Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ đăng đàn xin lỗi, muốn khép lại chuỗi ồn ào đáp trả phát ngôn Hoa hậu Ý Nhi

Hậu trường 31/07/2023 16:03

Trưa ngày 31/7, kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ lên tiếng xin lỗi về sự ồn ào trên mạng xã hội.

Những ngày qua, ồn ào xoay quanh những phát ngôn của tân Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 vẫn là đề tài bàn tán sôi nổi. Theo đó, cô từng chia sẻ rằng trong khi mọi người cùng tuổi dành thời gian vui chơi, uống trà sữa,... thì mình đã trưởng thành và trở thành Hoa hậu.

Người đẹp sinh năm 2002 nói trong một cuộc phỏng vấn: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cà phê thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình".

Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ đăng đàn xin lỗi, muốn khép lại chuỗi ồn ào đáp trả phát ngôn Hoa hậu Ý Nhi - Ảnh 1
Những ngày qua, ồn ào xoay quanh những phát ngôn của tân Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 vẫn là đề tài bàn tán sôi nổi

Trước phát ngôn tranh cãi này, VĐV bơi lội Nguyễn Hữu Kim Sơn sẵn sàng bày tỏ quan điểm không đồng tình và có màn đáp trả cực gắt: “Mình cũng đồng trang lứa với bạn nè. Trang Wikipedia của bạn mới được lập 7 giờ trước, thì trang của mình đã có từ năm mình 15 tuổi. Trong lúc bạn đi Hoa hậu và trưởng thành thì mình đại diện Việt Nam thi quốc tế rồi”.

Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ đăng đàn xin lỗi, muốn khép lại chuỗi ồn ào đáp trả phát ngôn Hoa hậu Ý Nhi - Ảnh 2
Trước phát ngôn tranh cãi này, VĐV bơi lội Nguyễn Hữu Kim Sơn sẵn sàng bày tỏ quan điểm không đồng tình và có màn đáp trả cực gắt

Màn đáp trả của kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn nhận được nhiều sự ủng hộ từ dân mạng. Nhưng bên cạnh cũng không tránh khỏi ý kiến trái chiều. Đặc biệt khi hoa hậu Phương Lê lên tiếng bênh vực Ý Nhi và cho rằng Kim Sơn là con trai thì không nên đôi co với con gái. 

Sự việc lên cao trào khi Kim Sơn lần nữa đáp trả lại nữ Hoa hậu doanh nhân và gây nhiều sự chú ý. Cho đến mới đây, trưa ngày 31/7, kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ lên tiếng xin lỗi về sự ồn ào trên mạng xã hội.

Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ đăng đàn xin lỗi, muốn khép lại chuỗi ồn ào đáp trả phát ngôn Hoa hậu Ý Nhi - Ảnh 3
Sự việc lên cao trào khi Kim Sơn lần nữa đáp trả lại nữ Hoa hậu doanh nhân và gây nhiều sự chú ý

Cụ thể, nam 'kình ngư 'chia sẻ: "Tuổi trẻ sẽ có những sơ sót, nông nổi và Sơn có thể sẽ không tránh được những thiếu sót, hiểu lầm qua những gì mình chia sẻ. Nhưng Sơn có thể khẳng định mình không phải là người có suy nghĩ kỳ thị cộng đồng LGBT.

Mỗi câu nói, chữ viết sẽ tùy thuộc cảm xúc, hoàn cảnh và câu chuyện cá nhân ở thời điểm đó, nên nếu có vô tình làm ai đó tổn thương thì Sơn xin lỗi chân thành và chịu trách nhiệm cho lời nói, chia sẻ của mình và Sơn không muốn giải thích gì thêm. Sơn sẽ cố gắng cẩn trọng hơn cho mỗi lời nói, chia sẻ của bản thân và mong mọi người hiểu, khép lại những ồn ào này. Trân trọng".

Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ đăng đàn xin lỗi, muốn khép lại chuỗi ồn ào đáp trả phát ngôn Hoa hậu Ý Nhi - Ảnh 4
Cho đến mới đây, trưa ngày 31/7, kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ lên tiếng xin lỗi về sự ồn ào trên mạng xã hội

Trong mấy ngày qua, kình ngư Kim Sơn trở thành một trong những nhân vật hot trên mạng xã hội. Các thông tin về anh chàng này cũng được cư dân mạng tìm kiếm và chia sẻ. Theo đó, Nguyễn Hữu Kim Sơn sinh năm 2002, sinh ra và lớn lên ở TP.HCM.

Khi mới là cậu bé 5 tuổi, Sơn đã được ông ngoại cho đi học bơi vì muốn cháu tự bảo vệ bản thân. Trong thời gian này, Sơn thể hiện rõ tài năng bơi lội, lọt vào tầm ngắm của các thầy và được nhận vào huấn luyện ở quận.

Năm 2017, khi mới 15 tuổi, anh chàng tham gia SEA Games 29 và dành những thành tích ấn tượng. Trong năm này, Kim Sơn giành HCĐ nội dung 400m tự do nam, lập kỷ lục VĐV trẻ nhất giành huy chương tại SEA Games. Nhưng chưa dừng lại ở đó, chỉ 4 ngày sau, anh chàng gây bất ngờ khi giành HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam. Đặc biệt với thành tích 4 phút 12 giây 22, Kim Sơn phá kỷ lục SEA Games đã tồn tại 14 năm trước đó.

Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ đăng đàn xin lỗi, muốn khép lại chuỗi ồn ào đáp trả phát ngôn Hoa hậu Ý Nhi - Ảnh 5
Năm 2017, khi mới 15 tuổi, anh chàng tham gia SEA Games 29 và dành những thành tích ấn tượng

Sau kỳ SEA Games thành công rực rỡ này, Kim Sơn nhận về rất nhiều sự chú ý và khen ngợi của giới chuyên môn lẫn truyền thông. Anh chàng còn được đặt cho nickname “thần đồng bơi lội”, trở thành niềm hy vọng của bơi lội Việt Nam.

Tuy nhiên ở các kỳ SEA Games tiếp theo, Kim Sơn không giành được thêm HCV cá nhân nào nữa. Tại SEA Games 31 và và 32, anh chàng có thêm 2 HCV đồng đội ở nội dung 4x200 m tiếp sức tự do nam.

Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ đăng đàn xin lỗi, muốn khép lại chuỗi ồn ào đáp trả phát ngôn Hoa hậu Ý Nhi - Ảnh 6
Hình ảnh huy chương từng được Kim Sơn chia sẻ trong nhóm flex

Trong suốt thời gian đến với bơi lội, Kim Sơn cũng tham gia nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, giành nhiều huy chương. Nam VĐV này cũng từng chia sẻ mục tiêu tham gia thi đấu tại Olympic 202 và không ngừng nỗ lực để đạt được điều này.

Dân mạng 'chơi lớn', gửi email, yêu cầu hủy bỏ danh hiệu của hoa hậu Ý Nhi: BTC nói 'đã nhận được, đang xử lý'

Dân mạng 'chơi lớn', gửi email, yêu cầu hủy bỏ danh hiệu của hoa hậu Ý Nhi: BTC nói 'đã nhận được, đang xử lý'

Một số dân mạng đã gửi email đến Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam, yêu cầu tước vương miện của Huỳnh Trần Ý Nhi vì cho rằng cô chưa xứng đáng với ngôi vị cao nhất, thiếu các yếu tố "tài - sắc - đức".

Xem thêm
Từ khóa:   kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn hoa hậu Ý Nhi Phát ngôn của hoa hậu Ý Nhi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 38 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 1 giờ 53 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 2 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 38 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ