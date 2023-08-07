Bố Hoa hậu Ý Nhi lần đầu chia sẻ chuyện tình cảm của con gái, nhận xét 1 câu đáng chú ý về Anh Kiệt!

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn với báo Phụ nữ thủ đô, ông Huỳnh Tấn Nguyên - bố của Ý Nhi cũng có chia sẻ về tâm trạng về những biến cố gần đây, đáng chú ý ông cũng đề cập đến chuyện tình cảm của con gái.

Theo Ý Nhi chia sẻ, "nửa kia" tên đầy đủ là Nguyễn Anh Kiệt (21 tuổi), hiện đang là sinh viên Đại học Kiến trúc TP.HCM. Cả hai quen nhau từ năm lớp 12. Tính đến hiện tại, cặp đôi đã có 6 năm yêu nhau. Nói về tính cách của Anh Kiệt, Hoa hậu Ý Nhi cho biết, bạn trai là một người hiền lành, học giỏi và chân thành. Suốt hành trình tham gia Miss World Vietnam, Ý Nhi luôn được bạn trai ủng hộ và giúp đỡ.

Nói về chuyện tình cảm của Ý Nhi, ông bố đơn thân nuôi 3 con cho hay: “Bắt đầu năm học cấp 3, Ý Nhi xin bố mẹ đi học thêm môn Toán. Còn bố mẹ bạn trai Ý Nhi là giáo viên. Từ năm lớp 10 con đi học thêm, thời điểm đó Ý Nhi và bạn trai vẫn bình thường, như những người bạn hỗ trợ nhau. Đầu năm lớp 12 tôi mới thấy hai đứa có tình cảm. Nhưng cả hai vẫn giúp nhau nhiều trong chuyện học hành”.

Cụ thể, bố nàng hậu chia sẻ từ khi đăng quang Hoa hậu, Ý Nhi chưa có dịp về Bình Định để gặp gia đình, những người thân thiết vì lịch trình bận rộn. Ông chỉ có thể hỏi thăm, động viên con qua tin nhắn và theo dõi tin tức về Ý Nhi trên MXH. Bố Ý Nhi cho biết cảm thấy buồn khi thấy nhiều lời ác ý dành cho con gái. Bên cạnh đó, ông còn nhận nhiều tin nhắn đe dọa từ những người quá khích.

Không những vậy, bố của Ý Nhi cũng nhận xét thêm về tính cách của người yêu con gái, khen Anh Kiệt: “Về chuyện tình cảm của Nhi, tôi thấy bạn trai Ý Nhi cũng ngoan hiền. Gia đình cũng không nói gì, để tự nhiên cho hai cháu tìm hiểu”.

Chuyện tình cảm của Ý Nhi và bạn trai đều được gia đình 2 bên biết và ủng hộ. Cả hai cũng nhiều lần tham dự những buổi gặp thân mật của 2 bên gia đình

Chuyện tình cảm của Ý Nhi và bạn trai đều được gia đình 2 bên biết và ủng hộ. Cả hai cũng nhiều lần tham dự những buổi gặp thân mật của 2 bên gia đình. Trước đó, khi được hỏi về tính cách của Hoa hậu Ý Nhi, gia đình Anh Kiệt cũng dành nhiều lời khen ngợi cho nàng hậu. "Gia đình tôi rất quý bé Nhi. Bé ngoan ngoãn, lễ phép, nữ công gia chánh giờ lại giỏi việc xã hội nữa. Tôi hi vọng mọi người sẽ ủng hộ, giúp đỡ để bé Nhi có một nhiệm kỳ thành công" - người này cho biết.

Trước đó, chỉ sau vài ngày đăng quang hoa hậu, Ý Nhi tùng gây tranh cãi lớn về phát ngôn liên quan đến bạn trai rằng: "Em hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự rất là khác, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với em của 2-3 tháng trước đây. Vì vậy, bạn trai em chắc chắn phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp em. Em không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình".

Mặc dù bạn gái "5 lần 7 lượt" phát ngôn gây tranh cãi về chuyện tình cảm nhưng Anh Kiệt không ngần ngại lên tiếng để bảo vệ bạn gái, hi vọng mọi người có cái nhìn khách quan hơn và yêu thương Ý Nhi

Không chỉ vậy, cư dân mạng còn bất ngờ đào lại đoạn clip phỏng vấn của Ý Nhi khi được hỏi “Nếu bị bạn trai ép cưới, không thì sẽ chia tay?”. Ý Nhi có cách xử lý tình huống không được khéo léo, cô thẳng thắn cho biết: “Thì cho bạn trai ra chuồng gà”. Phát ngôn này lần nữa khiến dân tình càng thêm sự phẫn nộ.

Mặc dù bạn gái "5 lần 7 lượt" phát ngôn gây tranh cãi về chuyện tình cảm nhưng Anh Kiệt không ngần ngại lên tiếng để bảo vệ bạn gái, hi vọng mọi người có cái nhìn khách quan hơn và yêu thương Ý Nhi. Về phần mình, Anh Kiệt hiện đã ẩn tất cả các bài viết và hình ảnh để đảm bảo sự riêng tư.