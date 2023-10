Trong đám cưới đàn em, vui quá Trấn Thành “quẩy quên lối về”. (Ảnh: FB Trấn Thành)

Trấn Thành bế bổng hoa hậu Kỳ Duyên đưa xuống nước. (Ảnh: FB Trấn Thành)

Sau khi loạt ảnh “nóng’’ bế bổng dàn mỹ nhân tại hồ bơi được tung lên, Trấn Thành liền bị bà xã Hari Won nhắc nhở. Cụ thể trong đoạn tin nhắn do nam danh hài đăng tải, bà xã anh đã tỏ ra thắc mắc khi anh không đủ sức bế vợ, thế mà lại đủ sức bế nhiều người đẹp đêm qua có mặt tại đám cưới ném xuống hồ trong cuộc vui. Đáp lại lời phàn nàn của vợ, Trấn Thành dí dỏm: “Có khiêng vợ mà. Hồi xưa yếu, giờ mạnh rồi”.

Hari Won giận dỗi khi thấy Trấn Thành "bế bồng" dàn gái xinh trong đám cưới Diệu Nhi. (Ảnh: FB Hari Won)

Mối quan hệ của vợ chồng Trấn Thành được CĐM đem ra đồn đoán khi nhiều lần không đi chung với nhau. (Ảnh: FB Trấn Thành)

Nếu để thường xuyên theo dõi cặp đôi Trấn Thành – Hari Won khán giả dễ dàng hiểu được lý do cả hai không thường xuyên xuất hiện cùng nhau nguyên nhân do nữ ca sĩ gặp vấn đề về sức khỏe, do việc mắc bệnh liệt nửa mặt. Đến hiện tại, những thông tin xoay quanh cặp vợ chồng đình đám vẫn nhận được đông đảo sự quan tâm từ công chúng.