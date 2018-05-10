Một giây hớ hênh trên truyền hình, H'Hen Niê khiến toàn bộ khách mời tá hỏa vì chi tiết nhạy cảm này

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình, H'Hen Niê khiến nhiều fan đỏ mặt khi đưa hai cánh tay lên cao.
- Bị chê thân hình gầy nhom, Hoa hậu H'Hen Niê diện bikini hai mảnh, khoe 3 vòng bốc lửa đáp trả anti-fan
- Sau ồn ào lộ điểm bất thường vùng nhạy cảm, Hoa hậu H'Hen Niê tiếp tục gây sốc với gương mặt khác lạ
Sau 5 tháng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê đã trở thành cái tên quen thuộc với công chúng. Nhờ chăm chỉ hoạt động từ thiện và tham gia các sự kiện giải trí, người đẹp Ê Đê chiếm được cảm tình của nhiều người. Cô cũng là cái tên đắt show trong các chương trình truyền hình, đồng hành cùng 2 Á hậu là Hoàng Thùy và Mâu Thủy.
Thỉnh thoảng bị chê xuống sắc, nhàm chán trong việc xây dựng hình ảnh nhưng H'Hen Niê ghi điểm nhờ tính cách thân thiện, ăn nói khéo léo và chưa bao giờ ăn mặc hở hang để tạo sự chú ý. Tuy vậy, mới đây người đẹp đã dính sự cố trang phục đầu tiên khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình.
Theo đó, khi đồng hành cùng Hoàng Thùy trên hàng ghế khách mời tại một gameshow, người đẹp Ê Đê diện một chiếc áo bó sát màu da kín đáo. Tuy nhiên, vì quên sử dụng miếng thấm mồ hôi nên H'Hen Niê nhiều lần lộ chi tiết nhạy cảm ở vùng nách.
Mỗi khi cô đưa tay lên cao, nhiều khán giả xem truyền hình lại tỏ thái độ không hài lòng với sơ sót này của người đẹp. Không ít cư dân mạng cho rằng, H'Hen Niê là người của công chúng thì nên cẩn trọng hơn trong cách ăn mặc để tránh bị soi mói trong mỗi lần xuất hiện.