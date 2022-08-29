Tuy nhiên, sau khi chương trình lên sóng, bên cạnh sự tiếc nuối dành cho Lương Bích Hữu khi cô phải rời chương trình khá sớm, một số khán giả khá bất ngờ về bài đăng chia sẻ của cố vấn Trấn Thành với nữ ca sĩ sinh năm 1984.

Từng là giọng hát đình đám một thời, Lương Bích Hữu được khán giả đặt biệt danh "cô gái Trung Hoa" (tên một bài hit gắn liền với cô). Mới đây, khi tham gia một chương trình truyền hình, Lương Bích Hữu đã có sự thể hiện ấn tượng trong chương trình này với hình tượng Kim Sa Ngư. Theo đó, nữ ca sĩ được khán giả yêu thích cuồng nhiệt khi khoe giọng hát nội lực, khác hẳn chất giọng trong trẻo thường thấy của mình.

Theo đó, Trấn Thành đã tiết lộ về những kỷ niệm đáng nhớ giữa anh và Lương Bích Hữu. Theo những gì ông xã Hari Won chia sẻ, Lương Bích Hữu ngày ấy đang là một hiện tượng âm nhạc đình đám thì Trấn Thành chỉ mới làm MC. Lúc đó, ông xã Hari Won đem lòng "thầm thương trộm nhớ" Lương Bích Hữu.

Bài đăng khá dài của Trấn Thành chia sẻ về "crush" Lương Bích Hữu.(Ảnh: FB Trấn Thành)

Trấn Thành chia sẻ: "Ai vô nghề sớm hơn tui không biết, nhưng thời tui làm đi làm mc dạo thì Bích Hữu tự nhiên nổi lên như 1 hiện tượng. Hot ơi là hot!!! Lúc đó tui chỉ là 1 mc cùi bắp thôi! Mà lúc đó tui mê người ta, thầm thương trộm nhớ đồ chứ bộ. Rồi thả thính! Tưởng bà Hữu bả nhỏ hơn mình, mặt baby quá mà. Gặp nhau là 2 đứa cứ xưng Thành Thành Hữu Hữu. Ai dè đâu sau này mới find out ra bả lớn hơn mình. Gu tui thích phụ nữ lớn tuổi hơn mình không!!! Mà hồi xưa xạo xạo cưa cẩm vài câu vậy thôi chứ không dám cua thiệt. Tại sợ không có cửa đó. Mà ko có cửa thiệt, hồi đó tui bèo còn bả nổi lắm! Kkkk (xin lỗi bà xã cho anh nhắc lại chuyện xưa cái, tại tức quá! Chứ giờ anh chỉ yêu mỗi em thôi! Kkkk tự nói tự nổi da gà nè)!!!"

Trấn Thành từng cưa cẩm Lương Bích Hữu và quen gọi nhau bằng tên. (Ảnh: FB Trấn Thành)

Bài đăng khá dài của anh ngay lập tức thu hút cộng đồng mạng. Trấn Thành thừa nhận từng "thả thính" và cứ ngỡ Lương Bích Hữu nhỏ tuổi hơn mình vì gương mặt quá trẻ trung. Sau này anh mới biết được cô lớn tuổi hơn mình. Nam MC dí dỏm nói thêm rằng khi đó anh chỉ cưa cẩm nhưng cũng biết được bản thân "không có cửa" với Lương Bích Hữu.

Trấn Thành cũng không quên gửi lời xin lỗi đến Hari Won khi tiết lộ ra điều này trên mạng xã hội. Anh khẳng định đó là chuyện quá khứ, giờ trong tim Trấn Thành chỉ có một người là bà xã.