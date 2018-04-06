Không cam tâm khi bị nhận xét là ‘bản sao’ của Bảo Thy, Kỳ Duyên lên tiếng thách thức dư luận

Hoa hậu Kỳ Duyên có phản ứng bất ngờ khi bị nhận xét là 'chị em thất lạc' của Bảo Thy vì những nét tương đồng trên gương mặt của cả hai.

4 năm sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc của Kỳ Duyên thay đổi khá nhiều. Cô nhận được nhiều lời khen vì ngày càng xinh đẹp và cuốn hút hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2014 vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ.

Hoa hậu Kỳ Duyên vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ vì nhan sắc quá khác so với quá khứ - Ảnh: Internet

Không chỉ vòng 1 lớn phổng phao một cách bất thường mà gương mặt nhọn hoắc của chân dài gốc Nam Định còn khiến nhiều người khó nhận ra. Một số dân mạng cho rằng Hoa hậu Kỳ Duyên và ca sĩ Bảo Thy có nhiều điểm tương đồng khi đặt ảnh của cả hai cạnh nhau. Thậm chí, một số anti-fan còn nhận xét Kỳ Duyên là ‘bản sao’ của Bảo Thy.

Dân mạng soi điểm giống nhau của Bảo Thy và Kỳ Duyên - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, hai chân dài này là 'cặp chị em thất lạc' trong showbiz - Ảnh: Internet

Trước những phản ứng thiếu tích cực của dư luận, Hoa hậu Việt Nam 2014 bức xúc đáp trả. Cụ thể, chân dài này chia sẻ hình ảnh của mình cạnh Bảo Thy kèm nhận xét: “Ai tinh mắt chỉ dùm tôi cái xem giống nhau chỗ nào với”.

Kỳ Duyên đăng dòng trạng thái trên trang Instagram đáp trả phản ứng của dư luận - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-cam-tam-khi-bi-nhan-xet-la-ban-sao-cua-bao-thy-ky-duyen-len-tieng-thach-thuc-du-luan-277852.html