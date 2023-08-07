Thần đồng bơi lội Kim Sơn lên tiếng làm rõ lý do mang trà sữa lên sàn diễn để cố tình 'cà khịa' Ý Nhi?

Hậu trường 07/08/2023 08:39

Mới đây, giữa làn sóng tranh cãi, Kim Sơn đã lên tiếng giải thích lý do mang trà sữa lên sàn catwalk.

Tối 4/8 vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip VĐV Nguyễn Hữu Kim Sơn có hành động uống trà sữa ngay trên sàn catwalk cố tình đang "cà khịa" hoa hậu Ý Nhi về phát ngôn: "Trong khi bạn bè đồng trang lứa với em chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì tôi đã tham dự cuộc thi hoa hậu".

Không chỉ vậy, sau phần trình diễn, anh còn đứng nép vào một góc, vừa uống trà sữa vừa lắc lư, theo dõi chương trình. Đến khi chào kết màn, Kim Sơn vẫn cầm ly trà sữa bước ra sân khấu, thậm chí vô tư hút "rột rột".

Thần đồng bơi lội Kim Sơn lên tiếng làm rõ lý do mang trà sữa lên sàn diễn để cố tình 'cà khịa' Ý Nhi? - Ảnh 1
Tối 4/8 vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip VĐV Nguyễn Hữu Kim Sơn có hành động uống trà sữa ngay trên sàn catwalk cố tình đang "cà khịa" hoa hậu Ý Nhi về phát ngôn

Mới đây, giữa làn sóng tranh cãi, Kim Sơn đã lên tiếng giải thích lý do mang trà sữa lên sàn catwalk. Trên trang cá nhân, chiều ngày 6/8, nam vận động viên chia sẻ: "Việc Sơn mặc đồ như thế nào, mang đạo cụ gì lên sân khấu không phải do Sơn tự quyết định, mà theo concept của bộ sưu tập cũng như ý đồ của đạo diễn chương trình. Mọi người cũng có thể thấy ở bộ sưu tập này, không chỉ Sơn mà các người mẫu khác cũng mang theo các đạo cụ phù hợp với trang phục như que kem, bánh donut, tập sách, kẹo, súng bắn nước hay thậm chí là gối ngủ...

Là một người trẻ lần đầu thử sức tham gia với sàn diễn, Sơn luôn cố gắng để làm tốt nhất nhiệm vụ của mình, thể hiện được tinh thần của trang phục cũng như concept trình diễn. Rất mong mọi người truyền tải thông tin chính xác. Không có chuyện ban tổ chức đưa nước lọc thì Sơn từ chối và tự ý mang trà sữa lên sân khấu".

Thần đồng bơi lội Kim Sơn lên tiếng làm rõ lý do mang trà sữa lên sàn diễn để cố tình 'cà khịa' Ý Nhi? - Ảnh 2
Kim Sơn cho biết việc mang đạo cụ thế nào không phải do anh quyết định, mà theo concept của bộ sưu tập cũng như ý đồ của đạo diễn chương trình

Cũng theo ban tổ chức đêm diễn, Kim Sơn đã truyền tải đúng tinh thần của bộ sưu tập: Catwalk như đang bước lên một chiếc tàu điện và thoải mái tận hưởng ly nước yêu thích.

Trước đó, ngay sau phát ngôn tranh cãi của Ý Nhi, Kim Sơn liên tục có những bài viết đáp trả cô nàng như: "Mình cũng đồng trang lứa với bạn nè. Trang Wikipedia của bạn mới được lập 7 giờ trước thì trang của mình đã có từ năm mình 15 tuổi. Trong lúc bạn đi hoa hậu và trưởng thành thì mình đại diện Việt Nam thi quốc tế rồi". 

Thần đồng bơi lội Kim Sơn lên tiếng làm rõ lý do mang trà sữa lên sàn diễn để cố tình 'cà khịa' Ý Nhi? - Ảnh 3
Trước đó, ngay sau phát ngôn tranh cãi của Ý Nhi, Kim Sơn liên tục có những bài viết đáp trả cô nàng

Cũng vì thế mà dân mạng chỉ trích anh vì cách hành xử "hơn thua với phái nữ". Cuối cùng, nam vận động viên gửi lời xin lỗi, thừa nhận tuổi trẻ có những sơ suất, nông nổi và mong khép lại ồn ào.

"Mỗi câu nói sẽ tùy thuộc cảm xúc, hoàn cảnh và câu chuyện cá nhân ở thời điểm đó, nên nếu có vô tình làm ai đó tổn thương thì Sơn xin lỗi chân thành và chịu trách nhiệm cho lời nói, chia sẻ của mình và Sơn không muốn giải thích gì thêm. Sơn sẽ cố gắng cẩn trọng hơn cho mỗi lời nói, chia sẻ của bản thân và mong mọi người hiểu, khép lại những ồn ào này" - Kim Sơn bộc bạch.

Vừa xin lỗi sau ồn ào với Hoa hậu Ý Nhi, kình ngư Kim Sơn gây chú ý khi uống trà sữa ngay lúc catwalk trong show thời trang?

Vừa xin lỗi sau ồn ào với Hoa hậu Ý Nhi, kình ngư Kim Sơn gây chú ý khi uống trà sữa ngay lúc catwalk trong show thời trang?

Mới đây nhất, hành động uống trà sữa của Kim Sơn khi catwalk trong show thời trang vào tối 4/8 lần nữa gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

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