Dù đã lên chức bà, NSƯT Chiều Xuân vẫn diện váy cúp ngực khoe vòng 1 nóng bỏng khiến dân tình 'phát sốt'

Hậu trường 06/04/2018 17:05

Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Chiều Xuân làm không ít chị em ghen tỵ khi khoe nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ ở tuổi 51.

Không chỉ thành công trên con đường nghệ thuật, nghệ sĩ Chiều Xuân còn là hình mẫu lý tưởng của không ít chị em vì xây dựng cho mình tổ ấm hạnh phúc, vẹn tròn bên chồng và các con.

Đặc biệt, dù ở tuổi 51 và lên chức bà nhưng nữ nghệ sĩ kỳ cựu vẫn làm nhiều trái tim tan chảy với nhan sắc trẻ trung, rạng ngời của mình.

Dù đã lên chức bà, NSƯT Chiều Xuân vẫn diện váy cúp ngực khoe vòng 1 nóng bỏng khiến dân tình 'phát sốt' - Ảnh 1
Tổ ấm hạnh phúc, vẹn tròn của nghệ sĩ Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Ảnh: Internet

Mới đây, NSƯT Chiều Xuân tiếp tục nhận được nhiều lời khen từ công chúng khi chia sẻ hình ảnh diện trang phục trẻ trung, năng động trên trang cá nhân. Diện chiếc váy trắng cúp ngực, nữ diễn viên Mẹ chồng tôi khoe trọn bờ vai quyến rũ nhưng cũng không làm mất đi sự đằm thắm, mặn mà khó cưỡng của mình.

Dù đã lên chức bà, NSƯT Chiều Xuân vẫn diện váy cúp ngực khoe vòng 1 nóng bỏng khiến dân tình 'phát sốt' - Ảnh 2
Ở tuổi ngoài 50, nghệ sĩ Chiều Xuân vẫn không ngại diện đầm cúp ngực, khoe vai trần quyến rũ - Ảnh: FBNV
Dù đã lên chức bà, NSƯT Chiều Xuân vẫn diện váy cúp ngực khoe vòng 1 nóng bỏng khiến dân tình 'phát sốt' - Ảnh 3
Cô khiến nhiều chị em xuýt xoa, ghen tỵ vì vẻ tươi trẻ vượt thời gian của mình - Ảnh: FBNV
Dù đã lên chức bà, NSƯT Chiều Xuân vẫn diện váy cúp ngực khoe vòng 1 nóng bỏng khiến dân tình 'phát sốt' - Ảnh 4
Kết hôn khi mới 20 tuổi, trải qua gần 30 năm vun vén cho hạnh phúc gia đình, nữ nghệ sĩ khiến nhiều người thán phục vì sự khéo léo và tinh tế của mình trong việc giữ lửa hôn nhân - Ảnh: FBNV
Dù đã lên chức bà, NSƯT Chiều Xuân vẫn diện váy cúp ngực khoe vòng 1 nóng bỏng khiến dân tình 'phát sốt' - Ảnh 5
Vóc dáng thon gọn của nghệ sĩ Chiều Xuân nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV
Nghệ sĩ Chiều Xuân bất ngờ làm điều này với ông xã nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới

Nghệ sĩ Chiều Xuân bất ngờ làm điều này với ông xã nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới

Hành động đầy ngọt ngào và tình cảm của nghệ sĩ Chiều Xuân với ông xã nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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