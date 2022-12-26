Tiết lộ cơ ngơi hiện đại của Wendy Phạm tại đất Mỹ, xúc động khi thấy di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung

Hậu trường 26/12/2022 18:13

Sau biến cố đau buồn, Wendy Phạm đã lấy lại được tinh thần và cân bằng mọi thứ. Đồng thời, cuộc sống của con gái Phi Nhung cũng dành được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Mới đây, con gái cố ca sĩ Phi Nhung - Wendy Phạm đã đăng tải gia đình cùng nhau quây quần đón lễ Giáng Sinh, đồng thời, cô cũng vô tình tiết lộ cơ ngơi của cô bên Mỹ. Có thể thấy, nhà của con gái Phi Nhung cũng như bao ngôi nhà khác, không quá hoành tráng nhưng lúc nào cũng ấm cúng và tràn ngập tiếng cười. Các khu vực như nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ được bố trí khá hợp lý nên nhìn tổng thể rất rộng rãi đủ để gia đình có thể sinh hoạt thoải mái. Nội thất trong nhà cũng được trang hoàng đầy đủ, hiện đại. 

Tiết lộ cơ ngơi hiện đại của Wendy Phạm tại đất Mỹ, xúc động khi thấy di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 1
Cơ ngơi của con gái cố ca sĩ Phi Nhung bên Mỹ - Ảnh: Cắt từ clip
Tiết lộ cơ ngơi hiện đại của Wendy Phạm tại đất Mỹ, xúc động khi thấy di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 2
Di ảnh của cố ca sĩ được bày biện ở nhiều nơi trong ngôi nhà - Ảnh: Cắt từ clip

Điều đặc biệt những di ảnh của Phi Nhung cũng được lưu giữ ở nhiều nơi trong ngôi nhà. Dù sống xa mẹ từ nhỏ, hai mẹ con cố ca sĩ không có nhiều thời gian ở bên nhau nhưng tình cảm của Wendy dành cho mẹ không ai có thể thay thế được. Giọng ca Bông điên điển từng cho biết bản thân không muốn kết hôn vì sợ phải chia sẻ tình yêu thương dành cho con gái. 

Tiết lộ cơ ngơi hiện đại của Wendy Phạm tại đất Mỹ, xúc động khi thấy di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 3
Khoảnh khắc Phi Nhung chụp hình cùng con gái được đóng khung treo cẩn thận - Ảnh: FBNV

 

Trong hơn 1 năm ca sĩ Phi Nhung qua đời, nỗi đau mất mát đi người mẹ thân yêu của Wendy Phạm vẫn chưa nguôi ngoai: "Ban ngày tôi bận, đi đây đi đó thì không khóc nhưng tối về lên mạng coi hình mẹ là chảy nước mắt. Mỗi ngày tôi lại thấy đêm dài thêm, khóc trong đêm nhiều hơn. Nhưng tôi cũng không dám khóc nhiều quá vì trước giờ mỗi lần tôi khóc mẹ đều mắng là phải cười lên. Mẹ không thích tôi khóc, mẹ dạy tôi phải mạnh mẽ, con gái hay con trai thì đều phải mạnh mẽ".

Tiết lộ cơ ngơi hiện đại của Wendy Phạm tại đất Mỹ, xúc động khi thấy di ảnh của cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 4
Cố ca sĩ Phi Nhung luôn dành hết tình yêu thương cho con gái lúc sinh thời - Ảnh: FBNV

Cố ca sĩ Phi Nhung ra đi để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp và hàng triệu khán giả. May mắn thay con gái Phi Nhung vẫn còn ông xã và các con bên cạnh động viên và vượt qua nỗi đau mất mát.

MC Hoàng Oanh và chồng cũ hội ngộ vì con trai, vẫn luôn như một gia đình hạnh phúc

MC Hoàng Oanh và chồng cũ hội ngộ vì con trai, vẫn luôn như một gia đình hạnh phúc

Sau khi ly hôn, Hoàng Oanh và chồng cũ vẫn thường xuyên gặp gỡ, đưa con trai đi chơi.

Xem thêm
Từ khóa:   con gái Phi Nhung Wendy Phạm Cố nghệ sĩ Phi Nhung sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 40 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 40 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 40 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 10 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang