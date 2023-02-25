Hậu hôn nhân tan vỡ của mẹ, con gái Elly Trần đã làm một việc cho mẹ khiến netizen cảm động

Hậu trường 25/02/2023 13:15

Mới đây, Elly Trần đã cập nhật những khoảnh khắc đời thường của mình. Đáng chú ý, con gái Elly Trần đã làm một việc dành cho mẹ khiến netizen cảm động.

Thời gian qua, những ồn ào hôn nhân giữa Elly Trần với chồng ngoại quốc đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hậu ồn ào, Elly Trần đã đặt bút ký vào đơn ly hôn và quay trở lại với showbiz để chăm lo cho cuộc sống của hai nhóc tỳ. Trên trang cá nhân, Elly Trần cũng thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường của ba mẹ con.

Hậu hôn nhân tan vỡ của mẹ, con gái Elly Trần đã làm một việc cho mẹ khiến netizen cảm động - Ảnh 1
Elly Trần và các con - Ảnh: Internet

Mới đây, Elly Trần đã chia sẻ khoảnh khắc hậu trường một ngày làm việc, đáng chú ý trong clip còn có sự xuất hiện của bé Cadie Mộc Trà. Theo đó dù còn nhỏ tuổi, tuy nhiên bé Cadie Mộc Trà đã hết sức tâm lý, quyết tâm đòi hộ tống mẹ đi làm. Elly Trần tiết lộ: "Đòi đi theo đi làm, rụng nụ!".

Hậu hôn nhân tan vỡ của mẹ, con gái Elly Trần đã làm một việc cho mẹ khiến netizen cảm động - Ảnh 2Hậu hôn nhân tan vỡ của mẹ, con gái Elly Trần đã làm một việc cho mẹ khiến netizen cảm động - Ảnh 3

Hậu hôn nhân tan vỡ của mẹ, con gái Elly Trần đã làm một việc cho mẹ khiến netizen cảm động - Ảnh 4
Dù còn nhỏ tuổi, bé Cadie Mộc Trà đã hết sức tâm lý, quyết tâm đòi hộ tống mẹ đi làm - Ảnh: Internet

Thế nhưng vì còn quá nhỏ nên con gái Elly Trần đã lăn ra nằm ngủ bên cạnh mẹ. Dù chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người "vệ sĩ nhí", nhưng cô bé lại khiến fan cảm động trước tình cảm và sự quan tâm dành cho đấng sinh thành.

Hậu hôn nhân tan vỡ của mẹ, con gái Elly Trần đã làm một việc cho mẹ khiến netizen cảm động - Ảnh 5

Hậu hôn nhân tan vỡ của mẹ, con gái Elly Trần đã làm một việc cho mẹ khiến netizen cảm động - Ảnh 6
Elly Trần có màn thăng hạng nhan sắc đáng nể ở tuổi 35 - Ảnh: Internet

Dù con đường tình yêu, hôn nhân chưa trọn vẹn, Elly Trần lại có màn thăng hạng nhan sắc đáng nể. Ở tuổi 35, cô thành công giữ vẻ đẹp trẻ trung, gợi cảm. Khi diện những thiết kế "hack" tuổi, nữ diễn viên lại được khen xinh đẹp không khác gì thuở còn son.

Hậu hôn nhân tan vỡ của mẹ, con gái Elly Trần đã làm một việc cho mẹ khiến netizen cảm động - Ảnh 7

Hậu hôn nhân tan vỡ của mẹ, con gái Elly Trần đã làm một việc cho mẹ khiến netizen cảm động - Ảnh 8
Sự quan tâm và yêu thương của các con cũng phần nào bù đắp những thiếu thốn về mặt hôn nhân của Elly Trần - Ảnh: Internet

Sự quan tâm và yêu thương của các con cũng phần nào bù đắp những thiếu thốn về mặt hôn nhân của Elly Trần. Trên trang cá nhân, Elly Trần thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc con gái lớn luôn hiểu chuyện, nghĩ nhiều và thương yêu mẹ khiến fan không khỏi ghen tỵ. Trong hầu hết những vấn đề của người lớn, tiểu công chúa 9 tuổi lại có suy nghĩ trưởng thành.

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