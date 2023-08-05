Vừa xin lỗi sau ồn ào với Hoa hậu Ý Nhi, kình ngư Kim Sơn gây chú ý khi uống trà sữa ngay lúc catwalk trong show thời trang?

Hậu trường 05/08/2023 10:15

Mới đây nhất, hành động uống trà sữa của Kim Sơn khi catwalk trong show thời trang vào tối 4/8 lần nữa gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Những ngày qua, tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi là tâm điểm bị chỉ trích bởi có những phát ngôn bị đánh giá là quá tự cao, coi thường người khác. Một trong số những phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi gây tranh cãi nhất phải kể đến: "Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Khi các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là Hoa hậu rồi".

Vừa xin lỗi sau ồn ào với Hoa hậu Ý Nhi, kình ngư Kim Sơn gây chú ý khi uống trà sữa ngay lúc catwalk trong show thời trang? - Ảnh 1
Những ngày qua, tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi là tâm điểm bị chỉ trích bởi có những phát ngôn bị đánh giá là quá tự cao, coi thường người khác

Ngay sau đó, vận động viên bơi lội quốc gia - Nguyễn Hữu Kim Sơn đã đăng tải một story trên trang cá nhân để đáp trả lời của nàng hậu: "Mình cũng đồng trang lứa với bạn nè. Trang Wikipedia của bạn mới được lập 7 giờ trước thì trang của mình đã có từ năm mình 15 tuổi. Trong lúc bạn đi hoa hậu và trưởng thành thì mình đại diện Việt Nam thi quốc tế rồi". 

Vụ việc sau đó trở nên căng thẳng khi người khen ngợi màn "cà khịa" của Kim Sơn quá chuẩn, kẻ lại chê bai chàng kình ngư hơn thua với phụ nữ. Cuối cùng, nam vận động viên gửi lời xin lỗi, mong muốn khép lại ồn ào.

Vừa xin lỗi sau ồn ào với Hoa hậu Ý Nhi, kình ngư Kim Sơn gây chú ý khi uống trà sữa ngay lúc catwalk trong show thời trang? - Ảnh 2
Vận động viên bơi lội quốc gia - Nguyễn Hữu Kim Sơn đã đăng tải một story trên trang cá nhân để đáp trả lời của nàng hậu

Tuy nhiên, mới đây nhất, hành động uống trà sữa của Kim Sơn khi catwalk trong show thời trang vào tối 4/8 lần nữa gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, sau phần trình diễn, anh còn đứng nép vào một góc, vừa uống trà sữa vừa lắc lư, theo dõi chương trình. Đến khi chào kết màn, Kim Sơn vẫn cầm ly trà sữa bước ra sân khấu, thậm chí vô tư hút "rột rột".

Vừa xin lỗi sau ồn ào với Hoa hậu Ý Nhi, kình ngư Kim Sơn gây chú ý khi uống trà sữa ngay lúc catwalk trong show thời trang? - Ảnh 3
 Mới đây nhất, hành động uống trà sữa của Kim Sơn khi catwalk trong show thời trang vào tối 4/8 lần nữa gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng hành động của Kim Sơn là muốn "cà khịa" Hoa hậu Ý Nhi và cho rằng anh chàng thù dai, xin lỗi cho qua. Tuy nhiên, ngay sau đó, ban tổ chức chương trình nhanh chóng lên tiếng bảo vệ nam vận động viên. Người đại diện cho biết: "Kim Sơn đã diễn đúng theo tinh thần của bộ sưu tập: catwalk như đang bước lên một chuyến tàu điện và thoải mái tận hưởng ly nước yêu thích".

Vừa xin lỗi sau ồn ào với Hoa hậu Ý Nhi, kình ngư Kim Sơn gây chú ý khi uống trà sữa ngay lúc catwalk trong show thời trang? - Ảnh 4
Sau phần trình diễn, anh còn đứng nép vào một góc, vừa uống trà sữa vừa lắc lư, theo dõi chương trình

Về lý do nhận lời tham dự show thời trang dù chưa có kinh nghiệm, Kim Sơn chia sẻ: "Về tương lai thì tôi chưa biết nhưng mà hiện tại tôi đang được nghỉ hè và trong thời gian nghỉ ngơi tập luyện nên tôi cũng tham gia để có nhiều cái trải nghiệm mới vì tôi cũng còn trẻ mà. Đây cũng là người quen của bác tôi, nên tôi đã nhận lời".

Vừa xin lỗi sau ồn ào với Hoa hậu Ý Nhi, kình ngư Kim Sơn gây chú ý khi uống trà sữa ngay lúc catwalk trong show thời trang? - Ảnh 5
Ngay sau đó, ban tổ chức chương trình nhanh chóng lên tiếng bảo vệ nam vận động viên. Người đại diện cho biết: "Kim Sơn đã diễn đúng theo tinh thần của bộ sưu tập: catwalk như đang bước lên một chuyến tàu điện và thoải mái tận hưởng ly nước yêu thích"

Nguyễn Hữu Kim Sơn sinh năm 2002, là nam vận động viên thuộc đội tuyển bơi lội quốc gia Việt Nam. Khi 15 tuổi, anh là nam "kình ngư" đầu tiên giành huy chương vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 (ở Malaysia) với môn thi 400 m hỗn hợp cá nhân nam và phá kỷ lục của đấu trường này với thành tích 4 phút 22 giây 12.

Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ đăng đàn xin lỗi, muốn khép lại chuỗi ồn ào đáp trả phát ngôn Hoa hậu Ý Nhi

Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ đăng đàn xin lỗi, muốn khép lại chuỗi ồn ào đáp trả phát ngôn Hoa hậu Ý Nhi

Trưa ngày 31/7, kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn bất ngờ lên tiếng xin lỗi về sự ồn ào trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Hữu Kim Sơn Kim Sơn cà khịa Ý Nhi kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 59 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 44 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 29 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 44 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ