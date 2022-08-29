Trấn Thành tiếp tục vạ miệng khi “xúi” Tóc Tiên bỏ chồng, CĐM nghe mà tức: “Đùa có duyên ghê, đang yên ấm cái khuyên bỏ chồng là sao”

Hậu trường 29/08/2022 14:57

Không ít lần gây tranh cãi vì "vạ miệng", Trấn Thành lại tiếp tục vui đùa quá trớn với những câu nói kém duyên với Tóc Tiên.

Mới đây, trong chương trình hình với sự quan tâm dồn về màn xuất hiện của Lương Bích Hữu. Là thành viên ban cố vấn của chương trình, Trấn Thành dành lời khen ngợi tới đồng nghiệp. Ngoài ra, Trấn Thành cũng gây chú ý với màn "vạ miệng" của mình với Tóc Tiên. Theo đó, trong khi các khách mời đang đánh cược việc đoán tên ca sĩ sau chiếc mặt nạ, nam MC nhanh chóng nhắc lại việc Tóc Tiên từng thề bỏ nghề nếu đoán sai.

Trấn Thành tiếp tục vạ miệng khi “xúi” Tóc Tiên bỏ chồng, CĐM nghe mà tức: “Đùa có duyên ghê, đang yên ấm cái khuyên bỏ chồng là sao” - Ảnh 1
Trấn Thành bị cho là đùa quá trớn, kém duyên (Ảnh: cắt từ chương trình)

Trấn Thành đưa ra đề nghị cho giọng ca "Ngày Mai": "Bao nhiêu năm mình cố gắng để có được ngày hôm nay, 20 năm chứ không ít, mà lỡ sai cái bỏ nghề uổng quá. Mình đổi cái gì nhẹ hơn thôi, thí dụ như bỏ chồng được không?". Đứng trước câu nói của Trấn Thành, dù chỉ là đùa vui nhưng cũng khiến Tóc Tiên đơ người vài giây. 

Trấn Thành tiếp tục vạ miệng khi “xúi” Tóc Tiên bỏ chồng, CĐM nghe mà tức: “Đùa có duyên ghê, đang yên ấm cái khuyên bỏ chồng là sao” - Ảnh 2

Bên cạnh những lời khen rằng đây là lối dẫn dắt mặn mà, chỉ mang tính chất gây cười của nam MC, nhiều ý kiến lại phản đối, nhiều khán giả cho rằng, câu nói của Trấn Thành kém duyên và đùa giỡn quá trớn.

"Người ta đang yên ấm, hạnh phúc cái khuyên người ta bỏ chồng là sao",

"Trấn Thành đùa hơi quá rồi đó. Chuyện gia đình đâu phải chuyện nào cũng đùa được",

"Trấn Thành đùa có duyên ghê, bỏ chồng mà nhẹ hơn bỏ nghề hả",

"Tóc Tiên nghe Trấn Thành kêu bỏ chồng cái sượng ngang"

Trấn Thành tiếp tục vạ miệng khi “xúi” Tóc Tiên bỏ chồng, CĐM nghe mà tức: “Đùa có duyên ghê, đang yên ấm cái khuyên bỏ chồng là sao” - Ảnh 3
Khán giả phản ứng về màn "vạ miệng" quá trớn của Trấn Thành (Ảnh: Bình luận của CĐM)
Trấn Thành tiếp tục vạ miệng khi “xúi” Tóc Tiên bỏ chồng, CĐM nghe mà tức: “Đùa có duyên ghê, đang yên ấm cái khuyên bỏ chồng là sao” - Ảnh 4
Đây không phải lần đầu tiên Trấn Thành bị sự cố "vạ miệng" kém duyên trên sóng truyền hình. (Ảnh: Cắt từ chương trình)

Có thể nói, đây không phải lần đầu tiên Trấn Thành dính ồn ào "vạ miệng" kém duyên. Đứng trước những tình huống bị chỉ trích như vậy, nam MC vẫn chọn cho mình cách im lặng để qua mọi chuyện. 

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