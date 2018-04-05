Hoa hậu H'Hen Niê đáp trả sốc khi bị anti-fan yêu cầu đổi vị trí với Hương Giang vì mái tóc nam tính

Phản ứng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê khi bị dân mạng yêu cầu đổi vị trí với Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang khiến nhiều người bất ngờ.

Cách đây ít ngày, Hoa hậu H’Hen Niê có dịp hội ngộ và chụp ảnh cùng Hoa hậu Hương Giang khi cùng tham gia một buổi tiệc tại TP. Hồ Chí Minh. Hai nàng hậu thu hút sự chú ý khi diện trang phục lộng lẫy, cuốn hút.

Hình ảnh xinh đẹp của Hương Giang và H'Hen Niê tại sự kiện - Ảnh: Internet

Bên cạnh những lời khen, một số anti-fan lên tiếng chê bai mái tóc nam tính của người đẹp Ê Đê. Trong một nhóm kín showbiz, một tài khoản mạng bất ngờ đăng hình ảnh H’Hen Niê đứng cạnh Hương Giang kèm dòng trạng thái gây chú ý: “Hai người này nên đổi vị trí cho nhau ấy nhỉ".

Cách đáp trả ngắn gọn và súc tích của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khiến fan thích thú - Ảnh: Internet

Ít phút sau khi được đăng tải, dòng trạng thái này nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Điều đặc biệt là người trong cuộc – Hoa hậu H’Hen Niê không ngại để lại bình luận ngắn gọn: “Okie”.

Dù bình luận của H'Hen Niê bị xóa sau đó nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng được chụp lại - Ảnh: Internet

Fan hào hứng nêu ý kiến dưới bình luận của người đẹp Tây Nguyên - Ảnh: Internet

H'Hen Niê: Xin đừng làm bông hồng yếu ớt trong lồng kính của những ngợi khen! Để có thể sống tốt trong thế giới giải trí nhộm nhoạm này, H'Hen Niê không thể mãi là bông hồng yếu ớt quen sống trong lồng kính của những ngợi khen!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-hhen-nie-dap-tra-soc-khi-bi-anti-fan-yeu-cau-doi-vi-tri-voi-huong-giang-vi-mai-toc-nam-tinh-277708.html