4 năm sau đăng quang, dân mạng bất ngờ phát hiện vương miện 2,5 tỷ của Hoa hậu Kỳ Duyên gặp vấn đề lớn

Hậu trường 30/03/2018 11:44

Mới đây, cư dân mạng tinh ý phát hiện chiếc vương miện tiền tỷ của Hoa hậu Kỳ Duyên có sự thay đổi bất ngờ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên đã chia sẻ hình ảnh khá vui vẻ cùng bạn bè. Đặc biệt, trong bức ảnh này, Hoa hậu Việt Nam 2014 mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi và đội vương miện cao quý làm nhiều người chú ý.

4 năm sau đăng quang, dân mạng bất ngờ phát hiện vương miện 2,5 tỷ của Hoa hậu Kỳ Duyên gặp vấn đề lớn - Ảnh 1
Kỳ Duyên nhận được không ít lời khen khi diện áo dài trắng đội vương miện vô cùng xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Ít phút sau khi đăng tải, bài viết của Kỳ Duyên thu hút lượng lượt like và bình luận rất lớn. Không ít dân mạng phấn khích vì đã rất lâu rồi mới thấy người đẹp đội lại chiếc vương miện cao quý này.

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều lời khen thì một số khán giả tinh ý đã phát hiện ra chiếc vương miện của Hoa hậu Việt Nam 2014 bị mất một viên ngọc trai tự nhiên màu vàng kim.

4 năm sau đăng quang, dân mạng bất ngờ phát hiện vương miện 2,5 tỷ của Hoa hậu Kỳ Duyên gặp vấn đề lớn - Ảnh 2
Chiếc vương miện của cô đã bị mất một viên ngọc trai ở vị trí trung tâm - Ảnh: FBNV

4 năm sau đăng quang, dân mạng bất ngờ phát hiện vương miện 2,5 tỷ của Hoa hậu Kỳ Duyên gặp vấn đề lớn - Ảnh 3

4 năm sau đăng quang, dân mạng bất ngờ phát hiện vương miện 2,5 tỷ của Hoa hậu Kỳ Duyên gặp vấn đề lớn - Ảnh 4
Nhiều dân mạng tinh ý bất ngờ phát hiện vương miện của Kỳ Duyên bị mất 1 viên ngọc trai - Ảnh: FBNV
4 năm sau đăng quang, dân mạng bất ngờ phát hiện vương miện 2,5 tỷ của Hoa hậu Kỳ Duyên gặp vấn đề lớn - Ảnh 5
Hình ảnh Kỳ Duyên đội vương miện sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 - Ảnh: Internet
4 năm sau đăng quang, dân mạng bất ngờ phát hiện vương miện 2,5 tỷ của Hoa hậu Kỳ Duyên gặp vấn đề lớn - Ảnh 6
Cận cảnh chiếc vương miện giá 2,5 tỷ đồng của Kỳ Duyên có sự kết hợp với 18 viên ngọc trai tự nhiên màu vàng kim - Ảnh: Internet
4 năm sau đăng quang, chuyện xoay quanh Hoa hậu Kỳ Duyên là hút thuốc, chửi bậy và bạn trai đại gia?

4 năm sau đăng quang, chuyện xoay quanh Hoa hậu Kỳ Duyên là hút thuốc, chửi bậy và bạn trai đại gia?

Năm 2014, cô gái thành Nam - Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Khi ấy, cô gái trẻ mới bước qua 18 tuổi và sau 4 năm, vây quanh người đẹp là những scandal: hút thuốc lá, chửi bậy và lùm xùm bạn trai đại gia.

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