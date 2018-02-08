Nhiều năm giấu kín, Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ sắp đám cưới với bạn trai Việt Kiều

Mới đây, ca sĩ Thanh Thảo khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi chia sẻ bộ ảnh ngọt ngào bên bạn trai giấu kín bấy lâu. Tuy thường xuyên khoe những kỷ niệm đẹp nhưng đây được xem là lần đầu tiên Thanh Thảo chịu đăng tải ảnh chụp cận mặt người yêu Việt kiều. Đi cùng bài chia sẻ này, nữ ca sĩ ngầm thông báo đến bạn bè và fan rằng sắp có một đám cưới trong thời gian không xa.

Sau nhiều lận đận tình duyên, Thanh Thảo hạnh phúc vì đã tìm được một nửa của đời mình - Ảnh: Internet

Nói về mong ước trong ngày trọng đại, giọng ca "Búp bê" hy vọng đó sẽ là một buổi lễ lãng mạn, ấm cúng bên bờ biển. Khách mời sẽ giới hạn tối đa, chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết và không có sự tham gia của phía báo chí.