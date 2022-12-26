Tiết lộ cơ ngơi hiện đại của Wendy Phạm tại đất Mỹ, xúc động khi thấy di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung

Mới đây, con gái cố ca sĩ Phi Nhung - Wendy Phạm đã đăng tải gia đình cùng nhau quây quần đón lễ Giáng Sinh, đồng thời, cô cũng vô tình tiết lộ cơ ngơi của cô bên Mỹ. Có thể thấy, nhà của con gái Phi Nhung cũng như bao ngôi nhà khác, không quá hoành tráng nhưng lúc nào cũng ấm cúng và tràn ngập tiếng cười. Các khu vực như nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ được bố trí khá hợp lý nên nhìn tổng thể rất rộng rãi đủ để gia đình có thể sinh hoạt thoải mái. Nội thất trong nhà cũng được trang hoàng đầy đủ, hiện đại.

Cơ ngơi của con gái cố ca sĩ Phi Nhung bên Mỹ - Ảnh: Cắt từ clip

Di ảnh của cố ca sĩ được bày biện ở nhiều nơi trong ngôi nhà - Ảnh: Cắt từ clip

Điều đặc biệt những di ảnh của Phi Nhung cũng được lưu giữ ở nhiều nơi trong ngôi nhà. Dù sống xa mẹ từ nhỏ, hai mẹ con cố ca sĩ không có nhiều thời gian ở bên nhau nhưng tình cảm của Wendy dành cho mẹ không ai có thể thay thế được. Giọng ca Bông điên điển từng cho biết bản thân không muốn kết hôn vì sợ phải chia sẻ tình yêu thương dành cho con gái.