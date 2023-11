Chuyện tình 8 năm ít ai biết của Diễm My 9x: Nhiều lần chia tay vì yêu xa, dọn về sống chung với bố mẹ chồng trước đám cưới

Dưới bài đăng, rất nhiều đồng nghiệp thân thiết và khán giả chúc phúc Diễm My. Vừa qua, Diễm My vướng tin mang thai. Tuy nhiên, nữ diễn viên phủ nhận.

Vào ngày 14/11, đại diện của Diễm My 9X xác nhận hôn lễ của nữ diễn viên sẽ diễn ra vào 21/12. Tuy nhiên, những thông tin chi tiết liên quan đến ngày vui của Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn chưa được chia sẻ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng bày tỏ niềm háo hức khi sắp tới ngày trọng đại. Nữ diễn viên đăng ảnh mặc váy cưới, đồng thời nắm tay bạn trai với chú thích: “Đã đến lúc”.

Năm 2016, cả hai quen biết sau cuộc gặp gỡ tại Liên hoan phim Australia và tiến tới mối quan hệ yêu đương. Vinh Nguyễn ở Australia còn Diễm My sống tại Việt Nam. Thời gian đầu, dù yêu xa nhưng nhờ sự tin tưởng nên cả hai vẫn gắn bó bên nhau. Khi đó, Vinh Nguyễn thường chờ Diễm My quay phim xong vào tối muộn để trò chuyện với cô. Bạn trai doanh nhân thậm chí đặt vé máy bay để bất ngờ về thăm nữ diễn viên.

Hai người từng trải qua nhiều sóng gió, thậm chí rạn nứt trong 4 tháng nhưng rồi họ cảm thấy càng yêu thương đối phương nhiều hơn nên quyết định trở về bên nhau. Sau đó, Vinh Nguyễn trở về Việt Nam sinh sống và làm việc.

Diễm My đăng khoảnh khắc hẹn hò khi đón sinh nhật bạn trai

Thời gian đầu yêu nhau, Diễm My và bạn trai yêu xa. Cả hai thường xuyên bay qua bay lại giữa Việt Nam và Australia để thăm đối phương. Tuy nhiên, cũng như bao câu chuyện tình yêu xa, chuyện tình của Diễm My và bạn trai có không ít lần gặp sóng gió. Diễm My từng tâm sự, trong 3 năm đầu yêu xa cô và bạn trai từng chia tay nhưng sau đó may mắn cả 2 không bỏ lỡ nhau.

Sau khi Vinh Nguyễn tốt nghiệp Đại học, anh trở về Việt Nam để xây dựng sự nghiệp và cũng từ khi đó mối quan hệ của cả hai càng ngày càng bền chặt hơn. Tình yêu không chỉ đơn giản và sự hi sinh mà còn là cả sự tôn trọng. Vinh Nguyễn luôn ở phía sau ủng hộ cho mọi hoạt động nghệ thuật của bạn gái.

Còn về phía mình, Diễm My cũng luôn cố gắng không để những ồn ào trong showbiz hay dư luận ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của bạn trai và gia đình. Bên cạnh công việc bận rộn, Diễm My và bạn trai luôn cố gắng dành thời gian bên nhau thông qua các chuyến du lịch. Dù bận rộn tới mấy cả hai cũng tranh thủ được ở bên cạnh đối phương.

Khác với nhiều người, Diễm My có tuổi thơ không mấy êm đềm khi bố mẹ cô ly hôn từ năm người đẹp mới 11 tuổi. Sự đổ vỡ trong hôn nhân của bố mẹ cũng khiến người đẹp nhút nhát hơn trong chuyện tình cảm. Lớn lên trong tình yêu của mẹ, Diễm My nỗ lực chăm chỉ để có thể phát triền và cũng có thể chăm sóc mẹ 1 cách tốt nhất. Với Diễm My, mẹ như là cả bầu trời và cũng là điểm tựa để cô nỗ lực mỗi ngày.

Diễm My và mẹ ruột

Cuối tháng 4/2019, mẹ ruột của Diễm My bất ngờ qua đời và là cú sốc vô cùng lớn đối với nữ diễn viên. Trong bức tâm thư gửi mẹ, Diễm My nghẹn ngào tâm sự: "Không còn thấy Mẹ gọi nhắc ăn uống đúng giờ, rồi uống thuốc đúng cữ, không còn được mẹ pha cho ly mật ong nghệ nóng mỗi buổi sáng, không còn nghe mẹ cằn nhằn mỗi khi thức khuya vì lo cho sức khoẻ của My, không còn bị mẹ réo về ngủ sớm và không còn được Mẹ ôm mình mỗi khi mình gặp ác mộng nữa".

Trong suốt những ngày tang lễ của mẹ Diễm My, bạn trai của cô là Vinh Nguyễn luôn ở bên động viên, an ủi. Nhờ sự yêu thương, quan tâm săn sóc của bạn trai và gia đình bạn trai Diễm My đã vực dậy tinh thần, quay trở lại với công việc.

Diễm My và gia đình chồng tương lai

Thiếu vắng đi tình cảm của mẹ ruột nhưng Diễm My may mắn lại có được tình yêu của gia đình chồng tương lai. Bố mẹ Vinh Nguyễn luôn đối đãi với cô con dâu tương lai bằng tất cả sự chân thành. Thời điểm dịch bệnh, vì lo lắng Diễm My không thể chăm sóc tốt cho bản thân chính mẹ của Vinh Nguyễn đã đề nghị cô dọn về sống chung nhà. Chính vì thế, dù chưa trở thành con dâu chính thức nhưng Diễm My đã dọn về sống chung và được xem như con cháu trong nhà.

Hiện tại, cặp uyên ương chọn địa điểm, thử váy cưới, chụp ảnh, gửi thiệp mời bạn bè cho hôn lễ sẽ diễn ra tại TP HCM. Thời gian qua, diễn viên học các kỹ năng về nữ công gia chánh, chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Cô cũng không nhận đóng phim, thỉnh thoảng dự sự kiện của đồng nghiệp.