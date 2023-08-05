Vừa xin lỗi sau ồn ào với Hoa hậu Ý Nhi, kình ngư Kim Sơn gây chú ý khi uống trà sữa ngay lúc catwalk trong show thời trang?

Mới đây nhất, hành động uống trà sữa của Kim Sơn khi catwalk trong show thời trang vào tối 4/8 lần nữa gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Những ngày qua, tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi là tâm điểm bị chỉ trích bởi có những phát ngôn bị đánh giá là quá tự cao, coi thường người khác. Một trong số những phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi gây tranh cãi nhất phải kể đến: "Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Khi các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là Hoa hậu rồi". Những ngày qua, tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi là tâm điểm bị chỉ trích bởi có những phát ngôn bị đánh giá là quá tự cao, coi thường người khác Ngay sau đó, vận động viên bơi lội quốc gia - Nguyễn Hữu Kim Sơn đã đăng tải một story trên trang cá nhân để đáp trả lời của nàng hậu: "Mình cũng đồng trang lứa với bạn nè. Trang Wikipedia của bạn mới được lập 7 giờ trước thì trang của mình đã có từ năm mình 15 tuổi. Trong lúc bạn đi hoa hậu và trưởng thành thì mình đại diện Việt Nam thi quốc tế rồi".

Vụ việc sau đó trở nên căng thẳng khi người khen ngợi màn "cà khịa" của Kim Sơn quá chuẩn, kẻ lại chê bai chàng kình ngư hơn thua với phụ nữ. Cuối cùng, nam vận động viên gửi lời xin lỗi, mong muốn khép lại ồn ào. Vận động viên bơi lội quốc gia - Nguyễn Hữu Kim Sơn đã đăng tải một story trên trang cá nhân để đáp trả lời của nàng hậu Tuy nhiên, mới đây nhất, hành động uống trà sữa của Kim Sơn khi catwalk trong show thời trang vào tối 4/8 lần nữa gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, sau phần trình diễn, anh còn đứng nép vào một góc, vừa uống trà sữa vừa lắc lư, theo dõi chương trình. Đến khi chào kết màn, Kim Sơn vẫn cầm ly trà sữa bước ra sân khấu, thậm chí vô tư hút "rột rột".

Mới đây nhất, hành động uống trà sữa của Kim Sơn khi catwalk trong show thời trang vào tối 4/8 lần nữa gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của Kim Sơn là muốn "cà khịa" Hoa hậu Ý Nhi và cho rằng anh chàng thù dai, xin lỗi cho qua. Tuy nhiên, ngay sau đó, ban tổ chức chương trình nhanh chóng lên tiếng bảo vệ nam vận động viên. Người đại diện cho biết: "Kim Sơn đã diễn đúng theo tinh thần của bộ sưu tập: catwalk như đang bước lên một chuyến tàu điện và thoải mái tận hưởng ly nước yêu thích". Sau phần trình diễn, anh còn đứng nép vào một góc, vừa uống trà sữa vừa lắc lư, theo dõi chương trình Về lý do nhận lời tham dự show thời trang dù chưa có kinh nghiệm, Kim Sơn chia sẻ: "Về tương lai thì tôi chưa biết nhưng mà hiện tại tôi đang được nghỉ hè và trong thời gian nghỉ ngơi tập luyện nên tôi cũng tham gia để có nhiều cái trải nghiệm mới vì tôi cũng còn trẻ mà. Đây cũng là người quen của bác tôi, nên tôi đã nhận lời". Ngay sau đó, ban tổ chức chương trình nhanh chóng lên tiếng bảo vệ nam vận động viên. Người đại diện cho biết: "Kim Sơn đã diễn đúng theo tinh thần của bộ sưu tập: catwalk như đang bước lên một chuyến tàu điện và thoải mái tận hưởng ly nước yêu thích" Nguyễn Hữu Kim Sơn sinh năm 2002, là nam vận động viên thuộc đội tuyển bơi lội quốc gia Việt Nam. Khi 15 tuổi, anh là nam "kình ngư" đầu tiên giành huy chương vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 (ở Malaysia) với môn thi 400 m hỗn hợp cá nhân nam và phá kỷ lục của đấu trường này với thành tích 4 phút 22 giây 12.

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