Sau ồn ào lộ điểm bất thường vùng nhạy cảm, Hoa hậu H'Hen Niê tiếp tục gây sốc với gương mặt khác lạ

Hoa hậu H’Hen Niê khiến nhiều người cảm thấy lạ lẫm vì gương mặt quá khác của mình so với lúc đăng quang.

Không chỉ khiến dư luận xôn xao về thân hình gầy nhom cùng mái tóc ngắn nam tính, mới đây Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê lại khiến nhiều người ngỡ ngàng vì gương mặt thay đổi bất ngờ.

Tham gia một chương trình, H'Hen Niê chọn diện lại tà áo dài từng giúp cô thành công trong phần thi trang phục truyền thống tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt nam. Tuy nhiên, người đẹp Tây Nguyên lại nhận không ít ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều người nhận xét có lẽ mái tóc ngắn cũn cùng gương mặt nhợt nhạt và lối trang điểm không phù hợp đã làm tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trở nên khác biệt so với trước đây.

Mái tóc ngắn nam tính cùng phong cách trang điểm đã khiến gương mặt của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trở nên khác lạ - Ảnh: FBNV

H'Hen Niê nhận được nhiều lời khen khi diện trang phục truyền thống cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên tại cuộc thi Hoa hậu - Ảnh: Internet

Cùng một trang phục, song lần này H'He Niê lại nhận không ít ý kiến tiêu cực vì phong cách trang điểm môi dày, nhấn phần mắt đậm - Ảnh: Internet

Trước đó, nàng hậu cũng khiến người hâm mộ thất vọng khi lộ hình ảnh gầy gò, thiếu sức sống - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại, hoa hậu gốc Tây Nguyên còn trở nên kém duyên khi để trang phục bị dính bẩn ngay vùng nhạy cảm - Ảnh: Internet

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