Mặc Trấn Thành “bồng bế” dàn mỹ nhân, Hari Won gây xôn xao khi “đánh lẻ” nhảy nhót một mình

Hậu trường 12/10/2022 14:10

Netizen thắc mắc về màn nhảy nhót "lẻ bóng" của Hari Won khi không có sự xuất hiện của Trấn Thành.

Mới đây, Hari Won gây xôn xao khi đăng tải đoạn clip bắt trend nhảy nhót đầy nhí nhố trên trang tiktok cá nhân. Theo đó, trên nền nhạc sôi động, Hari Won đã thực hiện những động tác nhảy đầy nhí nhảnh, dễ thương. Phía dưới video của Hari Won, đông đảo khán giả bình luận bày tỏ sự thắc mắc về màn nhảy nhót "lẻ bóng" này của bà xã Trấn Thành khi không có sự xuất hiện của nam danh hài.

Mặc Trấn Thành “bồng bế” dàn mỹ nhân, Hari Won gây xôn xao khi “đánh lẻ” nhảy nhót một mình - Ảnh 1

Mặc Trấn Thành “bế bổng” dàn mỹ nhân, Hari Won gây xôn xao khi “đánh lẻ” nhảy nhót một mình. (Ảnh: Tiktok Hari Won)

Nguyên nhân xuất phát nghi vấn của khán giả bắt nguồn từ đám cưới của Diệu Nhi - Anh Tú diễn ra tại Phan Thiết ngày 10/10 vừa qua. Cụ thể, người hâm mộ đặt thắc mắc khi nhìn thấy mỗi Trấn Thành đến chung vui mà không hề thấy sự xuất hiện của Hari Won, từ đây không ít cư dân mạng đã đặt ra dấu chấm hỏi về mối quan hệ của vợ chồng Trấn Thành khi nhiều lần không đi chung với nhau.

Mặc Trấn Thành “bồng bế” dàn mỹ nhân, Hari Won gây xôn xao khi “đánh lẻ” nhảy nhót một mình - Ảnh 2
Trấn Thành chung vui đám cưới Diệu Nhi mà không hề thấy sự xuất hiện của Hari Won. (Ảnh: FB Trấn Thành)

Được biết, Trấn Thành đã quẩy cực sung trong đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú đến mức 'quên lối về'. Theo đó, nam diễn viên chia sẻ: “Tui không biết tối qua tui về phòng bằng cách nào luôn á. Hôm qua là ai chứ không phải tui nha. Có đạp có xíu có xé ai thì tha thứ cho tui. Lúc đó ai nhập chứ không phải tui nha. Đi xa lắm rồi. Thiện tai”.

Mặc Trấn Thành “bồng bế” dàn mỹ nhân, Hari Won gây xôn xao khi “đánh lẻ” nhảy nhót một mình - Ảnh 3
Trong đám cưới đàn em, vui quá Trấn Thành “quẩy quên lối về”. (Ảnh: FB Trấn Thành)
Mặc Trấn Thành “bồng bế” dàn mỹ nhân, Hari Won gây xôn xao khi “đánh lẻ” nhảy nhót một mình - Ảnh 4

Trấn Thành bế bổng hoa hậu Kỳ Duyên đưa xuống nước. (Ảnh: FB Trấn Thành)

Sau khi loạt ảnh “nóng’’ bế bổng dàn mỹ nhân tại hồ bơi được tung lên, Trấn Thành liền bị bà xã Hari Won nhắc nhở. Cụ thể trong đoạn tin nhắn do nam danh hài đăng tải, bà xã anh đã tỏ ra thắc mắc khi anh không đủ sức bế vợ, thế mà lại đủ sức bế nhiều người đẹp đêm qua có mặt tại đám cưới ném xuống hồ trong cuộc vui. Đáp lại lời phàn nàn của vợ, Trấn Thành dí dỏm: “Có khiêng vợ mà. Hồi xưa yếu, giờ mạnh rồi”.

Mặc Trấn Thành “bồng bế” dàn mỹ nhân, Hari Won gây xôn xao khi “đánh lẻ” nhảy nhót một mình - Ảnh 5

Hari Won giận dỗi khi thấy Trấn Thành "bế bồng" dàn gái xinh trong đám cưới Diệu Nhi. (Ảnh: FB Hari Won)

Mặc Trấn Thành “bồng bế” dàn mỹ nhân, Hari Won gây xôn xao khi “đánh lẻ” nhảy nhót một mình - Ảnh 6
Mối quan hệ của vợ chồng Trấn Thành được CĐM đem ra đồn đoán khi nhiều lần không đi chung với nhau. (Ảnh: FB Trấn Thành)

Nếu để thường xuyên theo dõi cặp đôi Trấn Thành – Hari Won khán giả dễ dàng hiểu được lý do cả hai không thường xuyên xuất hiện cùng nhau nguyên nhân do nữ ca sĩ gặp vấn đề về sức khỏe, do việc mắc bệnh liệt nửa mặt.  Đến hiện tại, những thông tin xoay quanh cặp vợ chồng đình đám vẫn nhận được đông đảo sự quan tâm từ công chúng.

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Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won Diệu Nhi - Anh Tú Trấn Thành – Hari Won

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