Nghi vấn Diễm My 9x có 'tin vui' trước 1 tháng tổ chức lễ cưới với bạn trai doanh nhân, động thái mới khó chối cãi!

Hậu trường 04/11/2023 10:46

Diễm My 9x đăng tải đoạn story mới trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Đóng phim từ lúc 5 tuổi, Diễm My 9x là một trong những diễn viên trẻ quen mặt với khán giả màn ảnh Việt. Dấu ấn của cô qua nhiều phim như Gái già lắm chiêu 1, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn, 1990,...

Nghi vấn Diễm My 9x có 'tin vui' trước 1 tháng tổ chức lễ cưới với bạn trai doanh nhân, động thái mới khó chối cãi! - Ảnh 1
Dấu ấn của cô qua nhiều phim như Gái già lắm chiêu 1, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn, 1990,...

Bên cạnh sự nghiệp thì chuyện tình cảm của nữ diễn viên và bạn trai Vinh Nguyễn cũng nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ. Vừa qua, chia sẻ với VnExpress, Diễm My 9x cho biết cô cùng bạn trai doanh nhân sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 12 tới đây. Cặp đôi đang tiến hành chọn địa điểm, thử váy cưới, chụp ảnh, gửi thiệp mời bạn bè.

Nghi vấn Diễm My 9x có 'tin vui' trước 1 tháng tổ chức lễ cưới với bạn trai doanh nhân, động thái mới khó chối cãi! - Ảnh 2
Diễm My 9x cho biết cô cùng bạn trai doanh nhân sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 12 tới đây

Trong thời gian tất bật chuẩn bị hôn lễ, tối ngày 3/11, trên trang cá nhân, nữ diễn viên bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại uá trình phát triển của một thai nhi trong bụng mẹ đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. 

Nghi vấn Diễm My 9x có 'tin vui' trước 1 tháng tổ chức lễ cưới với bạn trai doanh nhân, động thái mới khó chối cãi! - Ảnh 3
 Tối ngày 3/11, trên trang cá nhân, nữ diễn viên bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại uá trình phát triển của một thai nhi trong bụng mẹ đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. 

Động thái này của Diễm My 9x khiến netizen xôn xao rần rần, nghi vấn cô và chồng tương lai đã có "tin vui" trước thềm đám cưới. Tuy nhiên, đây chỉ là những suy đoán một chiều từ phía cư dân mạng. Người hâm mộ vẫn đang chờ lời thông báo chính thức từ cặp đôi trẻ.

Nghi vấn Diễm My 9x có 'tin vui' trước 1 tháng tổ chức lễ cưới với bạn trai doanh nhân, động thái mới khó chối cãi! - Ảnh 4
Động thái này của Diễm My 9x khiến netizen xôn xao rần rần, nghi vấn cô và chồng tương lai đã có "tin vui" trước thềm đám cưới

Chồng sắp cưới của Diễm My 9x tên Vinh Nguyễn, là doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng. Anh từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne, Australia. Người đẹp cho biết, sau đám cưới cô sẽ dành nhiều thời gian cho tổ ấm. Thời gian qua, cô học thêm các kỹ năng về nữ công gia chánh, sẵn sàng làm vợ, làm mẹ trong tương lai. Hiện cô không nhận đóng phim, thỉnh thoảng dự sự kiện của đồng nghiệp.

Cặp đôi lần đầu gặp gỡ vào năm 2015 tại Liên hoan phim tại Úc. Đến tháng 3/2018, nữ diễn viên chính thức công khai chuyện tình cảm. Thời điểm mới bắt đầu mối quan hệ, cả hai vẫn yêu xa khi Vinh Nguyễn sinh sống tại Australia còn Diễm My ở Việt Nam. Trong suốt thời gian yêu, cả hai từng xảy ra rạn nứt nhưng sau đó tái hợp và viên mãn đến hiện tại. Những năm gần đây, Vinh Nguyễn đã chuyển về Việt Nam làm việc để có nhiều thời gian bên cạnh bạn gái.

Nghi vấn Diễm My 9x có 'tin vui' trước 1 tháng tổ chức lễ cưới với bạn trai doanh nhân, động thái mới khó chối cãi! - Ảnh 5
Cuối tháng 12/2022, Diễm My 9x từng khoe được bạn trai cầu hôn trên khinh khí cầu

Diễm My 9x, Vinh Nguyễn có nhiều sở thích giống nhau như đi du lịch, leo núi. Người đẹp thoải mái vì bạn trai ủng hộ theo đuổi công việc nghệ thuật. Điều cô khâm phục ở nửa kia còn là sự tự chủ, sẵn sàng thay đổi một số thói quen chưa tốt.

Sau khi mẹ ruột qua đời vào năm 2019, Diễm My 9x ngày càng cảm nhận rõ tình cảm bố mẹ Vinh Nguyễn dành cho. Cô thường xuyên đi lại giữa nhà riêng và gia đình chồng tương lai. Trước đây, cô sợ khi nghĩ đến chuyện mẹ chồng nàng dâu nhưng hiện thoải mái. Họ cũng không áp lực chuyện sống chung hay riêng sau kết hôn vì bố mẹ cho tự quyền quyết định.

Diễm My 9X và bạn trai chuẩn "tướng phu thê" trong ảnh check-in cùng nhau tại Úc

Diễm My 9X và bạn trai chuẩn "tướng phu thê" trong ảnh check-in cùng nhau tại Úc

Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân đã có hơn 6 năm hẹn hò yêu đương.

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