Hoa hậu H'Hen Niê đáp trả sốc khi bị anti-fan yêu cầu đổi vị trí với Hương Giang vì mái tóc nam tính

Phản ứng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê khi bị dân mạng yêu cầu đổi vị trí với Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang khiến nhiều người bất ngờ.
- Hết bị chê gầy gò, tiều tụy, Hoa hậu H'Hen Niê lại tiếp tục lộ điểm bất thường ở vùng nhạy cảm
- H'Hen Niê phản hồi khi bị chê tiều tụy, cắt tóc tém như đàn ông
Cách đây ít ngày, Hoa hậu H’Hen Niê có dịp hội ngộ và chụp ảnh cùng Hoa hậu Hương Giang khi cùng tham gia một buổi tiệc tại TP. Hồ Chí Minh. Hai nàng hậu thu hút sự chú ý khi diện trang phục lộng lẫy, cuốn hút.
Bên cạnh những lời khen, một số anti-fan lên tiếng chê bai mái tóc nam tính của người đẹp Ê Đê. Trong một nhóm kín showbiz, một tài khoản mạng bất ngờ đăng hình ảnh H’Hen Niê đứng cạnh Hương Giang kèm dòng trạng thái gây chú ý: “Hai người này nên đổi vị trí cho nhau ấy nhỉ".
Ít phút sau khi được đăng tải, dòng trạng thái này nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Điều đặc biệt là người trong cuộc – Hoa hậu H’Hen Niê không ngại để lại bình luận ngắn gọn: “Okie”.