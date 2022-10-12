Mới đây, Hari Won gây xôn xao khi đăng tải đoạn clip bắt trend nhảy nhót đầy nhí nhố trên trang tiktok cá nhân. Theo đó, trên nền nhạc sôi động, Hari Won đã thực hiện những động tác nhảy đầy nhí nhảnh, dễ thương. Phía dưới video của Hari Won, đông đảo khán giả bình luận bày tỏ sự thắc mắc về màn nhảy nhót "lẻ bóng" này của bà xã Trấn Thành khi không có sự xuất hiện của nam danh hài.

Nguyên nhân xuất phát nghi vấn của khán giả bắt nguồn từ đám cưới của Diệu Nhi - Anh Tú diễn ra tại Phan Thiết ngày 10/10 vừa qua. Cụ thể, người hâm mộ đặt thắc mắc khi nhìn thấy mỗi Trấn Thành đến chung vui mà không hề thấy sự xuất hiện của Hari Won, từ đây không ít cư dân mạng đã đặt ra dấu chấm hỏi về mối quan hệ của vợ chồng Trấn Thành khi nhiều lần không đi chung với nhau.

Trấn Thành chung vui đám cưới Diệu Nhi mà không hề thấy sự xuất hiện của Hari Won. (Ảnh: FB Trấn Thành)

Được biết, Trấn Thành đã quẩy cực sung trong đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú đến mức 'quên lối về'. Theo đó, nam diễn viên chia sẻ: “Tui không biết tối qua tui về phòng bằng cách nào luôn á. Hôm qua là ai chứ không phải tui nha. Có đạp có xíu có xé ai thì tha thứ cho tui. Lúc đó ai nhập chứ không phải tui nha. Đi xa lắm rồi. Thiện tai”.