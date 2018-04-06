Dù đã lên chức bà, NSƯT Chiều Xuân vẫn diện váy cúp ngực khoe vòng 1 nóng bỏng khiến dân tình 'phát sốt'

Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Chiều Xuân làm không ít chị em ghen tỵ khi khoe nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ ở tuổi 51.
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Không chỉ thành công trên con đường nghệ thuật, nghệ sĩ Chiều Xuân còn là hình mẫu lý tưởng của không ít chị em vì xây dựng cho mình tổ ấm hạnh phúc, vẹn tròn bên chồng và các con.
Đặc biệt, dù ở tuổi 51 và lên chức bà nhưng nữ nghệ sĩ kỳ cựu vẫn làm nhiều trái tim tan chảy với nhan sắc trẻ trung, rạng ngời của mình.
Mới đây, NSƯT Chiều Xuân tiếp tục nhận được nhiều lời khen từ công chúng khi chia sẻ hình ảnh diện trang phục trẻ trung, năng động trên trang cá nhân. Diện chiếc váy trắng cúp ngực, nữ diễn viên Mẹ chồng tôi khoe trọn bờ vai quyến rũ nhưng cũng không làm mất đi sự đằm thắm, mặn mà khó cưỡng của mình.