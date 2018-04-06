Thanh Thảo vô tình tiết lộ mối quan hệ thật với mẹ chồng tương lai khiến nhiều chị em ‘đỏ mặt’ vì ghen tỵ

Hậu trường 06/04/2018 15:16

Dù chưa chính thức về chung nhà với ông xã đại gia nhưng ca sĩ Thanh Thảo khiến không ít chị em xuýt xoa khi có mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng tương lai.

Sau nhiều lần tổn thương trong chuyện tình cảm, cuối cùng ca sĩ Thanh Thảo cũng tìm được cho mình hạnh phúc bên bạn trai đại gia. Giọng ca Búp bê con trai thường xuyên chia sẻ hình ảnh lãng mạn, ngọt ngào bên người yêu Việt kiều.

Không chỉ tìm được một người đàn ông chu đáo và yêu thương mình hết lòng, Thanh Thảo còn khiến không ít chị em ngưỡng mộ khi xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng tương lai.

Trong bài viết mới đây, nữ ca sĩ sinh năm 1977 đã vô tình tiết lộ mẹ chồng tương lai là một người rất quý mến và quan tâm đến cô, dù là những việc nhỏ nhất. Không chỉ tặng Thanh Thảo rau sạch tự trồng, bà còn tự mang đến nhà. Điều đáng nói là bà chỉ đặt ở ngoài cửa rồi đi về vì bản thân đang bị bệnh và không muốn lây sang cho con dâu tương lai.

Thanh Thảo vô tình tiết lộ mối quan hệ thật với mẹ chồng tương lai khiến nhiều chị em ‘đỏ mặt’ vì ghen tỵ - Ảnh 1
Thanh Thảo vui vẻ khoe được mẹ chồng tương lai mang rau sạch đến tận nhà - Ảnh: FBNV

"Có mẹ chồng như vậy thì còn gì bằng phải không các chị em. Ngưỡng mộ bác vì là người Hoa sống bên Mỹ mà nhắn tiếng Việt giỏi dễ sợ! Năm nay bác 80 tuổi rồi mà rất khoẻ khoắn và minh mẫn. Mình thật may mắn", Thanh Thảo hạnh phúc viết.

Thanh Thảo vô tình tiết lộ mối quan hệ thật với mẹ chồng tương lai khiến nhiều chị em ‘đỏ mặt’ vì ghen tỵ - Ảnh 2Thanh Thảo vô tình tiết lộ mối quan hệ thật với mẹ chồng tương lai khiến nhiều chị em ‘đỏ mặt’ vì ghen tỵ - Ảnh 3

Thanh Thảo vô tình tiết lộ mối quan hệ thật với mẹ chồng tương lai khiến nhiều chị em ‘đỏ mặt’ vì ghen tỵ - Ảnh 4
Đoạn hội thoại chứng tỏ ca sĩ Thanh Thảo được được mẹ của bạn trai Việt kiều quan tâm tận tình - Ảnh: FBNV
Thanh Thảo vô tình tiết lộ mối quan hệ thật với mẹ chồng tương lai khiến nhiều chị em ‘đỏ mặt’ vì ghen tỵ - Ảnh 5
Hình ảnh bình dị nhưng ấm áp của nữ ca sĩ và bạn trai đại gia - Ảnh: Internet
Thanh Thảo vô tình tiết lộ mối quan hệ thật với mẹ chồng tương lai khiến nhiều chị em ‘đỏ mặt’ vì ghen tỵ - Ảnh 6
Cô được bạn trai yêu thương và cưng chiều hết mực - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   ca sĩ Thanh Thảo Thanh Thảo cuộc sống hiện tại của Thanh Thảo

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