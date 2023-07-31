Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ đăng đàn xin lỗi, muốn khép lại chuỗi ồn ào đáp trả phát ngôn Hoa hậu Ý Nhi

Người đẹp sinh năm 2002 nói trong một cuộc phỏng vấn: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cà phê thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình".

Những ngày qua, ồn ào xoay quanh những phát ngôn của tân Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 vẫn là đề tài bàn tán sôi nổi. Theo đó, cô từng chia sẻ rằng trong khi mọi người cùng tuổi dành thời gian vui chơi, uống trà sữa,... thì mình đã trưởng thành và trở thành Hoa hậu.

Màn đáp trả của kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn nhận được nhiều sự ủng hộ từ dân mạng. Nhưng bên cạnh cũng không tránh khỏi ý kiến trái chiều. Đặc biệt khi hoa hậu Phương Lê lên tiếng bênh vực Ý Nhi và cho rằng Kim Sơn là con trai thì không nên đôi co với con gái.

Trước phát ngôn tranh cãi này, VĐV bơi lội Nguyễn Hữu Kim Sơn sẵn sàng bày tỏ quan điểm không đồng tình và có màn đáp trả cực gắt: “Mình cũng đồng trang lứa với bạn nè. Trang Wikipedia của bạn mới được lập 7 giờ trước, thì trang của mình đã có từ năm mình 15 tuổi. Trong lúc bạn đi Hoa hậu và trưởng thành thì mình đại diện Việt Nam thi quốc tế rồi”.

Sự việc lên cao trào khi Kim Sơn lần nữa đáp trả lại nữ Hoa hậu doanh nhân và gây nhiều sự chú ý. Cho đến mới đây, trưa ngày 31/7, kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ lên tiếng xin lỗi về sự ồn ào trên mạng xã hội.



Sự việc lên cao trào khi Kim Sơn lần nữa đáp trả lại nữ Hoa hậu doanh nhân và gây nhiều sự chú ý

Cụ thể, nam 'kình ngư 'chia sẻ: "Tuổi trẻ sẽ có những sơ sót, nông nổi và Sơn có thể sẽ không tránh được những thiếu sót, hiểu lầm qua những gì mình chia sẻ. Nhưng Sơn có thể khẳng định mình không phải là người có suy nghĩ kỳ thị cộng đồng LGBT.

Mỗi câu nói, chữ viết sẽ tùy thuộc cảm xúc, hoàn cảnh và câu chuyện cá nhân ở thời điểm đó, nên nếu có vô tình làm ai đó tổn thương thì Sơn xin lỗi chân thành và chịu trách nhiệm cho lời nói, chia sẻ của mình và Sơn không muốn giải thích gì thêm. Sơn sẽ cố gắng cẩn trọng hơn cho mỗi lời nói, chia sẻ của bản thân và mong mọi người hiểu, khép lại những ồn ào này. Trân trọng".

Cho đến mới đây, trưa ngày 31/7, kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ lên tiếng xin lỗi về sự ồn ào trên mạng xã hội

Trong mấy ngày qua, kình ngư Kim Sơn trở thành một trong những nhân vật hot trên mạng xã hội. Các thông tin về anh chàng này cũng được cư dân mạng tìm kiếm và chia sẻ. Theo đó, Nguyễn Hữu Kim Sơn sinh năm 2002, sinh ra và lớn lên ở TP.HCM.

Khi mới là cậu bé 5 tuổi, Sơn đã được ông ngoại cho đi học bơi vì muốn cháu tự bảo vệ bản thân. Trong thời gian này, Sơn thể hiện rõ tài năng bơi lội, lọt vào tầm ngắm của các thầy và được nhận vào huấn luyện ở quận.

Năm 2017, khi mới 15 tuổi, anh chàng tham gia SEA Games 29 và dành những thành tích ấn tượng. Trong năm này, Kim Sơn giành HCĐ nội dung 400m tự do nam, lập kỷ lục VĐV trẻ nhất giành huy chương tại SEA Games. Nhưng chưa dừng lại ở đó, chỉ 4 ngày sau, anh chàng gây bất ngờ khi giành HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam. Đặc biệt với thành tích 4 phút 12 giây 22, Kim Sơn phá kỷ lục SEA Games đã tồn tại 14 năm trước đó.

Năm 2017, khi mới 15 tuổi, anh chàng tham gia SEA Games 29 và dành những thành tích ấn tượng

Sau kỳ SEA Games thành công rực rỡ này, Kim Sơn nhận về rất nhiều sự chú ý và khen ngợi của giới chuyên môn lẫn truyền thông. Anh chàng còn được đặt cho nickname “thần đồng bơi lội”, trở thành niềm hy vọng của bơi lội Việt Nam.

Tuy nhiên ở các kỳ SEA Games tiếp theo, Kim Sơn không giành được thêm HCV cá nhân nào nữa. Tại SEA Games 31 và và 32, anh chàng có thêm 2 HCV đồng đội ở nội dung 4x200 m tiếp sức tự do nam.

Hình ảnh huy chương từng được Kim Sơn chia sẻ trong nhóm flex

Trong suốt thời gian đến với bơi lội, Kim Sơn cũng tham gia nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, giành nhiều huy chương. Nam VĐV này cũng từng chia sẻ mục tiêu tham gia thi đấu tại Olympic 202 và không ngừng nỗ lực để đạt được điều này.