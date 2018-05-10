Một giây hớ hênh trên truyền hình, H'Hen Niê khiến toàn bộ khách mời tá hỏa vì chi tiết nhạy cảm này

Hậu trường 10/05/2018 10:04

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình, H'Hen Niê khiến nhiều fan đỏ mặt khi đưa hai cánh tay lên cao.

Sau 5 tháng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê đã trở thành cái tên quen thuộc với công chúng. Nhờ chăm chỉ hoạt động từ thiện và tham gia các sự kiện giải trí, người đẹp Ê Đê chiếm được cảm tình của nhiều người. Cô cũng là cái tên đắt show trong các chương trình truyền hình, đồng hành cùng 2 Á hậu là Hoàng Thùy và Mâu Thủy.

Một giây hớ hênh trên truyền hình, H'Hen Niê khiến toàn bộ khách mời tá hỏa vì chi tiết nhạy cảm này - Ảnh 1
H'Hen Niê bị chê quá gầy tại một sự kiện cách đây vài tháng - Ảnh: Internet

Thỉnh thoảng bị chê xuống sắc, nhàm chán trong việc xây dựng hình ảnh nhưng H'Hen Niê ghi điểm nhờ tính cách thân thiện, ăn nói khéo léo và chưa bao giờ ăn mặc hở hang để tạo sự chú ý. Tuy vậy, mới đây người đẹp đã dính sự cố trang phục đầu tiên khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình.

Theo đó, khi đồng hành cùng Hoàng Thùy trên hàng ghế khách mời tại một gameshow, người đẹp Ê Đê diện một chiếc áo bó sát màu da kín đáo. Tuy nhiên, vì quên sử dụng miếng thấm mồ hôi nên H'Hen Niê nhiều lần lộ chi tiết nhạy cảm ở vùng nách. 

Mỗi khi cô đưa tay lên cao, nhiều khán giả xem truyền hình lại tỏ thái độ không hài lòng với sơ sót này của người đẹp. Không ít cư dân mạng cho rằng, H'Hen Niê là người của công chúng thì nên cẩn trọng hơn trong cách ăn mặc để tránh bị soi mói trong mỗi lần xuất hiện.

Một giây hớ hênh trên truyền hình, H'Hen Niê khiến toàn bộ khách mời tá hỏa vì chi tiết nhạy cảm này - Ảnh 2

H'Hen Niê lộ vùng nách 'kém sang' khi đưa tay lên cao - Ảnh: Internet
Một giây hớ hênh trên truyền hình, H'Hen Niê khiến toàn bộ khách mời tá hỏa vì chi tiết nhạy cảm này - Ảnh 3
Nhiều fan mong tân Hoa hậu cẩn trọng hơn trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng - Ảnh: Internet
Một giây hớ hênh trên truyền hình, H'Hen Niê khiến toàn bộ khách mời tá hỏa vì chi tiết nhạy cảm này - Ảnh 4
Cư dân mạng bình luận rôm rả trước sự cố của H'Hen Niê - Ảnh: Internet
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Bị chê tóc tém nam tính, Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ khoe tóc dài nhuộm bạch kim cực nổi loạn

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