Mái tóc mới dài thướt tha, nhuộm màu bạch kim của Hoa hậu H’Hen Niê tuy khá lạ lẫm nhưng lại khiến công chúng thích thú.
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Thời gian qua, Hoa hậu H’Hen Niê liên tục vấp phải những ý kiến trái chiều của công chúng cả nước vì mái tóc tém nam tính. Bên cạnh một số lời khen mái tóc cá tính và hợp với gương mặt của H’Hen Niê thì không ít người chỉ trích kiểu tóc này.
Nhiều người cho rằng mái tóc tém của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam không khác gì đàn ông và không hợp với hình ảnh của một hoa hậu mà nhiều người Việt vẫn mặc định.
Trước quá nhiều ý kiến trái chiều, mới đây, Hoa hậu H’Hen Niê làm công chúng ngỡ ngàng khi bất ngờ khoe mái tóc dài thướt tha nhuộm màu bạch kim lạ mắt. Vốn dĩ khán giả đã quá quen với kiểu tóc ngắn "không đụng hàng" của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nên mái tóc dài đột phá này khiến không ít người bị sốc.