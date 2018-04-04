Hết bị chê gầy gò, tiều tụy, Hoa hậu H'Hen Niê lại tiếp tục lộ điểm bất thường ở vùng nhạy cảm

Hậu trường 04/04/2018 10:36

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê lại bị mất điểm trong mắt công chúng vì liên tục mắc lỗi khi có mặt tại sự kiện.

Tham dự một sự kiện tại TP. Hồ Chí Minh vào tối qua (3/4), Hoa hậu H’Hen Niê tạo được ấn tượng mạnh với quan khách và ống kính truyền thông. Diện chiếc đầm xanh ôm trọn cơ thể, nàng hậu trông rạng rỡ hút hồn. Chân dài Tây Nguyên khoe được thân hình chuẩn và những đường cong gợi cảm của mình nhờ thiết kế trang phục tinh tế.

Hết bị chê gầy gò, tiều tụy, Hoa hậu H'Hen Niê lại tiếp tục lộ điểm bất thường ở vùng nhạy cảm - Ảnh 1
Hoa hậu H'Hen Niê nổi bật khi có mặt tại sự kiện - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngay sau đó, cư dân mạng tinh ý đã nhanh chóng soi ra lỗi trang phục không đáng có của người đẹp Ê Đê. Vết bẩn ở ngay vị trí nhạy cảm khiến H’Hen Niê tiếp tục mất điểm trong mắt công chúng.

Hết bị chê gầy gò, tiều tụy, Hoa hậu H'Hen Niê lại tiếp tục lộ điểm bất thường ở vùng nhạy cảm - Ảnh 2
Thân hình quyến rũ cùng vẻ ngoài tươi tắn của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: Internet
Hết bị chê gầy gò, tiều tụy, Hoa hậu H'Hen Niê lại tiếp tục lộ điểm bất thường ở vùng nhạy cảm - Ảnh 3
Tuy nhiên, ngay sau đó, dân mạng đã soi ra điểm lạ trên vùng nhạy cảm của H'Hen Niê - Ảnh: Internet
Hết bị chê gầy gò, tiều tụy, Hoa hậu H'Hen Niê lại tiếp tục lộ điểm bất thường ở vùng nhạy cảm - Ảnh 4
Cô nàng trở nên kém duyên khi để chiếc váy của mình bị vấy bẩn ngay vùng nhạy cảm. Nhiều khán giả cho rằng, H'Hen Niê cần chú ý hơn đến hình ảnh của mình và không nên để mắc những lỗi trang phục như thế này - Ảnh: Internet

Trong sự kiện trước đó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng gây thất vọng khi xuất hiện với mái tóc ngắn cũn cỡn cùng thân hình gầy gò, thiếu sức sống.

Hết bị chê gầy gò, tiều tụy, Hoa hậu H'Hen Niê lại tiếp tục lộ điểm bất thường ở vùng nhạy cảm - Ảnh 5
Hoa hậu H'Hen Niê khiến khán giả lo lắng khi xuất hiện với thân hình gầy nhom cùng mái tóc ngắn - Ảnh: Internet
H'Hen Niê phản hồi khi bị chê tiều tụy, cắt tóc tém như đàn ông

H'Hen Niê phản hồi khi bị chê tiều tụy, cắt tóc tém như đàn ông

"Tôi lên cân hay xuống cân đều khá nhanh. Hiện tại, tôi gầy đi do vừa bị ngộ độc thức ăn nhưng không quá gầy như trong bức ảnh đó" - Hoa hậu H'Hen Niê nói.

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