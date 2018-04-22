Mái tóc mới dài thướt tha, nhuộm màu bạch kim của Hoa hậu H’Hen Niê tuy khá lạ lẫm nhưng lại khiến công chúng thích thú.

Thời gian qua, Hoa hậu H’Hen Niê liên tục vấp phải những ý kiến trái chiều của công chúng cả nước vì mái tóc tém nam tính. Bên cạnh một số lời khen mái tóc cá tính và hợp với gương mặt của H’Hen Niê thì không ít người chỉ trích kiểu tóc này.

Nhiều người cho rằng mái tóc tém của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam không khác gì đàn ông và không hợp với hình ảnh của một hoa hậu mà nhiều người Việt vẫn mặc định.

Mái tóc ngắn của Hoa hậu H'Hen Niê khiến dư luận tranh cãi gay gắt - Ảnh: FBNV

Trước quá nhiều ý kiến trái chiều, mới đây, Hoa hậu H’Hen Niê làm công chúng ngỡ ngàng khi bất ngờ khoe mái tóc dài thướt tha nhuộm màu bạch kim lạ mắt. Vốn dĩ khán giả đã quá quen với kiểu tóc ngắn "không đụng hàng" của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nên mái tóc dài đột phá này khiến không ít người bị sốc.

H'Hen Niê bất ngờ khoe mái tóc dài nhuộm màu bạch kim mới lạ khiến dân mạng thích thú. Cô nàng còn kèm dòng chú thích tự nhận là 'quá sai' - Ảnh: Internet

Trước đó, chân dài Tây Nguyên gây chú ý với mái tóc tém nam tính - Ảnh: FBNV

Nhiều người cho rằng hình tượng này của H'Hen Niê không hợp với danh hiệu hoa hậu - Ảnh: FBNV

H'Hen Niê: Xin đừng làm bông hồng yếu ớt trong lồng kính của những ngợi khen! Để có thể sống tốt trong thế giới giải trí nhộm nhoạm này, H'Hen Niê không thể mãi là bông hồng yếu ớt quen sống trong lồng kính của những ngợi khen!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-che-toc-tem-nam-tinh-hoa-hau-hhen-nie-bat-ngo-khoe-toc-dai-nhuom-bach-kim-cuc-noi-loan-279849.html