Trong clip vừa bị rò rỉ, vợ Xuân Bắc ngồi bệt giữa sàn nhà, run run quay lại cảnh hiện trường ngổn ngang cùng bàn tay bị chảy máu nhiều chỗ do các mảnh kính cứa vào. Chị Nhung gào khóc rất to đồng thời kêu tên diễn viên Kim Oanh để chửi vì cho rằng chính “cô em kết nghĩa” này là nguyên nhân khiến Xuân Bắc đánh mình.

"Kim Oanh, mày khốn nạn. Giời ơi... mày khốn nạn. Mày giả vờ nhắn tin cho chồng tao rồi thế này đây... *** khốn nạn" - trích lời người phụ nữ gào khóc trong clip.

Trước đó, vợ Xuân Bắc gây xôn xao khi đăng tải nhiều hình ảnh máu me cùng quang cảnh căn nhà vương vãi các mảnh kính vỡ, trách móc diễn viên Kim Oanh đã nhắn tin khích bác khiến chồng giở thói vũ phu với mình.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà sau đó chị Nhung vội vã xóa sạch sẽ dấu tích rồi lấp chỗ trống trên trang cá nhân bằng những hình ảnh đi chơi, ăn uống với bạn bè. Trước sự thắc mắc của hàng ngàn người quan tâm, chị Hồng Nhung khẳng định mình không đăng bất cứ thứ gì và cho rằng có người đã hack Facebook trong lúc mang máy đi sửa.

Lời giải thích của vợ Xuân Bắc bị nhiều người bóc mẽ là tồn tại nhiều chi tiết chưa hợp lý, ví dụ bàn tay rõ ràng là bị xước do xô xát chứ không phải bị đứt như lời chị nói, hoặc chi tiết chiếc quần đen trong hình hoàn toàn trùng khớp với quần chị Nhung mặc khi đi chơi với bạn.

Bây giờ lại thêm những hình ảnh chân thực trong clip khóc lóc giống hệt những hình ảnh từng được đăng tải trên Facebook Nguyen Hong Nhung, thật khó để cư dân mạng tin rằng vợ Xuân Bắc là nạn nhân của hacker.

Trả lời báo chí, bà xã "Nam Tào" không phủ nhận người quay clip là mình nhưng cho rằng có ai đó đã cắt ghép quá khéo léo nhằm mục đích bôi xấu vợ chồng chị. “Tôi đã xem clip đó, giọng gào gào. Bọn nó dựng lên chứ tôi chẳng biết thế nào. Nó có thể là clip riêng của tôi nhưng bây giờ người ta làm lại tiếng rồi lồng ghép vào. Mấy lần tôi bê bát đũa bị rơi, máu chảy tôi đăng đầy lên mạng, nhưng chẳng hiểu sao mọi người chỉnh sửa rồi lại quy cho tôi. Rõ ràng có một thế lực nào đó đang muốn hại tôi chứ không bỗng dưng lại có những chuyện như thế được", chị Nhung chia sẻ trên 2sao.vn.