ra thì khách chả mấy khi quan tâm phần lễ. Vì ở ta cái lễ quan trọng nhất là lễ xin dâu và đón dâu. Hai lễ này chỉ có người trong gia đình dự thôi".

my linh
Diva Mỹ Linh kể 'chuyện vui' trong đám cưới con gái riêng của chồng ở Mỹ - Ảnh: Chụp màn hình
my linh 1
 Anna Trương và ông xã trong đám cưới tại Mỹ - Ảnh: FBNV

Diva Mỹ Linh xúc động tâm sự: "Cưới kiểu Tây thì ít người thôi và phần lễ rất trang trọng, xúc động vì tất cả khách khứa đều tham dự. Anh xã nhà mình xúc động thế nào thấy ra vào toilet suốt, nhưng kìm không khóc để dẫn con gái ra trao tay cho chú rể với  ý nghĩa trao gửi , tin cậy và thương yêu. Mình được phân công đi cạnh mẹ đẻ Anna lên ngồi hàng đầu. Lúc lên mình thấy có gói hoa khô để sẵn, mình đưa lên mũi ngửi thấy thơm thơm, thế là cất vào túi, bụng nghĩ chắc mẹ cô dâu là khách quan trọng nên được tặng quà. Ai dè là hoa khô để tung lên ném vào cô dâu chú rể. Rõ là quê quá đi. Ai mà biết được, không dặn dò gì sất".

"Cưới bên này gia đình làm hầu hết, cô dâu chú rể cũng dọn dẹp bày biện từng chút từng chút rất tỉ mỉ. Nên cô dâu cưới xong là gầy đẹp luôn. Mình phải cái mau nước mắt, đến đoạn nào cũng khóc, nhất là đoạn anh xã nhảy với con gái, đời mình chưa lúc nào thấy anh xã cười tươi như thế ngoài cái hôm anh ấy đến đón mình về làm vợ 24 năm trước. Thôi lần sau mà có đám cưới kiểu Tây chắc mình đủ kinh nghiệm rồi", nữ ca sĩ bộc bạch.

my linh 2
Ảnh: Internet

"Ái nữ" của Mỹ Linh - Anna Trương sinh năm 1994, là con gái của nhạc sĩ Anh Quân và một phụ nữ người Đức. Anna Trương sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi xuất hiện cùng Mỹ Linh trên nhiều sân khấu âm nhạc. Sau khi hoàn thành xong việc học, cô công tác tại một phòng thu tại Mỹ và đảm nhận vai trò nhà sản xuất âm nhạc.

Hôn phu của Anna Trương tên đầy đủ là Eric Derwallis, đang sống và làm việc tại Los Angeles. Cặp đôi đã có hơn 6 năm hẹn hò trước khi quyết định đi đến hôn nhân.

Mỹ Linh kể hậu trường đám cưới con gái ở Mỹ 'cười ra nước mắt': Chỉ một chi tiết nhỏ đủ chứng minh tình yêu ngút ngàn dành cho con riêng của chồng

Mỹ Linh kể hậu trường đám cưới con gái ở Mỹ 'cười ra nước mắt': Chỉ một chi tiết nhỏ đủ chứng minh tình yêu ngút ngàn dành cho con riêng của chồng

Nhân dịp đám cưới con gái lớn Anna Trương, diva Mỹ Linh mới có cơ hội trải nghiệm văn hóa cưới hỏi tại xứ sở cờ hoa. Nữ ca sĩ cho biết có nhiều mới mẻ và thú vị.

Xem thêm
Từ khóa:   Mỹ Linh con gái Mỹ Linh sao Việt

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 37 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 44 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 34 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An