Lý Thanh Thảo tiết lộ cuộc sống hạnh phúc đáng mơ ước bên bạn trai Tây

Khoe cuộc sống hạnh phúc, ngọt ngào với bạn trai Tây, Lý Thanh Thảo khiến công chúng trầm trồ ngưỡng mộ.

Trải qua nhiều biến cố và thăng trầm trong cuộc sống hôn nhân, hiện tại diễn viên Thanh Thảo đã tìm được cho mình bến đỗ hạnh phúc bên bạn trai người Hà Lan. Tình yêu của anh đã giúp cô vượt qua những đau khổ khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ.

Thanh Thảo từng tiết lộ, Christiaan Romme là người luôn bên cạnh chăm sóc khi cô khó khăn nhất. Mới đây, nữ diễn viên lại khiến công chúng ngưỡng mộ khi chia sẻ hình ảnh lãng mạn bên bạn trai kèm dòng trạng thái vô cùng ngọt ngào và ấm áp.

Cô viết: “Anh! Kiếp trước anh nợ em nhiều lắm hay sao? Sao kiếp này anh trả em nhiều vậy? Anh cứ tấn từng cục, từng cục yêu thương chà bá trước mặt em vậy... ngộp quá anh ơi! Sáng nay trước khi đi làm ổng tấn cho 1 cục chà bá nữa”.

Lý Thanh Thảo hạnh phúc tột cùng khi được bạn trai Tây chiều chuộng và yêu thương hết lòng - Ảnh: FBNV

Nhiều bạn bè chia sẻ niềm hạnh phúc với nữ diễn viên - Ảnh: FBNV

Cuộc sống ngọt ngào của Lý Thanh Thảo khiến không ít chị em ganh tỵ - Ảnh: FBNV

Thanh Thảo từng chia sẻ, Christiaan Romme là người luôn bên cạnh, động viên và giúp đỡ cô trong giai đoạn khủng hoảng nhất - Ảnh: FBNV

Con trai Lý Thanh Thảo - hot boy nhí lai Tây trong 'Vú em tập sự' đã lớn đến thế này đây Hot boy đáng yêu từng làm nhiều trái tim khán giả xao xuyến trong "Vú em tập sự" mới đây đã xuất hiện cùng mẹ Lý Thanh Thảo với vẻ ngoài khác lạ trong hậu trường một chương trình.

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