Con trai Lý Thanh Thảo - hot boy nhí lai Tây trong 'Vú em tập sự' đã lớn đến thế này đây

Giải trí 23/11/2017 17:33

Hot boy đáng yêu từng làm nhiều trái tim khán giả xao xuyến trong "Vú em tập sự" mới đây đã xuất hiện cùng mẹ Lý Thanh Thảo với vẻ ngoài khác lạ trong hậu trường một chương trình.

Tháng 5 vừa qua, bộ phim điện ảnh hành động hài Vú em tập sự với sự diễn xuất của Johnny Trí Nguyễn, Tiến Luật, Lê Khánh đã tạo nên một cơn sốt tại các phòng vé. Ngoài nội dung mới lạ, bộ phim còn thu hút khán giả bởi sự diễn xuất vô cùng đáng yêu, tự nhiên của bé Bơ - con trai lai Tây nhà Lý Thanh Thảo.

Con trai Lý Thanh Thảo - hot boy nhí lai Tây trong 'Vú em tập sự' đã lớn đến thế này đây - Ảnh 1
Những biểu cảm siêu đáng yêu của con trai diễn viên Lý Thanh Thảo làm khán giả không thể rời mắt khỏi bộ phim - Ảnh: Internet

Con trai Lý Thanh Thảo - hot boy nhí lai Tây trong 'Vú em tập sự' đã lớn đến thế này đây - Ảnh 2
Bé Bơ dường như "áp đảo" tất cả những diễn viên nổi tiếng khác trong phim - Ảnh: Internet

Sau 6 tháng bộ phim được công chiếu, mới đây khi được bố dẫn đến cổ vũ mẹ tập luyện cho chương trình Người nghệ sĩ đa tài, bé Bơ đã làm nhiều người bất ngờ vì có nhiều nét thay đổi so với lúc trước. 

Con trai Lý Thanh Thảo - hot boy nhí lai Tây trong 'Vú em tập sự' đã lớn đến thế này đây - Ảnh 3
Bé Bơ cùng bố và anh trai đến thăm mẹ trong hậu trường chương trình Người nghệ sĩ đa tài - Ảnh: Internet

Con trai Lý Thanh Thảo - hot boy nhí lai Tây trong 'Vú em tập sự' đã lớn đến thế này đây - Ảnh 4
Cậu nhóc đáng yêu trong phim Vú em tập sự nay đã lớn đến thế này - Ảnh: Internet

Con trai Lý Thanh Thảo - hot boy nhí lai Tây trong 'Vú em tập sự' đã lớn đến thế này đây - Ảnh 5
Cậu bé mũm mĩm mang trong mình dòng máu Việt - Hà Lan nên sở hữu làn da trắng và đôi mắt to long lanh. Ảnh: Internet

Con trai Lý Thanh Thảo - hot boy nhí lai Tây trong 'Vú em tập sự' đã lớn đến thế này đây - Ảnh 6
Bé Bơ gây chú ý và cuốn hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp lai Tây - Ảnh: Internet

Con trai Lý Thanh Thảo - hot boy nhí lai Tây trong 'Vú em tập sự' đã lớn đến thế này đây - Ảnh 7
Khi nữ diễn viên luyện tập, bé Bơ ngồi im quan sát nhưng khi xong cậu nhanh chóng quấn lấy mẹ không rời - Ảnh: Internet

Con trai Lý Thanh Thảo - hot boy nhí lai Tây trong 'Vú em tập sự' đã lớn đến thế này đây - Ảnh 8
Bé Bơ là con của Lý Thanh Thảo và bạn trai người Tây. Cô có một cậu con trai riêng với chồng trước (bìa trái) - Ảnh: Internet

Con trai Lý Thanh Thảo - hot boy nhí lai Tây trong 'Vú em tập sự' đã lớn đến thế này đây - Ảnh 9
 Anh Christiaan Romme - chồng chưa cưới người Hà Lan của Lý Thanh Thảo khá bận rộn trong việc kinh doanh nhưng vẫn cố gắng thu xếp để đưa 2 con đến xem vợ luyện tập tiết mục - Ảnh: Internet

Con trai Lý Thanh Thảo - hot boy nhí lai Tây trong 'Vú em tập sự' đã lớn đến thế này đây - Ảnh 10
Cả hai dự tính sẽ kết hôn vào năm sau, tổ chức tại Việt Nam và Hà Lan - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm vắng bóng, Lý Thanh Thảo bất ngờ tái xuất, tiết lộ cuộc sống đầy bí ẩn với bạn trai người Tây

Sau nhiều năm vắng bóng, Lý Thanh Thảo bất ngờ tái xuất, tiết lộ cuộc sống đầy bí ẩn với bạn trai người Tây

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ cách đây 6 năm, cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên Lý Thanh Thảo với bạn trai người Tây quen trong quán bar và 2 cậu con trai làm nhiều khán giả phải tò mò.

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Từ khóa:   con trai Lý Thanh Thảo Lý Thanh Thảo

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