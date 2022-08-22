Trấn Thành bất ngờ tiết lộ mối tình 'sâu đậm' nhất, không phải Hari Won khiến CĐM ngỡ ngàng

Hậu trường 22/08/2022 19:50

CĐM được phen xôn xao khi Trấn Thành bất ngờ tiết lộ mối tình sâu đậm nhất của mình, đáng chú ý không phải Hari Won.

Mới đây, trong chương trình Ca sĩ mặt nạ, khi được hỏi về những cái lần đầu tiên trong đời người, Trấn Thành xung phong nói về mối tình đầu tiên vì anh là người sống tình cảm.

Ông xã Hari Won chia sẻ: “Tôi có một người bạn chung và cả hai hay ra nhà hàng xóm của một cô bạn nữa. Gia đình của cô ấy làm nghề giữ xe nên tôi hay tìm cớ ra giữ xe dùm nhà người ta. Nhưng tôi lại không yêu con gái của nhà giữ xe mà yêu cô gái đối diện nhà giữ xe, nên mối tình của tôi là mối tình giữ xe. Về nhà, tôi khoanh tay thưa mẹ, nói mẹ ơi con đã yêu. Mẹ tôi chửi tôi mới lớp 9 ăn chưa no, lo chưa chín mà đòi yêu. Vậy mà tôi và cô bé quen được 3 năm, quen đến lớp 12. Đến khi vào trường sân khấu, nhiều biến cô thay đổi mới ngưng. Người đó là người rất tốt nhưng có nhiều mâu thuẫn nên chúng tôi không đi tiếp với nhau được".

Trấn Thành bất ngờ tiết lộ mối tình 'sâu đậm' nhất, không phải Hari Won khiến CĐM ngỡ ngàng - Ảnh 1
Trấn Thành chia sẻ mối tình 'sâu đậm' nhất của mình mà không phải Hari Won - Ảnh: Internet

Sau khi nghe chia sẻ của Trấn Thành, nhiều netizen được phen xôn xao khi trong quá khứ, mọi người chỉ biết nam MC ngoài vợ hiện tại là Hari Won thì còn có một mối tình cũ khác là Mai Hồ. Đa số đều bất ngờ khi mối tình đáng nhớ nhất của Trấn Thành lại là với "mối tình giữ xe".

Trấn Thành bất ngờ tiết lộ mối tình 'sâu đậm' nhất, không phải Hari Won khiến CĐM ngỡ ngàng - Ảnh 2
Trấn Thành - Hari Won (Ảnh: Internet)

Cách đây không lâu, Trấn Thành và Hari Won vướng phải tin đồ rạn nứt hôn nhân. Bên cạnh đó, Hari Won tiếp tục gây xôn xao dư luận khi công khai bị liệt cơ mặt trái và hiện đang trong quá trình chữa trị. Nhưng sau tất cả, Trấn Thành và Hari Won vẫn hạnh phúc với cuộc hôn nhân và không hề có dấu hiệu rạn nứt. Cặp đôi đã có những động thái để phủ nhận tin đồn. 

Hiện tại, Trấn Thành - Hari Won trở lại với cuồng quay công việc. Trấn Thành hiện là giám khảo, nam MC “đắt show” nhất nhì showbiz Việt. Anh liên tục cầm trịch những show hot như Người Bí Ẩn, Người Ấy Là Ai, Kỳ Tài Thách Đấu, Chạy Đi Chờ Chi, Thách Thức Danh Hài… và gần đây nhất là Siêu Trí Tuệ Việt Nam, Tôi Tuổi Teen. Về phía Hari Won, cô cũng bận rộn với vai trò MC show truyền hình, nhanh như chớp,...

Trấn Thành - Hari Won tình tứ trong trang phục Hanbok Hàn Quốc sau khi công khai bị liệt cơ mặt trái

Trấn Thành - Hari Won tình tứ trong trang phục Hanbok Hàn Quốc sau khi công khai bị liệt cơ mặt trái

Trấn Thành cùng Hari Won vừa thực hiện loạt ảnh mới ngọt ngào trong bộ Hanbok truyền thống Hàn Quốc có thiết kế đơn giản nhưng đầy tinh tế với tông màu nhẹ nhàng.

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Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won sao Việt

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