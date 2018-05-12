Bị mỉa mai như ‘đàn ông bị tiến hóa’, H’Hen Niê phản ứng cực thâm thúy khiến anti-fan 'ngậm miệng'

Trước những phản ứng khiếm nhã của anti-fan, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê phản ứng bất ngờ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 – H’Hen Niê vừa chia sẻ hình ảnh đầy ấn tượng và cá tính trong chuyến công tác dài tại New Zealand. Chân dài này rất hào hứng vì đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của cô với cương vị là một hoa hậu.

Hình ảnh được H'Hen Niê cập nhật trong chuyến đi New Zealand - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, giữa vô số bình luận khen ngợi, bỗng xuất hiện một bình luận đầy khiếm nhã về nhan sắc của H’Hen Niê. Người này viết: “Đẹp ở chỗ nào vậy, nhìn như cái thằng đàn ông bị tiến hóa".

Chân dài này đáp trả nhẹ nhàng khi nhận được phản ứng sốc của một Facebooker - Ảnh: FBNV

Sau khi đọc được bình luận không hay về mình, H’Hen Niê cũng nhanh chóng trả lời. Điều khiến nhiều người bất ngờ là mỹ nhân này tỏ ra khá bình thản và xem câu nói khiếm nhã này như một lời trêu đùa. Cô trả lời nhẹ nhàng: “Dạ em cảm ơn chị vì câu nói dễ thương nhé”.

Câu trả lời khéo léo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhận được sự đánh giá cao của công chúng và người hâm mộ.

Chân dài đã có nhiều trải nghiệm trong chuyến đi lần này - Ảnh: FBNV

H'Hen Niê rất hào hứng khi được tìm hiểu văn hóa nơi đây - Ảnh: FBNV

Đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị với H'Hen Niê - Ảnh: FBNV

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