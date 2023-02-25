Hậu hôn nhân tan vỡ của mẹ, con gái Elly Trần đã làm một việc cho mẹ khiến netizen cảm động

Thời gian qua, những ồn ào hôn nhân giữa Elly Trần với chồng ngoại quốc đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hậu ồn ào, Elly Trần đã đặt bút ký vào đơn ly hôn và quay trở lại với showbiz để chăm lo cho cuộc sống của hai nhóc tỳ. Trên trang cá nhân, Elly Trần cũng thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường của ba mẹ con.

Elly Trần và các con - Ảnh: Internet

Mới đây, Elly Trần đã chia sẻ khoảnh khắc hậu trường một ngày làm việc, đáng chú ý trong clip còn có sự xuất hiện của bé Cadie Mộc Trà. Theo đó dù còn nhỏ tuổi, tuy nhiên bé Cadie Mộc Trà đã hết sức tâm lý, quyết tâm đòi hộ tống mẹ đi làm. Elly Trần tiết lộ: "Đòi đi theo đi làm, rụng nụ!".