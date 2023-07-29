Trên sóng trực tiếp, Hoa Hậu Ý Nhi bật khóc gửi lời xin lỗi về những chia sẻ gây hiểu lầm của bản thân trong những ngày vừa qua và hứa sẽ cẩn trọng lời nói hơn trong thời gian tới.

Chiều nay (29/7), Hoa hậu Ý Nhi cùng bà Phạm Kim Dung xuất hiện trong một buổi livestream để chia sẻ với khán giả những phát ngôn lùm xùm vừa qua của tân Hoa hậu. Trên sóng livestream, Ý Nhi bật khóc nức nở, cho biết: "Em vừa đăng quang được vài ngày thôi nên cũng thiếu suy nghĩ chín chắn, chưa có nhiều kinh nghiệm để diễn tả suy nghĩ của mình bằng lời nói một cách chính xác nhất. Như chị Dung có nhận xét, em trả lời hơi dài dòng, lan man. Ý đầu tiên của em luôn đi đúng trọng tâm, nhưng sau đó em bị nói hơi nhiều, làm cho nội dung sau đó không chính xác nữa. Hoa hậu Ý Nhi bật khóc nức nở trên livestream, xin lỗi sau những phát ngôn gây tranh cãi Em muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người vì đã làm mọi người hiểu sai ý, làm mọi người buồn về em. Thực sự em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một cô Hoa hậu có những lời nói không đúng. Em hy vọng trong thời gian tới em sẽ có những lời nói chính xác hơn, phù hợp hơn để mọi người có cái nhìn tốt hơn về em. Thực sự em chưa bao giờ có những suy nghĩ như vậy.

Mọi người cũng biết là sau khi đăng quang, em phải tham gia lịch trình giao lưu truyền thông, gặp gỡ nhiều nhà báo với nhiều câu hỏi khác nhau nên đôi khi em cũng chưa hiểu hết các câu hỏi, phải trả lời rất nhiều nên đôi khi cũng thiếu ý ở chỗ này chỗ kia, chưa đưa ra được câu trả lời chính xác như những gì mình suy nghĩ. Em muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người". Cũng ngay trên sóng livestream, bà Phạm Kim Dung cho biết những câu trả lời phỏng vấn của Ý Nhi đều mang ý tích cực, khiêm tốn nhưng một số đoạn lại bị cắt ra dẫn đến hiểu lầm Trước đó, trong cuộc giao lưu với truyền thông sau đăng quang, chia sẻ của Hoa hậu Ý Nhi về bạn trai đã gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, khi nhận được câu hỏi "Bạn trai có cần thay đổi gì sau khi Ý Nhi đăng quang hay không?". Hoa hậu Ý Nhi nêu quan điểm: "Tôi hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai vẫn giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân tôi mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình".

Hoa hậu sinh năm 2002 cũng có phát ngôn khác gây tranh cãi khi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là Hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình." Huỳnh Trần Ý Nhi đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hôm 22/7 vừa qua Phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi vấp phải nhiều bình luận trái chiều từ dân mạng. Một số người chỉ trích Tân Hoa hậu, cho rằng cô "đòi hỏi quá nhiều", "tự đề cao bản thân, "có phần xem nhẹ bạn trai", "xem nhẹ bạn bè đồng trang lứa"... Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng Hoa hậu Ý Nhi không đáng bị chỉ trích như vậy bởi cô đăng quang chưa tròn 1 tuần, chưa có kinh nghiệm trả lời phỏng vấn, dễ gặp sơ suất về cách dùng từ. Nhiều khán giả khuyên cô nên rút kinh nghiệm trong những bài phỏng vấn sau. Cũng ngay trên sóng livestream, bà Phạm Kim Dung cho biết những câu trả lời phỏng vấn của Ý Nhi đều mang ý tích cực, khiêm tốn nhưng một số đoạn lại bị cắt ra dẫn đến hiểu lầm. "Ý Nhi là một cô gái rất chân thành, trung thực. Bạn phơi bày tất cả hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ bạn bè, tính cách mình thế nào thì kể ra hết như vậy. Dung mong các bạn yêu thương hơn, vị tha hơn, hãy cho Ý Nhi những lời động viên khác vì tuổi trẻ chắc chắn sẽ có những lúc sai lầm, đôi khi không diễn tả được hết ý nghĩ của mình. Ý Nhi còn rất trẻ, ngoài những giây phút bạn là Hoa hậu thì bạn vẫn là một cô gái tuổi 20, cần mọi người yêu thương, thông cảm", bà Dung chia sẻ cảm nhận của mình về Hoa hậu Ý Nhi với khán giả và người hâm mộ. Trên sóng trực tiếp, Hoa Hậu Ý Nhi bật khóc gửi lời xin lỗi về những chia sẻ gây hiểu lầm của bản thân trong những ngày vừa qua và hứa sẽ cẩn trọng lời nói hơn trong thời gian tới Huỳnh Trần Ý Nhi đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hôm 22/7 vừa qua. Cô sinh năm 2002, quê Bình Định. Ý Nhi là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Ý Nhi là hoa hậu đầu tiên công khai người yêu ngay sau họp báo. Trong khi, trước đây, hầu hết các người đẹp đoạt danh hiệu đều giữ kín vấn đề tình cảm. Thế nhưng, người đẹp quê Bình Định liên tục "mất điểm" vì những màn ứng xử có phần kém tinh tế. Qua những lùm xùm không đáng có về phát ngôn gây hiểu lầm trong đoạn phỏng vấn media tour Miss World Vietnam 2023 - Hoa Hậu Thế Giới Việt Nam 2023, Ý Nhi cho biết cô sẽ cẩn trọng lời nói hơn trong thời gian tới.

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