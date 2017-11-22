Sau nhiều năm vắng bóng, Lý Thanh Thảo bất ngờ tái xuất, tiết lộ cuộc sống đầy bí ẩn với bạn trai người Tây

Năm 2009, khi sự nghiệp đang phát triển, cô lại quyết định kết hôn với một anh chàng quay phim đẹp trai và lui về hậu trường để chăm sóc gia đình và con cái. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm kết hôn và có một cậu con trai 1 tuổi, Lý Thanh thảo đã khiến dư luận bất ngờ khi tuyên bố kết thúc cuộc hôn nhân này.

Lần đầu lên sóng vào năm 2006, bộ phim hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam - Mùi ngò gai đã tạo nên một cơn sốt đối với đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ. Ngoài diễn xuất của Ngọc Trinh, Cao Minh Đạt, Kim Hiền, diễn viên Lý Thanh Thảo cũng để lại trong lòng công chúng những ấn tượng khá sâu đậm.

Sau khi chia tay chồng cũ, Lý Thanh Thảo đã tự mình tìm kiếm những niềm vui mới, trải nghiệm mới trong cuộc sống của mình. Cô diễn viên cá tính đã thử và trải nghiệm những thứ mà trước đây cô chưa hề trải qua, trong đó có chuyện đi bar. Tại đây, cô đã gặp được anh Christiaan Romme - người bạn trai gốc Hà Lan tuyệt vời của mình.

Dù quen bạn trai người Tây làm giám đốc nhưng nữ diễn viên không hề dựa dẫm hay nhờ vả anh trong vấn đề tiền bạc. Một mình cô đi làm để trang trải tiền nuôi con và chi phí khám bệnh, người chăm sóc cho mẹ và tiền thuê nhà.

Đặc biệt, giai đoạn áp lực và căng thẳng nhất là khi mẹ Lý Thanh Thảo hấp hối trong bệnh viện lúc cô vừa mang thai bé Bơ - con của nữ diễn viên với bạn trai người Tây. Những áp lực về kinh tế, nỗi đau mất mẹ và lo lắng sợ bạn trai nghĩ cô mang thai là để lừa anh phải có tránh nhiệm với mình khiến Lý Thanh Thảo bị stress đòi chia tay, tự mình nuôi con.

Tuy nhiên, Christiaan Romme đã luôn ở bên cạnh an ủi và chăm sóc nữ diễn viên 8x trong khoảng thời gian này. Lý Thanh Thảo nhớ lại, lúc mẹ cô mất, anh đã xin được đeo tang dù cả hai vẫn chưa kết hôn. Hành động ấy của bạn trai, đến giờ nữ diễn viên vẫn nhớ mãi.

Không có khái niệm con chung - con riêng

Hiện tại, mối quan hệ giữa chồng cũ và bạn trai mới của Lý Thanh Thảo như những người bạn thân thiết. Thậm chí, anh Christiaan Romme không hề xét nét chuyện chồng cũ hay con riêng. Anh thường xuyên chủ động nhắn tin với chồng cũ của cô, sắp xếp lịch chở bé Gia Khánh - con của Lý Thanh Thảo và chồng cũ - sang nhà bên chơi.

Về vấn đề con chung - con riêng, nữ diễn viên thừa nhận bản thân thiên vị bé Bơ hơn vì bé còn nhỏ nên cần nhiều sự quan tâm, chăm sóc hơn anh. Thế nhưng, bạn trai người Tây của cô lại không như vậy, anh luôn yêu thương cả hai con như nhau.

Lý Thanh Thảo chia sẻ với VNExpress: "Anh Chris luôn chủ động chơi với Khánh, hỏi han vì ở độ tuổi 8 - 10, bé trai thường cần ba hơn mẹ. Anh nhắc tôi phải san sẻ tình cảm cho cả hai".

Sau 5 năm vắng bóng, mới đây, Lý Thanh Thảo đã tham gia gameshow Người nghệ sĩ đa tài. Đây là gameshow đầu tiên mà cô tham gia sau hơn mười mấy năm tham gia nghệ thuật. Ngoài ra, người đẹp cũng tiết lộ về kết hoạch kết hôn với bạn trai vào tháng 8 năm sau tại Việt Nam và Hà Lan.

Cô hào hứng chia sẻ: "Chúng tôi sẽ mời những người bạn thật thân của tôi và anh, toàn bộ gia đình, bạn bè của anh sẽ bay sang đây dự tiệc báo hỉ. Một đám cưới khác cũng sẽ được tổ chức ở Hà Lan vì phải như thế, cuộc hôn nhân mới đủ tính hợp pháp".