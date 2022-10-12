Hậu tin đồn 'rạn nứt' hôn nhân, Trấn Thành lần đầu đáp trả thẳng netizen khi liên tục hỏi: 'Hari đâu?'

Hậu trường 12/10/2022 20:09

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục lan truyền tin đồn đoán cặp vợ chồng Trấn Thành - Hariwon "rạn nứt", "kết thúc hợp đồng hôn nhân" sau nhiều năm về chung một nhà.

Tin đồn xuất phát từ việc nam MC thường xuyên xuất hiện “lẻ bóng” tại các sự kiện, gameshow, không còn sánh đôi tính tứ với bà xã như trước. Không chỉ vậy, trên mạng xã hội, cặp đôi cũng không còn tương tác nhiều với nhau hay đăng hình ảnh ngọt ngào bên nhau.

Trước những tin đồn vô căn cứ này, trước đó Trấn Thành đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định rằng gia đình anh vẫn yên ổn và cảm thấy khó chịu trước những tin đồn thiếu chuẩn xác của cư dân mạng. Về phía Hari Won, cô cũng “ngầm” phủ nhận tin đồn. Nữ ca sĩ cho biết, nguyên nhân cô thường xuyên đăng trạng thái tâm trạng trên trang cá nhân thời gian gần đây chính là do việc mắc bệnh liệt nửa mặt.

Hậu tin đồn 'rạn nứt' hôn nhân, Trấn Thành lần đầu đáp trả thẳng netizen khi liên tục hỏi: 'Hari đâu?' - Ảnh 1
Trấn Thành nhắc về chuyện hôn nhân của gia đình mình trong buổi livestream mới nhất - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây nhất, trong buổi livestream giao lưu với người hâm mộ, Trấn Thành đã lần nữa nhắc về chuyện hôn nhân của gia đình mình. Cụ thể, khi một fan thắc mắc: “Hari đâu anh?”, Trấn Thành nhanh chóng trả lời: “Hari đi Hàn Quốc làm việc rồi". Đồng thời, nam MC cũng giải thích thêm, vì công việc nên mỗi người một nơi, chứ không hề có rạn nứt gì, gây gổ gì như cư dân mạng “nghi vấn”. 

Hậu tin đồn 'rạn nứt' hôn nhân, Trấn Thành lần đầu đáp trả thẳng netizen khi liên tục hỏi: 'Hari đâu?' - Ảnh 2
Nam MC cho biết Hari đang có công việc tại Hàn Quốc nên mỗi người một nơi, chứ không hề có rạn nứt gì, gây gổ gì như cư dân mạng “nghi vấn” - Ảnh: Internet

Anh chia sẻ: “Tôi không yêu được một người chỉ ngồi ở nhà hoài đợi mình về. Vợ con tôi phải có ích cho xã hội, phải vận động, phải đi làm. Làm tiền nhiều hay ít cũng được, dĩ nhiên tôi sẽ lo hết. Nhưng quan trọng phải thấy người phụ nữ của mình biết yêu thương bản thân, biết tôn trọng giá trị của bản thân. Chả lẽ cứ lấy chồng xong ở nhà, tôi rất sợ những người phụ nữ rảnh rỗi vì “rảnh rỗi sinh nông nổi”.

Không chỉ vậy, trong buổi livestream, Trấn Thành còn dành lời khen ngợi ngọt ngào cho bà xã: “Vợ tôi là người sống rất văn minh, tự lập, tự chủ. Ở bên Hàn Quốc dạo này nhiều việc nên vợ tôi bay đi bay về đi làm. Tôi cảm thấy rất là vui vì điều đó".

 

 

Hậu tin đồn 'rạn nứt' hôn nhân, Trấn Thành lần đầu đáp trả thẳng netizen khi liên tục hỏi: 'Hari đâu?' - Ảnh 3
Trấn Thành còn dành lời khen ngợi ngọt ngào cho bà xã: “Vợ tôi là người sống rất văn minh, tự lập, tự chủ" - Ảnh: Internet

Kèm theo đó, anh còn dành thời gian để chia sẻ thêm một vài quan điểm của bản thân về tình yêu cực kỳ “hợp lý”. Nam MC nói: “Ai trong giai đoạn yêu nhau, thay vì “giữ” đối phương, thì giữ cho bản thân đẹp đẽ hay ho, giữ cho mình có giá trị bằng cách đi làm kiếm tiền. Khi bản thân có giá trị thì đối phương cũng nể mình hơn. Một người nào đó phải lao động mới thấy người ta có giá trị".

Qua những chia sẻ của Trấn Thành về tình hình hôn nhân khiến người hâm mộ được phen thở phào. Nhiều người để lại lời chúc hạnh phúc và đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình yêu của Trấn Thành và Hari Won. 

Mặc Trấn Thành “bồng bế” dàn mỹ nhân, Hari Won gây xôn xao khi “đánh lẻ” nhảy nhót một mình

Mặc Trấn Thành “bồng bế” dàn mỹ nhân, Hari Won gây xôn xao khi “đánh lẻ” nhảy nhót một mình

Netizen thắc mắc về màn nhảy nhót "lẻ bóng" của Hari Won khi không có sự xuất hiện của Trấn Thành.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành - Hari Trấn Thành - Hari Won ly hôn trấn thành phủ nhận ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 10 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 10 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 10 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh