Con gái cố NS Phi Nhung thực hiện mong ước trở thành 'nữ bác sĩ' như tâm nguyện của mẹ

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh (vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều) đã chia sẻ một câu chuyện về cuộc gặp của cô và Wendy Phạm - con gái cố NS Phi Nhung . Theo đó, cô cũng bày tỏ sự biết ơn khi nhờ có hỗ trợ của Wendy mà bản thân không cần đi đến bệnh viện hay tốn tiền kiểm tra vết thương.

Cũng trong buổi gặp mặt này, con gái ruột của cố ca sĩ Phi Nhung còn tiết lộ về dự định tương lai tiếp tục muốn học để thành bác sĩ. Dù đã tốt nghiệp từ lâu và có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên chồng con nhưng Wendy luôn nỗ lực cầu tiến trong học tập và công việc. Điều này khiến những người thân bên cạnh không khỏi tự hào.

Trước đó mấy ngày, vợ cũ Bằng Kiều bị thủy tinh đâm vào tay, vết thương sâu khiến cô phải khâu 14 mũi. Đến hôm nay (4/2), nữ ca sĩ đến bệnh viện để thăm khám vết thương, tuy nhiên bệnh viện đã đóng cửa.