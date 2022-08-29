Trấn Thành tiếp tục vạ miệng khi “xúi” Tóc Tiên bỏ chồng, CĐM nghe mà tức: “Đùa có duyên ghê, đang yên ấm cái khuyên bỏ chồng là sao”

Mới đây, trong chương trình hình với sự quan tâm dồn về màn xuất hiện của Lương Bích Hữu. Là thành viên ban cố vấn của chương trình, Trấn Thành dành lời khen ngợi tới đồng nghiệp. Ngoài ra, Trấn Thành cũng gây chú ý với màn "vạ miệng" của mình với Tóc Tiên. Theo đó, trong khi các khách mời đang đánh cược việc đoán tên ca sĩ sau chiếc mặt nạ, nam MC nhanh chóng nhắc lại việc Tóc Tiên từng thề bỏ nghề nếu đoán sai.

Trấn Thành bị cho là đùa quá trớn, kém duyên (Ảnh: cắt từ chương trình)

Trấn Thành đưa ra đề nghị cho giọng ca "Ngày Mai": "Bao nhiêu năm mình cố gắng để có được ngày hôm nay, 20 năm chứ không ít, mà lỡ sai cái bỏ nghề uổng quá. Mình đổi cái gì nhẹ hơn thôi, thí dụ như bỏ chồng được không?". Đứng trước câu nói của Trấn Thành, dù chỉ là đùa vui nhưng cũng khiến Tóc Tiên đơ người vài giây.