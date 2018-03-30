Ngắm nhan sắc xinh đẹp, khác 'một trời một vực' của nghệ sĩ Minh Vượng thời trẻ

Nhiều khán giả giật mình khi nhìn loạt hình ảnh thời trẻ vô cùng xinh đẹp và sành điệu của nghệ sĩ Minh Vượng.
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Minh Vượng không còn là cái tên xa lại với khán giả cả nước. Nhắc đến cô, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một diễn viên hài sở hữu thân hình đẫy đà, luôn mang đến cho khán giả tiếng cười bởi sự vui tính và lối diễn xuất tự nhiên của mình.
Dù bệnh tật và không còn tham gia nhiều vào hoạt động nghệ thuật nhưng nữ nghệ sĩ vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan và vui vẻ. Minh Vượng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân. Đặc biệt, nữ diễn viên của phim Cả một trời ân oán cũng không ngại chia sẻ ảnh thời trẻ với công chúng.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, dễ dàng nhận ra Minh Vượng từng có một tuổi trẻ thật đẹp. Nữ nghệ sĩ có gu ăn mặc trẻ trung, năng động cùng mái tóc ngắn sành điệu. Đặc biệt, cô khiến nhiều khán giả bất ngờ vì sở hữu gương mặt xinh xắn cùng thân hình mi nhon khác hoàn toàn với vóc dáng đẫy đà hiện tại.