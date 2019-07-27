Bức xúc khi ngoại hình, nhan sắc bị dân mạng đem ra bàn tán chê bai, diễn viên Lê Giang lên tiếng khẳng định mặt không hề biến dạng.

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Lê Giang vừa đăng tải dòng trạng thái thể hiện thái độ khó chịu khi bị chê thẩm mỹ lỗi, mặt biến dạng. Cô viết: "Đây là hình thật em nhé, mới chụp luôn nhé, không dùng app nhé, không kéo mặt, không chỉnh da, không biến dạng nhé, anh chị đừng đem chuyện thẩm mỹ của em ra câu view, câu like nhé, em khỏe mạnh đừng trù em bệnh yếu gì nhé, em vẫn mạnh khỏe, đời ngắn ngủi lắm, sống có tâm nhé, em lạy mấy anh mấy chị nhé, tui hiền lắm á".

Lê Giang lên tiếng trước những lời đồn đoán không hay về mình - Ảnh: FBNV

Để chứng minh cho lời nói của mình, nữ nghệ sĩ hài còn đăng kèm ảnh chụp tự sướng và khẳng định gương mặt cân đối, không hề biến dạng như lời dư luận đồn thổi.

Diễn viên Lê Giang đăng ảnh chứng minh bản thân vẫn khỏe mạnh, mặt không hề biến dạng - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, cô nhận được nhiều sự quan tâm của đồng nghiệp. Diễn viên Gia Bảo khen ngợi: "Em đẹp quá Giang ơi"; Thúy Nga chọc ghẹo: "Duyên quá duyên à, hình thật hết nhưng em thấy có gắn cặp lông mi giả nà chị"; Minh Nhí khuyên: "Mặt mộc vẫn đẹp há cô! Cứ vậy là vui rồi, ai nói kệ"...



Cách đây không lâu, cô gây chú ý khi công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ tân trang lại nhan sắc - Ảnh: Internet

Chia sẻ thêm với truyền thông về vấn đề này, nghệ sĩ Lê Giang cho biết, cô đã rất buồn và tổn thương khi đọc được những lời chê bai. Cô mong mọi người đừng phán xét nhan sắc của mình nữa. Ở tuổi 47, Lê Giang chỉ muốn sống bình yên, được làm việc và mang nhiều tiếng cười cho khán giả: "Tôi sống cho mình thôi mà, có đụng chạm gì ai đâu?".

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