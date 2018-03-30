Ngắm nhan sắc xinh đẹp, khác 'một trời một vực' của nghệ sĩ Minh Vượng thời trẻ

Hậu trường 30/03/2018 15:21

Nhiều khán giả giật mình khi nhìn loạt hình ảnh thời trẻ vô cùng xinh đẹp và sành điệu của nghệ sĩ Minh Vượng.

Minh Vượng không còn là cái tên xa lại với khán giả cả nước. Nhắc đến cô, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một diễn viên hài sở hữu thân hình đẫy đà, luôn mang đến cho khán giả tiếng cười bởi sự vui tính và lối diễn xuất tự nhiên của mình.

Ngắm nhan sắc xinh đẹp, khác 'một trời một vực' của nghệ sĩ Minh Vượng thời trẻ - Ảnh 1
Vì tình trạng sức khỏe không được tốt nên hiện tại Minh Vượng hầu như không tham gia nhiều vào các hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet
Ngắm nhan sắc xinh đẹp, khác 'một trời một vực' của nghệ sĩ Minh Vượng thời trẻ - Ảnh 2
Sau hơn 10 năm vắng bóng, nghệ sĩ Minh Vượng vừa trở lại với chương trình Táo Quân 2018 - Ảnh: Internet

Dù bệnh tật và không còn tham gia nhiều vào hoạt động nghệ thuật nhưng nữ nghệ sĩ vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan và vui vẻ. Minh Vượng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân. Đặc biệt, nữ diễn viên của phim Cả một trời ân oán cũng không ngại chia sẻ ảnh thời trẻ với công chúng.

Ngắm nhan sắc xinh đẹp, khác 'một trời một vực' của nghệ sĩ Minh Vượng thời trẻ - Ảnh 3
Hình ảnh nghệ sĩ Minh Vượng thời trẻ - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, dễ dàng nhận ra Minh Vượng từng có một tuổi trẻ thật đẹp. Nữ nghệ sĩ có gu ăn mặc trẻ trung, năng động cùng mái tóc ngắn sành điệu. Đặc biệt, cô khiến nhiều khán giả bất ngờ vì sở hữu gương mặt xinh xắn cùng thân hình mi nhon khác hoàn toàn với vóc dáng đẫy đà hiện tại.

Ngắm nhan sắc xinh đẹp, khác 'một trời một vực' của nghệ sĩ Minh Vượng thời trẻ - Ảnh 4
Mái tóc ngắn cá tính...
Ngắm nhan sắc xinh đẹp, khác 'một trời một vực' của nghệ sĩ Minh Vượng thời trẻ - Ảnh 5
...cùng nụ cười rạng rỡ của nữ nghệ sĩ năm 22 tuổi làm nhiều người si mê - Ảnh: Internet
Ngắm nhan sắc xinh đẹp, khác 'một trời một vực' của nghệ sĩ Minh Vượng thời trẻ - Ảnh 6
Nhìn lại vóc dáng thon gọn của Minh Vượng ngày xưa nhiều dân mạng không khỏi bất ngờ - Ảnh: Internet
Ít ai ngờ nghệ sĩ Minh Vượng từng bị đột quỵ, liệt nửa người trái

Ít ai ngờ nghệ sĩ Minh Vượng từng bị đột quỵ, liệt nửa người trái

Tràn đầy năng lượng trên sân khấu nhưng số thuốc mà nữ nghệ sĩ phải uống, thậm chí, còn nhiều hơn là được ăn cơm.

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