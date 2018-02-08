Nhiều năm giấu kín, Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ sắp đám cưới với bạn trai Việt Kiều

Hậu trường 08/02/2018 17:04

Thông tin Thanh Thảo sắp lấy chồng khiến người hâm mộ, bạn bè lẫn đồng nghiệp đều vô cùng bất ngờ. Ai cũng mong cô sẽ hạnh phúc với lựa chọn cuối cùng này.

Mới đây, ca sĩ Thanh Thảo khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi chia sẻ bộ ảnh ngọt ngào bên bạn trai giấu kín bấy lâu. Tuy thường xuyên khoe những kỷ niệm đẹp nhưng đây được xem là lần đầu tiên Thanh Thảo chịu đăng tải ảnh chụp cận mặt người yêu Việt kiều. Đi cùng bài chia sẻ này, nữ ca sĩ ngầm thông báo đến bạn bè và fan rằng sắp có một đám cưới trong thời gian không xa.

Nhiều năm giấu kín, Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ sắp đám cưới với bạn trai Việt Kiều - Ảnh 1
Sau nhiều lận đận tình duyên, Thanh Thảo hạnh phúc vì đã tìm được một nửa của đời mình - Ảnh: Internet

Nói về mong ước trong ngày trọng đại, giọng ca "Búp bê" hy vọng đó sẽ là một buổi lễ lãng mạn, ấm cúng bên bờ biển. Khách mời sẽ giới hạn tối đa, chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết và không có sự tham gia của phía báo chí.

Để giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất, người đẹp sinh năm 1977 cũng không khoe khoang hay tổ chức rầm rộ như nhiều nghệ sĩ trong showbiz.

Nhiều năm giấu kín, Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ sắp đám cưới với bạn trai Việt Kiều - Ảnh 2
Thanh Thảo từng tiết lộ, bạn trai rất ngọt ngào với cô và các con nuôi - Ảnh: Internet

Nhiều năm giấu kín, Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ sắp đám cưới với bạn trai Việt Kiều - Ảnh 3

Nhiều năm giấu kín, Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ sắp đám cưới với bạn trai Việt Kiều - Ảnh 4

Nhiều năm giấu kín, Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ sắp đám cưới với bạn trai Việt Kiều - Ảnh 5
Thanh Thảo và bạn trai đã có khoảng thời gian dài tìm hiểu trước khi đi đến đám cưới - Ảnh: Internet
Nhiều năm giấu kín, Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ sắp đám cưới với bạn trai Việt Kiều - Ảnh 6
Nữ ca sĩ mong muốn sẽ có một đám cưới nhẹ nhàng, ấm cúng với số lượng khách mời giới hạn - Ảnh: Internet

 Nhiều năm giấu kín, Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ sắp đám cưới với bạn trai Việt Kiều - Ảnh 7

Nhiều năm giấu kín, Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ sắp đám cưới với bạn trai Việt Kiều - Ảnh 8
Dù đã ngoài 40 nhưng Thanh Thảo vẫn sở hữu nhan sắc xao xuyến lòng người  - Ảnh: Internet
Ca sĩ Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ mối quan hệ với 'mẹ chồng'

Ca sĩ Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ mối quan hệ với 'mẹ chồng'

Không chỉ được một nửa của mình yêu thương, chiều chuộng hết mực mà ca sĩ Thanh Thảo còn được 'mẹ chồng' chăm sóc và quý mến.

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