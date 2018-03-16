Nghệ sĩ Chiều Xuân bất ngờ làm điều này với ông xã nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới

Hậu trường 16/03/2018 15:50

Hành động đầy ngọt ngào và tình cảm của nghệ sĩ Chiều Xuân với ông xã nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Chiều Xuân khiến nhiều người ngỡ ngàng vì vội lên xe hoa khi đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời. Nữ diễn viên về nhà chồng lúc chỉ mới 20 tuổi. Thời điểm đó, cô còn bị nhà trường kỷ luật vì lấy chồng khi còn đi học.

Tuy nhiên, hiện tại, khi nhìn về những gì bản thân đã làm, nữ diễn viên Mẹ chồng tôi cho rằng quyết định kết hôn với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân là niềm hạnh phúc và may mắn nhất của cuộc đời mình.

30 năm chung sống, chính tình yêu, sự thấu hiểu và cảm thông đã giúp tổ ấm của cả hai thêm hạnh phúc trọn vẹn.

Nghệ sĩ Chiều Xuân bất ngờ làm điều này với ông xã nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới - Ảnh 1
Nhan sắc xinh đẹp, mặn mà của nghệ sĩ Chiều Xuân dù đã lên chức bà - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên Facebook cá nhân, nghệ sĩ Chiều Xuân gửi lời cảm ơn về những gì ông xã mang đến cho cô sau 30 năm kết hôn.

“Kỷ niệm hơn 30 năm ngày lễ thành hôn của chúng em. Chúng em xin gửi lời cảm ơn bố mẹ, con cái, anh em, bạn bè luôn quan tâm đến đôi trẻ.

Cảm ơn anh đã đến cuộc đời em, lúc nào em cũng thấy mình là người thật may mắn khi có anh trong cuộc đời. Yêu rất nhiều”, Chiều Xuân chia sẻ.

Kèm theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1967 cũng chia sẻ loạt hình ảnh hạnh phúc bên nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khiến nhiều người xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Nghệ sĩ Chiều Xuân bất ngờ làm điều này với ông xã nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới - Ảnh 2
Chiều Xuân thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên chồng - Ảnh: FBNV
Nghệ sĩ Chiều Xuân bất ngờ làm điều này với ông xã nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới - Ảnh 3
Cuộc sống hôn nhân vẹn tròn đã giúp nữ nghệ sĩ ngày càng xinh đẹp dù ở tuổi 51 - Ảnh: FBNV
Nghệ sĩ Chiều Xuân bất ngờ làm điều này với ông xã nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới - Ảnh 4
Cô được ông xã thương yêu và cưng chiều hết mực - Ảnh: FBNV
Nghệ sĩ Chiều Xuân bất ngờ làm điều này với ông xã nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới - Ảnh 5
Tổ ấm hạnh phúc của nữ diễn viên hiện tại - Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Chiều Xuân bất ngờ làm điều này với ông xã nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới - Ảnh 6

Nghệ sĩ Chiều Xuân bất ngờ làm điều này với ông xã nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới - Ảnh 7
Hai con gái của nghệ sĩ Chiều Xuân mừng kỷ niệm 30 năm ngày cưới của ba mẹ - Ảnh: FBNV
Dù đã lên chức ông bà, nghệ sĩ Chiều Xuân và Đỗ Hồng Quân vẫn cực tình cảm đến bất ngờ

Dù đã lên chức ông bà, nghệ sĩ Chiều Xuân và Đỗ Hồng Quân vẫn cực tình cảm đến bất ngờ

Hơn 30 năm kết hôn, đã có hai con và cháu nhưng diễn viên Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vẫn có cuộc sống vợ chồng vô cùng tình cảm.

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