4 năm sau đăng quang, dân mạng bất ngờ phát hiện vương miện 2,5 tỷ của Hoa hậu Kỳ Duyên gặp vấn đề lớn

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên đã chia sẻ hình ảnh khá vui vẻ cùng bạn bè. Đặc biệt, trong bức ảnh này, Hoa hậu Việt Nam 2014 mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi và đội vương miện cao quý làm nhiều người chú ý.

Kỳ Duyên nhận được không ít lời khen khi diện áo dài trắng đội vương miện vô cùng xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Ít phút sau khi đăng tải, bài viết của Kỳ Duyên thu hút lượng lượt like và bình luận rất lớn. Không ít dân mạng phấn khích vì đã rất lâu rồi mới thấy người đẹp đội lại chiếc vương miện cao quý này.