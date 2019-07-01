U50 Lê Giang tự tin diện nội y ren o ép vòng 1 đến ‘nghẹt thở’, bất ngờ nhất là phản ứng của dàn sao Việt

Lê Giang là một trong những nữ nghệ sĩ Vbiz hiếm hoi tự tin khoe dáng trong những bộ nội y đầy nóng bỏng và công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ trước công chúng.

Không chỉ nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, Lê Giang còn thường xuyên “đốt mắt” khán giả với những bộ trang phục đầy táo bạo khoe vóc dáng bốc lửa. Mới đây trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ hài vừa chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Ở tuổi 47, cô chẳng ngại ngần diện nội y ren để lộ vòng 1 ngồn ngộn.

Lê Giang thường lựa chọn những trang phục trẻ trung và gợi cảm để khoe triệt để vóc dáng - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên khoe vòng 1 căng tràn ở tuổi 47 - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy dù đã gần chạm ngưỡng 50, Lê Giang vẫn sở hữu thân hình hấp dẫn cùng vòng 1 căng tràn không thua kém bất cứ cô gái nào.

Trước hình ảnh sexy “nghẹt thở” này của nữ nghệ sĩ, loạt sao Việt như Lâm Vỹ Dạ, Hồng Vân, Huỳnh Lập... đã nhanh tay để lại bình luận khen ngợi vóc dáng của cô: “Sexy lady quá”, “Đẹp quá nha chị ơi”, “Hấp dẫn nha”, “Trời ơi, muốn làm đàn ông quá”...

Dàn sao Việt đồng loạt bình luận dưới bài đăng của Lê Giang - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên Lê Giang đăng ảnh khoe vùng nhạy cảm trước công chúng. Trước đó, nữ diễn viên đã từng chia sẻ khá nhiều hình ảnh diện nội y quyến rũ lên trang cá nhân.

Lê Giang chẳng ngần ngại diện nội y ren khoe vòng 1 ngồn ngộn - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Lê Giang đã khiến khán giả ngỡ ngàng trước gương mặt có phần khác lạ của mình. Nhiều người cho rằng nữ nghệ sĩ tiếp tục lạm dụng “dao kéo” để cải thiện nhan sắc. Thậm chí, chính cô cũng không thể nhớ được số lần bản thân phẫu thuật thẩm mỹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/u50-le-giang-tu-tin-dien-noi-y-ren-o-ep-vong-1-den-nghet-tho-bat-ngo-nhat-la-phan-ung-cua-dan-sao-viet-329740.html