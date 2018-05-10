Một giây hớ hênh trên truyền hình, H'Hen Niê khiến toàn bộ khách mời tá hỏa vì chi tiết nhạy cảm này

Sau 5 tháng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê đã trở thành cái tên quen thuộc với công chúng. Nhờ chăm chỉ hoạt động từ thiện và tham gia các sự kiện giải trí, người đẹp Ê Đê chiếm được cảm tình của nhiều người. Cô cũng là cái tên đắt show trong các chương trình truyền hình, đồng hành cùng 2 Á hậu là Hoàng Thùy và Mâu Thủy.

H'Hen Niê bị chê quá gầy tại một sự kiện cách đây vài tháng - Ảnh: Internet

Thỉnh thoảng bị chê xuống sắc, nhàm chán trong việc xây dựng hình ảnh nhưng H'Hen Niê ghi điểm nhờ tính cách thân thiện, ăn nói khéo léo và chưa bao giờ ăn mặc hở hang để tạo sự chú ý. Tuy vậy, mới đây người đẹp đã dính sự cố trang phục đầu tiên khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình.