Trấn Thành dám 'múa rìu qua mắt thợ' trước mặt Diva Mỹ Linh, bị nhận xét một câu khiến nam MC 'cứng họng'

Hậu trường 14/10/2022 20:36

Diva Mỹ Linh đã có những nhận xét về nam MC Trấn Thành khi anh cất vang giọng hát của mình.

Tập mới đây của chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ đã chào đón sự xuất hiện của một trong những Diva của làng nhạc Việt - nữ ca sĩ Mỹ Linh. Cũng vì sự xuất hiện của giọng ca "khủng" này mà 3 vị cố vấn Trấn Thành, Tóc Tiên và Đức Phúc tỏ ra khá dè dặt hơn khi nhận xét về các phần trình diễn của thí sinh trên sân khấu.

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Trang phục của Tí Nâu khiến Trấn Thành liên tưởng đến opera - Ảnh: Internet

Cũng trong tập này, sau khi màn trình diễn của Tí Nâu kết thúc, MC Trấn Thành đã cao hứng cất giọng hát nhạc cổ điển. Hành động này của nam danh hài ngay lập tức đã bị Diva Mỹ Linh ra tay "chỉnh".

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Nam danh hài cao hứng hát opera giữa chương trình - Ảnh: Internet

Cụ thể, sau khi nghe tiếng hát của đàn em, Diva Mỹ Linh hài hước nói rằng: "Nếu mà em định nói vài câu thế thì về nhà em phải luyện vài câu hát cho nó oách chứ chị thấy vừa rồi không giống hát".

Nhận xét này của Diva Mỹ Linh ngay lập tức đã khiến dàn cố vấn và cả người dẫn chương trình rơi vào trạng thái "hoảng loạn". Đức Phúc chia sẻ: "Nãy giờ em không dám nói câu nào". MC Ngô Kiến Huy cũng góp phần: "Em dẫn chương trình mà còn không dám nói phô mà". Trong khi đó, nữ ca sĩ Tóc Tiên tâm sự: "Tụi em lường trước được hết những tình huống sân khấu chỉ không lường trước được là hôm nay chị tới thôi".

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Mỹ Linh nhận xét về giọng hát của Trấn Thành - Ảnh: Internet

Trong làng nhạc Việt, Mỹ Linh là một tên tuổi lớn khiến nhiều đồng nghiệp cũng phải "dè chừng" bởi giọng ca nội lực của mình. Nữ ca sĩ cùng với Hà Trần, Hồng Nhung và Thanh Lam được khán giả ưu ái xếp vào bộ tứ Diva đương đại của showbiz Việt Nam.

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Từ khóa:   Mỹ Linh Trấn Thành Ca Sĩ Mặt Nạ

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