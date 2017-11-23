Con trai Lý Thanh Thảo - hot boy nhí lai Tây trong 'Vú em tập sự' đã lớn đến thế này đây

Hot boy đáng yêu từng làm nhiều trái tim khán giả xao xuyến trong "Vú em tập sự" mới đây đã xuất hiện cùng mẹ Lý Thanh Thảo với vẻ ngoài khác lạ trong hậu trường một chương trình.

Tháng 5 vừa qua, bộ phim điện ảnh hành động hài Vú em tập sự với sự diễn xuất của Johnny Trí Nguyễn, Tiến Luật, Lê Khánh đã tạo nên một cơn sốt tại các phòng vé. Ngoài nội dung mới lạ, bộ phim còn thu hút khán giả bởi sự diễn xuất vô cùng đáng yêu, tự nhiên của bé Bơ - con trai lai Tây nhà Lý Thanh Thảo.

Sau 6 tháng bộ phim được công chiếu, mới đây khi được bố dẫn đến cổ vũ mẹ tập luyện cho chương trình Người nghệ sĩ đa tài, bé Bơ đã làm nhiều người bất ngờ vì có nhiều nét thay đổi so với lúc trước.

Sau nhiều năm vắng bóng, Lý Thanh Thảo bất ngờ tái xuất, tiết lộ cuộc sống đầy bí ẩn với bạn trai người Tây Sau cuộc hôn nhân tan vỡ cách đây 6 năm, cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên Lý Thanh Thảo với bạn trai người Tây quen trong quán bar và 2 cậu con trai làm nhiều khán giả phải tò mò.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-ly-thanh-thao-hot-boy-nhi-lai-tay-trong-vu-em-tap-su-da-lon-den-the-nay-day-257264.html