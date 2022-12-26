Tiết lộ cơ ngơi hiện đại của Wendy Phạm tại đất Mỹ, xúc động khi thấy di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung

Sau biến cố đau buồn, Wendy Phạm đã lấy lại được tinh thần và cân bằng mọi thứ. Đồng thời, cuộc sống của con gái Phi Nhung cũng dành được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.
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Mới đây, con gái cố ca sĩ Phi Nhung - Wendy Phạm đã đăng tải gia đình cùng nhau quây quần đón lễ Giáng Sinh, đồng thời, cô cũng vô tình tiết lộ cơ ngơi của cô bên Mỹ. Có thể thấy, nhà của con gái Phi Nhung cũng như bao ngôi nhà khác, không quá hoành tráng nhưng lúc nào cũng ấm cúng và tràn ngập tiếng cười. Các khu vực như nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ được bố trí khá hợp lý nên nhìn tổng thể rất rộng rãi đủ để gia đình có thể sinh hoạt thoải mái. Nội thất trong nhà cũng được trang hoàng đầy đủ, hiện đại.
Điều đặc biệt những di ảnh của Phi Nhung cũng được lưu giữ ở nhiều nơi trong ngôi nhà. Dù sống xa mẹ từ nhỏ, hai mẹ con cố ca sĩ không có nhiều thời gian ở bên nhau nhưng tình cảm của Wendy dành cho mẹ không ai có thể thay thế được. Giọng ca Bông điên điển từng cho biết bản thân không muốn kết hôn vì sợ phải chia sẻ tình yêu thương dành cho con gái.
Trong hơn 1 năm ca sĩ Phi Nhung qua đời, nỗi đau mất mát đi người mẹ thân yêu của Wendy Phạm vẫn chưa nguôi ngoai: "Ban ngày tôi bận, đi đây đi đó thì không khóc nhưng tối về lên mạng coi hình mẹ là chảy nước mắt. Mỗi ngày tôi lại thấy đêm dài thêm, khóc trong đêm nhiều hơn. Nhưng tôi cũng không dám khóc nhiều quá vì trước giờ mỗi lần tôi khóc mẹ đều mắng là phải cười lên. Mẹ không thích tôi khóc, mẹ dạy tôi phải mạnh mẽ, con gái hay con trai thì đều phải mạnh mẽ".
Cố ca sĩ Phi Nhung ra đi để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp và hàng triệu khán giả. May mắn thay con gái Phi Nhung vẫn còn ông xã và các con bên cạnh động viên và vượt qua nỗi đau mất mát.