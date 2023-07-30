Hoa hậu Phương Lê chỉ trích thần đồng bơi lội Nguyễn Hữu Kim Sơn vì đáp trả phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi, cho rằng anh 'dựa hơi' người đẹp để nổi tiếng

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Lê - Hoa hậu Quý bà Hoà bình Thế giới 2017 - vừa lên tiếng chỉ trích thần đồng bơi lội Nguyễn Hữu Kim Sơn vì đáp trả phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi, cho rằng anh "dựa hơi" người đẹp để nổi tiếng. Cụ thể, Hoa hậu Phương Lê viết trên trang cá nhân: "Đã là VDV quốc gia mà còn là đàn ông thì hơn thua với con gái chi vậy con trai? Thật sự con cũng ngầu, thi đấu giỏi nhưng số con không nổi tiếng, người ta chỉ nhớ Ánh Viên còn con khá mờ nhạt dù vị trí như nhau. Đấy nhờ lần này con khịa bé gái nên con cũng nổi tiếng luôn, cô chúc mừng con!. Mà thôi con ơi đàn ông mình giỏi mình hơn thua ngoài kia cho oai, hơn thua chi với đứa con gái non nớt mới bước vào showbiz. Con có chắc là con hoàn hảo trong cách ứng xử chưa con? Chúc mừng chàng trai và mong được nhìn thấy con tỏa sáng thi đấu tiếp theo!."

Nhiều khán giả để lại bình luận giải thích rằng Kim Sơn vì nghe Hoa hậu Ý Nhi chia sẻ “thay vì bạn bè đồng trang lứa với em họ chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì em đã tham dự cuộc thi hoa hậu. Em nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn, khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm thì em đã là một hoa hậu rồi", nên Kim Sơn lên tiếng cũng chỉ muốn hoa hậu Ý Nhi thấy điều Ý Nhi nói là chưa đúng chứ không hề có ý "dựa hơi" vì bản thân cả hai điều là người nổi tiếng. Bên dưới bài viết của Hoa hậu Phương Lê, khán giả cho rằng cô không nên lấy sự nổi tiếng của Ánh Viên để so sánh với Kim Sơn vì "Ánh Viên là đàn chị của Kim Sơn" chứ không "đồng trang lứa".

Những chia sẻ của Hoa hậu Phương Lê về thần đồng bơi lội Nguyễn Hữu Kim Sơn tiếp tục gây ra tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội, hoa hậu sinh năm 1979 bất ngờ bị cộng đồng mạng "ném đá" dữ dội vì cho rằng cô không nên lên tiếng khi đang hiểu sai vấn đề.

"Mình cũng cùng trang lứa với bạn, trang Wikipedia của bạn mới lập 7 giờ trước, còn trang Wikipedia của mình có từ lúc mình 15 tuổi. Và trong lúc bạn thi hoa hậu để "trưởng thành" thì mình đại diện Việt Nam đi thi đấu ở quốc tế rồi" - lời chia sẻ của Kim Sơn trên story trang cá nhân.

Lời chia sẻ của thần đồng bơi lội Nguyễn Hữu Kim Sơn trên story trang cá nhân

Trước đó, trong cuộc giao lưu với truyền thông sau đăng quang, chia sẻ của Hoa hậu Ý Nhi về bạn trai đã gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, khi nhận được câu hỏi "Bạn trai có cần thay đổi gì sau khi Ý Nhi đăng quang hay không?". Hoa hậu Ý Nhi nêu quan điểm: "Tôi hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai vẫn giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân tôi mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình".

Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hôm 22/7 vừa qua

Phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi vấp phải nhiều bình luận trái chiều từ dân mạng. Một số người chỉ trích Tân Hoa hậu, cho rằng cô "đòi hỏi quá nhiều", "tự đề cao bản thân, "có phần xem nhẹ bạn trai", "xem nhẹ bạn bè đồng trang lứa"... Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng Hoa hậu Ý Nhi không đáng bị chỉ trích như vậy bởi cô đăng quang chưa tròn 1 tuần, chưa có kinh nghiệm trả lời phỏng vấn, dễ gặp sơ suất về cách dùng từ. Nhiều khán giả khuyên cô nên rút kinh nghiệm trong những bài phỏng vấn sau.

Huỳnh Trần Ý Nhi đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hôm 22/7 vừa qua. Cô sinh năm 2002, quê Bình Định. Ý Nhi là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Ý Nhi là hoa hậu đầu tiên công khai người yêu ngay sau họp báo. Trong khi, trước đây, hầu hết các người đẹp đoạt danh hiệu đều giữ kín vấn đề tình cảm.

Thế nhưng, người đẹp quê Bình Định liên tục "mất điểm" vì những màn ứng xử có phần kém tinh tế. Qua những lùm xùm không đáng có về phát ngôn gây hiểu lầm của mình, Ý Nhi đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến khán giả trên sóng livestream hôm 29/7 và hứa sẽ cẩn trọng lời nói hơn trong thời gian tới.

Nguyễn Hữu Kim Sơn (sinh năm 2002), được xem là thần đồng bơi lội Việt Nam

Về phần thần đồng bơi lội Nguyễn Hữu Kim Sơn, anh sinh năm 2002, từng được xem là thần đồng bơi lội Việt Nam. Khi 15 tuổi, anh là nam kình ngư đầu tiên giành huy chương vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 ở Malaysia với nội dung thi 400 m hỗn hợp cá nhân nam và phá kỷ lục của đấu trường này với thành tích 4 phút 22 giây 12.

Bên cạnh đó, nam vận động viên liên tục lập một số thành tích khác như: 2 huy chương vàng tại SEA Games 31, 32 - nội dung 4x200 mét tiếp sức tự do nam,...