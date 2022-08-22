Trấn Thành bất ngờ tiết lộ mối tình 'sâu đậm' nhất, không phải Hari Won khiến CĐM ngỡ ngàng

Mới đây, trong chương trình Ca sĩ mặt nạ, khi được hỏi về những cái lần đầu tiên trong đời người, Trấn Thành xung phong nói về mối tình đầu tiên vì anh là người sống tình cảm.

Ông xã Hari Won chia sẻ: “Tôi có một người bạn chung và cả hai hay ra nhà hàng xóm của một cô bạn nữa. Gia đình của cô ấy làm nghề giữ xe nên tôi hay tìm cớ ra giữ xe dùm nhà người ta. Nhưng tôi lại không yêu con gái của nhà giữ xe mà yêu cô gái đối diện nhà giữ xe, nên mối tình của tôi là mối tình giữ xe. Về nhà, tôi khoanh tay thưa mẹ, nói mẹ ơi con đã yêu. Mẹ tôi chửi tôi mới lớp 9 ăn chưa no, lo chưa chín mà đòi yêu. Vậy mà tôi và cô bé quen được 3 năm, quen đến lớp 12. Đến khi vào trường sân khấu, nhiều biến cô thay đổi mới ngưng. Người đó là người rất tốt nhưng có nhiều mâu thuẫn nên chúng tôi không đi tiếp với nhau được".