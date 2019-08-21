Chẳng tiếc tiền ‘dao kéo’ để xinh đẹp bất chấp tuổi tác, Lê Giang vô tình lộ nhan sắc thật khi không make up

Hậu trường 21/08/2019 14:50

Trên trang cá nhân, Lê Lộc – con gái diễn viên Lê Giang bất ngờ khoe ảnh mặt mộc của hai mẹ con khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Nữ diễn viên Lê Giang vốn nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ nghiện “dao kéo” nhất nhì Vbiz. Để níu kéo tuổi xuân, cô không ngại thừa nhận bản thân đã phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần từ độn cằm, căng da mặt đến nâng ngực…

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Lê Giang từng chia sẻ không thể nhớ hết số lần phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Lê Giang còn rất biết cách lựa chọn trang phục và trang điểm kỹ lưỡng mỗi khi xuất hiện trước khán giả. Chính vì vậy mà nữ diễn viên được nhận xét trẻ trung hơn so với tuổi thật.

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Trên trang cá nhân, Lê Giang thường xuyên đăng tải hình ảnh khi đã make up xinh đẹp - Ảnh: Internet

Hiếm khi khoe ảnh mặt mộc trước công chúng nhưng mới đây, Lê Giang lại để lộ khuôn mặt không một chút son phấn trên mạng xã hội. Cụ thể, con gái Lê Giang - diễn viên Lê Lộc đã đăng tải hình ảnh của hai mẹ con lên Facebook kèm dòng chia sẻ: Mẹ mẹ con con. Mặt mộc không son.

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Bài đăng gây chú ý của Lê Lộc - Ảnh: FB

Bức ảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng, nhiều người nhận xét mặt mộc của Lê Giang khá nhợt nhạt và không được sắc sảo như khi trang điểm. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng ở lứa tuổi sắp chạm ngưỡng 50, làn da mịn màng của Lê Giang đã đủ để nhiều chị em phải ghen tỵ.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Lê Lộc, cư dân mạng không ngừng thắc mắc Lê Lộc tuyên bố để mặt mộc nhưng đôi môi của cô lại tươi tắn rạng rỡ hơn Lê Giang. Bên cạnh đó là những bình luận khen ngợi nhan sắc của hai mẹ con từ người hâm mộ.

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Từ khóa:   Lê Giang Lê Lộc

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