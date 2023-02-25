Diễm My 9X từng vượt qua cú sốc tinh thần mất mẹ, nay tiết lộ ngày chuẩn bị lên xe hoa, được gia đình chồng tương lai chăm sóc, yêu thương đủ đầy

Hậu trường 25/02/2023 19:52

Diễm My 9X từng phải trải qua cú sốc tinh thần và cảm thấy chới với khi mất mẹ. Nhờ tình cảm từ gia đình chồng tương lai nên cô đã vượt qua nỗi đau và lấy lại thăng bằng.

Diễm My 9X là một trong những gương mặt diễn viên nổi tiếng ở lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh. Vào cuối tháng 12/2022, Diễm My 9X đã nhận được lời cầu hôn của bạn trai là doanh nhân Vinh Phạm. Nửa kia của nữ diễn viên đã chuẩn bị khinh khí cầu và nhẫn kim cương để tạo bất ngờ và hạnh phúc khó tả cho cô.

Diễm My 9X từng vượt qua cú sốc tinh thần mất mẹ, nay tiết lộ ngày chuẩn bị lên xe hoa, được gia đình chồng tương lai chăm sóc, yêu thương đủ đầy - Ảnh 1
Diễm My được bạn trai cầu hôn trên khinh khí cầu - Ảnh: Internet

Cô đã tiết lộ về buổi chuẩn bị rất cầu kì của bạn trai. Được biết, buổi cầu hôn diễn ra ở Úc nơi mà họ quen biết nhau. Nam doanh nhân đã thuê khinh khí cầu ở độ cao gần 1000m với nhẫn kim cương khủng. Nói về sự bất ngờ mà chồng tương lai dành cho mình, Diễm My 9X chia sẻ: "Khoảnh khắc được Vinh cầu hôn trên khinh khí cầu ở Australia, tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi và bạn trai sẽ dành một năm để chuẩn bị cho đám cưới. Để có chiếc váy cưới hay đặt được địa điểm ưng ý đều mất khoảng 8 - 9 tháng nên cuối năm 2023 là thời điểm đẹp nhất. Chúng tôi đều mong ngày trọng đại của mình thật trọn vẹn, chỉn chu nên không muốn vội vàng".

Diễm My 9X từng vượt qua cú sốc tinh thần mất mẹ, nay tiết lộ ngày chuẩn bị lên xe hoa, được gia đình chồng tương lai chăm sóc, yêu thương đủ đầy - Ảnh 2
Diễm My 9X và bạn trai sẽ dành một năm để chuẩn bị cho đám cưới - Ảnh: Internet

Được biết, cặp đôi công khai hẹn hò từ tháng 3/2018 tuy nhiên cả hai ít chia sẻ thông tin về đối phương. Bạn trai Diễm My 9X từng học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne (Victoria, Australia), thành lập công ty, là một doanh nhân thành đạt. Anh vẫn dành thời gian tháp tùng Diễm My 9X tới các sự kiện giải trí, hoặc đưa bạn gái đi du lịch, nghỉ dưỡng…

Diễm My 9X từng vượt qua cú sốc tinh thần mất mẹ, nay tiết lộ ngày chuẩn bị lên xe hoa, được gia đình chồng tương lai chăm sóc, yêu thương đủ đầy - Ảnh 3
Cặp đôi công khai hẹn hò từ tháng 3/2018 tuy nhiên cả hai ít chia sẻ thông tin về đối phương - Ảnh: Internet

Diễm My 9X còn tiết lộ chồng sắp cưới là người có tính kỷ luật cao, chăm chỉ và có chí tiến thủ, đây cũng là điều mà cô bị thu hút. Nói về tình cảm hiện tại dù đã trải qua 6 năm yêu đương, nữ diễn viên cho biết cả hai luôn mặn nồng: "Sau 6 năm yêu đương, chúng tôi ngày càng hòa hợp. Tôi đề cao sự tôn trọng lẫn nhau, cùng phát triển bản thân, cùng tiến về phía trước và cùng xây dựng tương lai trong một mối quan hệ".

Diễm My 9X từng vượt qua cú sốc tinh thần mất mẹ, nay tiết lộ ngày chuẩn bị lên xe hoa, được gia đình chồng tương lai chăm sóc, yêu thương đủ đầy - Ảnh 4
Diễm My 9X còn tiết lộ chồng sắp cưới là người có tính kỷ luật cao, chăm chỉ và có chí tiến thủ, đây cũng là điều mà cô bị thu hút - Ảnh: Internet

Không chỉ có được người đồng hành thấu đáo, Diễm My 9X còn được gia đình chồng yêu thương, đồng hành cùng cô vượt qua nỗi đau mất mẹ. "Người nhà Vinh đều biết tôi suy sụp, cô đơn sau khi mất mẹ nên rất quan tâm. Mẹ Vinh cực kỳ dễ thương, tâm lý và rất tinh tế, luôn biết cách khiến tôi lạc quan, vui vẻ hơn bằng rất nhiều hoạt động gia đình như nấu ăn, đi chơi, du lịch trong và ngoài nước. Mỗi dịp lễ Tết, tôi luôn cảm nhận được không khí đầm ấm, đủ đầy bên mọi người. Tình cảm của Vinh và gia đình khiến tôi cảm thấy đỡ trống trải, tủi thân", nữ diễn viên Gái Già Lắm Chiêu trải lòng.

Diễm My 9X từng vượt qua cú sốc tinh thần mất mẹ, nay tiết lộ ngày chuẩn bị lên xe hoa, được gia đình chồng tương lai chăm sóc, yêu thương đủ đầy - Ảnh 5

Diễm My 9X từng vượt qua cú sốc tinh thần mất mẹ, nay tiết lộ ngày chuẩn bị lên xe hoa, được gia đình chồng tương lai chăm sóc, yêu thương đủ đầy - Ảnh 6
Diễm My 9X phải trải qua cú sốc tinh thần và cảm thấy chới với khi mất mẹ - Ảnh: Internet

Trước khi trở lại với hình ảnh vui vẻ của hiện tại, Diễm My 9X phải trải qua cú sốc tinh thần và cảm thấy chới với khi mất mẹ. Nhờ tình cảm từ gia đình chồng tương lai nên cô đã vượt qua nỗi đau và lấy lại thăng bằng. Giờ đây nữ diễn viên đã có cho mình một gia đình mới trong sự chăm sóc yêu thương đủ đầy dù chưa chính thức cưới. Diễm My luôn cảm thấy biết ơn vì mọi người luôn bên mình trong khoảng thời gian khó khăn nhất.

Diễm My 9X từng vượt qua cú sốc tinh thần mất mẹ, nay tiết lộ ngày chuẩn bị lên xe hoa, được gia đình chồng tương lai chăm sóc, yêu thương đủ đầy - Ảnh 7
Nhờ tình cảm từ gia đình chồng tương lai nên cô đã vượt qua nỗi đau và lấy lại thăng bằng - Ảnh: Internet

"Không chỉ Vinh mà gia đình Vinh cũng khiến tôi cảm thấy muốn gắn kết. Mọi người rất yêu thương nhau, thường xuyên thể hiện tình cảm bằng những cái ôm, lời nói ngọt ngào. Nhìn cách Vinh quan tâm, chăm sóc mẹ và em gái, tôi thấy rất ấm áp và muốn trở thành một phần của gia đình anh. Tôi luôn cảm thấy duyên lành đã đưa mình đến với gia đình anh", Diễm My 9X tâm sự.

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