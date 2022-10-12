Hậu tin đồn 'rạn nứt' hôn nhân, Trấn Thành lần đầu đáp trả thẳng netizen khi liên tục hỏi: 'Hari đâu?'

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục lan truyền tin đồn đoán cặp vợ chồng Trấn Thành - Hariwon "rạn nứt", "kết thúc hợp đồng hôn nhân" sau nhiều năm về chung một nhà.

Tin đồn xuất phát từ việc nam MC thường xuyên xuất hiện “lẻ bóng” tại các sự kiện, gameshow, không còn sánh đôi tính tứ với bà xã như trước. Không chỉ vậy, trên mạng xã hội, cặp đôi cũng không còn tương tác nhiều với nhau hay đăng hình ảnh ngọt ngào bên nhau. Trước những tin đồn vô căn cứ này, trước đó Trấn Thành đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định rằng gia đình anh vẫn yên ổn và cảm thấy khó chịu trước những tin đồn thiếu chuẩn xác của cư dân mạng. Về phía Hari Won, cô cũng “ngầm” phủ nhận tin đồn. Nữ ca sĩ cho biết, nguyên nhân cô thường xuyên đăng trạng thái tâm trạng trên trang cá nhân thời gian gần đây chính là do việc mắc bệnh liệt nửa mặt.

Trấn Thành nhắc về chuyện hôn nhân của gia đình mình trong buổi livestream mới nhất - Ảnh: Chụp màn hình Mới đây nhất, trong buổi livestream giao lưu với người hâm mộ, Trấn Thành đã lần nữa nhắc về chuyện hôn nhân của gia đình mình. Cụ thể, khi một fan thắc mắc: “Hari đâu anh?”, Trấn Thành nhanh chóng trả lời: “Hari đi Hàn Quốc làm việc rồi". Đồng thời, nam MC cũng giải thích thêm, vì công việc nên mỗi người một nơi, chứ không hề có rạn nứt gì, gây gổ gì như cư dân mạng “nghi vấn”. Nam MC cho biết Hari đang có công việc tại Hàn Quốc nên mỗi người một nơi, chứ không hề có rạn nứt gì, gây gổ gì như cư dân mạng “nghi vấn” - Ảnh: Internet Anh chia sẻ: “Tôi không yêu được một người chỉ ngồi ở nhà hoài đợi mình về. Vợ con tôi phải có ích cho xã hội, phải vận động, phải đi làm. Làm tiền nhiều hay ít cũng được, dĩ nhiên tôi sẽ lo hết. Nhưng quan trọng phải thấy người phụ nữ của mình biết yêu thương bản thân, biết tôn trọng giá trị của bản thân. Chả lẽ cứ lấy chồng xong ở nhà, tôi rất sợ những người phụ nữ rảnh rỗi vì “rảnh rỗi sinh nông nổi”.

Không chỉ vậy, trong buổi livestream, Trấn Thành còn dành lời khen ngợi ngọt ngào cho bà xã: “Vợ tôi là người sống rất văn minh, tự lập, tự chủ. Ở bên Hàn Quốc dạo này nhiều việc nên vợ tôi bay đi bay về đi làm. Tôi cảm thấy rất là vui vì điều đó". Trấn Thành còn dành lời khen ngợi ngọt ngào cho bà xã: “Vợ tôi là người sống rất văn minh, tự lập, tự chủ" - Ảnh: Internet Kèm theo đó, anh còn dành thời gian để chia sẻ thêm một vài quan điểm của bản thân về tình yêu cực kỳ “hợp lý”. Nam MC nói: “Ai trong giai đoạn yêu nhau, thay vì “giữ” đối phương, thì giữ cho bản thân đẹp đẽ hay ho, giữ cho mình có giá trị bằng cách đi làm kiếm tiền. Khi bản thân có giá trị thì đối phương cũng nể mình hơn. Một người nào đó phải lao động mới thấy người ta có giá trị". Qua những chia sẻ của Trấn Thành về tình hình hôn nhân khiến người hâm mộ được phen thở phào. Nhiều người để lại lời chúc hạnh phúc và đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình yêu của Trấn Thành và Hari Won.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-tin-don-ran-nut-hon-nhan-tran-thanh-lan-dau-dap-tra-thang-netizen-khi-lien-tuc-hoi-hari-dau-512879.html