4 năm sau đăng quang, dân mạng bất ngờ phát hiện vương miện 2,5 tỷ của Hoa hậu Kỳ Duyên gặp vấn đề lớn

Mới đây, cư dân mạng tinh ý phát hiện chiếc vương miện tiền tỷ của Hoa hậu Kỳ Duyên có sự thay đổi bất ngờ.
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Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên đã chia sẻ hình ảnh khá vui vẻ cùng bạn bè. Đặc biệt, trong bức ảnh này, Hoa hậu Việt Nam 2014 mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi và đội vương miện cao quý làm nhiều người chú ý.
Ít phút sau khi đăng tải, bài viết của Kỳ Duyên thu hút lượng lượt like và bình luận rất lớn. Không ít dân mạng phấn khích vì đã rất lâu rồi mới thấy người đẹp đội lại chiếc vương miện cao quý này.
Tuy nhiên, bên cạnh nhiều lời khen thì một số khán giả tinh ý đã phát hiện ra chiếc vương miện của Hoa hậu Việt Nam 2014 bị mất một viên ngọc trai tự nhiên màu vàng kim.