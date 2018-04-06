Thanh Thảo vô tình tiết lộ mối quan hệ thật với mẹ chồng tương lai khiến nhiều chị em ‘đỏ mặt’ vì ghen tỵ

Không chỉ tìm được một người đàn ông chu đáo và yêu thương mình hết lòng, Thanh Thảo còn khiến không ít chị em ngưỡng mộ khi xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng tương lai.

Sau nhiều lần tổn thương trong chuyện tình cảm, cuối cùng ca sĩ Thanh Thảo cũng tìm được cho mình hạnh phúc bên bạn trai đại gia. Giọng ca Búp bê con trai thường xuyên chia sẻ hình ảnh lãng mạn, ngọt ngào bên người yêu Việt kiều.

Trong bài viết mới đây, nữ ca sĩ sinh năm 1977 đã vô tình tiết lộ mẹ chồng tương lai là một người rất quý mến và quan tâm đến cô, dù là những việc nhỏ nhất. Không chỉ tặng Thanh Thảo rau sạch tự trồng, bà còn tự mang đến nhà. Điều đáng nói là bà chỉ đặt ở ngoài cửa rồi đi về vì bản thân đang bị bệnh và không muốn lây sang cho con dâu tương lai.

Thanh Thảo vui vẻ khoe được mẹ chồng tương lai mang rau sạch đến tận nhà - Ảnh: FBNV

"Có mẹ chồng như vậy thì còn gì bằng phải không các chị em. Ngưỡng mộ bác vì là người Hoa sống bên Mỹ mà nhắn tiếng Việt giỏi dễ sợ! Năm nay bác 80 tuổi rồi mà rất khoẻ khoắn và minh mẫn. Mình thật may mắn", Thanh Thảo hạnh phúc viết.