Sau nhiều năm vắng bóng, Lý Thanh Thảo bất ngờ tái xuất, tiết lộ cuộc sống đầy bí ẩn với bạn trai người Tây

Giải trí 22/11/2017 11:19

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ cách đây 6 năm, cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên Lý Thanh Thảo với bạn trai người Tây quen trong quán bar và 2 cậu con trai làm nhiều khán giả phải tò mò.

Lần đầu lên sóng vào năm 2006, bộ phim hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam - Mùi ngò gai đã tạo nên một cơn sốt đối với đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ. Ngoài diễn xuất của Ngọc Trinh, Cao Minh Đạt, Kim Hiền, diễn viên Lý Thanh Thảo cũng để lại trong lòng công chúng những ấn tượng khá sâu đậm.

Năm 2009, khi sự nghiệp đang phát triển, cô lại quyết định kết hôn với một anh chàng quay phim đẹp trai và lui về hậu trường để chăm sóc gia đình và con cái. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm kết hôn và có một cậu con trai 1 tuổi, Lý Thanh thảo đã khiến dư luận bất ngờ khi tuyên bố kết thúc cuộc hôn nhân này.

Vượt qua khoảng thời gian "đen tối" nhờ tình yêu 

Sau khi chia tay chồng cũ, Lý Thanh Thảo đã tự mình tìm kiếm những niềm vui mới, trải nghiệm mới trong cuộc sống của mình. Cô diễn viên cá tính đã thử và trải nghiệm những thứ mà trước đây cô chưa hề trải qua, trong đó có chuyện đi bar. Tại đây, cô đã gặp được anh Christiaan Romme - người bạn trai gốc Hà Lan tuyệt vời của mình. 

Dù quen bạn trai người Tây làm giám đốc nhưng nữ diễn viên không hề dựa dẫm hay nhờ vả anh trong vấn đề tiền bạc. Một mình cô đi làm để trang trải tiền nuôi con và chi phí khám bệnh, người chăm sóc cho mẹ và tiền thuê nhà.

Sau nhiều năm vắng bóng, Lý Thanh Thảo bất ngờ tái xuất, tiết lộ cuộc sống đầy bí ẩn với bạn trai người Tây - Ảnh 1
Nhờ tình yêu và sự động viên an ủi của bạn trai mà Lý Thanh Thảo đã vượt qua được giai đoạn "đen tối" của cuộc đời - Ảnh: Internet

Đặc biệt, giai đoạn áp lực và căng thẳng nhất là khi mẹ Lý Thanh Thảo hấp hối trong bệnh viện lúc cô vừa mang thai bé Bơ - con của nữ diễn viên với bạn trai người Tây. Những áp lực về kinh tế, nỗi đau mất mẹ và lo lắng sợ bạn trai nghĩ cô mang thai là để lừa anh phải có tránh nhiệm với mình khiến Lý Thanh Thảo bị stress đòi chia tay, tự mình nuôi con.

Tuy nhiên, Christiaan Romme đã luôn ở bên cạnh an ủi và chăm sóc nữ diễn viên 8x trong khoảng thời gian này. Lý Thanh Thảo nhớ lại, lúc mẹ cô mất, anh đã xin được đeo tang dù cả hai vẫn chưa kết hôn. Hành động ấy của bạn trai, đến giờ nữ diễn viên vẫn nhớ mãi.

Không có khái niệm con chung - con riêng

Hiện tại, mối quan hệ giữa chồng cũ và bạn trai mới của Lý Thanh Thảo như những người bạn thân thiết. Thậm chí, anh Christiaan Romme không hề xét nét chuyện chồng cũ hay con riêng. Anh thường xuyên chủ động nhắn tin với chồng cũ của cô, sắp xếp lịch chở bé Gia Khánh - con của Lý Thanh Thảo và chồng cũ - sang nhà bên chơi. 

Sau nhiều năm vắng bóng, Lý Thanh Thảo bất ngờ tái xuất, tiết lộ cuộc sống đầy bí ẩn với bạn trai người Tây - Ảnh 2
Anh Christiaan Romme luôn yêu thương cả hai cậu con trai - Ảnh: Ngoisao.net

Về vấn đề con chung - con riêng, nữ diễn viên thừa nhận bản thân thiên vị bé Bơ hơn vì bé còn nhỏ nên cần nhiều sự quan tâm, chăm sóc hơn anh. Thế nhưng, bạn trai người Tây của cô lại không như vậy, anh luôn yêu thương cả hai con như nhau.

Lý Thanh Thảo chia sẻ với VNExpress: "Anh Chris luôn chủ động chơi với Khánh, hỏi han vì ở độ tuổi 8 - 10, bé trai thường cần ba hơn mẹ. Anh nhắc tôi phải san sẻ tình cảm cho cả hai".

Sau nhiều năm vắng bóng, Lý Thanh Thảo bất ngờ tái xuất, tiết lộ cuộc sống đầy bí ẩn với bạn trai người Tây - Ảnh 3
Lý Thanh Thảo hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình - Ảnh: Internet

Sau 5 năm vắng bóng, mới đây, Lý Thanh Thảo đã tham gia gameshow Người nghệ sĩ đa tài. Đây là gameshow đầu tiên mà cô tham gia sau hơn mười mấy năm tham gia nghệ thuật.  Ngoài ra, người đẹp cũng tiết lộ về kết hoạch kết hôn với bạn trai vào tháng 8 năm sau tại Việt Nam và Hà Lan.

Cô hào hứng chia sẻ: "Chúng tôi sẽ mời những người bạn thật thân của tôi và anh, toàn bộ gia đình, bạn bè của anh sẽ bay sang đây dự tiệc báo hỉ. Một đám cưới khác cũng sẽ được tổ chức ở Hà Lan vì phải như thế, cuộc hôn nhân mới đủ tính hợp pháp".

Sau nhiều năm vắng bóng, Lý Thanh Thảo bất ngờ tái xuất, tiết lộ cuộc sống đầy bí ẩn với bạn trai người Tây - Ảnh 4
Nữ diễn viên và bạn trai dự tính sẽ kết hôn vào tháng 8 năm sau - Ảnh: Internet

Lý Thanh Thảo được bạn trai Tây cầu hôn sau 4 năm chung sống

Lý Thanh Thảo được bạn trai Tây cầu hôn sau 4 năm chung sống

Nữ diễn viên phim 'Cỏ dại' bất ngờ nhận được lời cầu hôn từ bạn trai người Hà Lan sau 4 năm chung sống và có một con chung.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Lý Thanh Thảo bạn trai người tây của Lý Thanh Thảo gia đình Lý Thanh Thảo

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 3 giờ 19 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp