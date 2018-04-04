Hết bị chê gầy gò, tiều tụy, Hoa hậu H'Hen Niê lại tiếp tục lộ điểm bất thường ở vùng nhạy cảm

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê lại bị mất điểm trong mắt công chúng vì liên tục mắc lỗi khi có mặt tại sự kiện.
- Hơn 3 tháng sau khi đăng quang, Hoa hậu H'Hen Niê gây thất vọng khi lộ rõ thân hình tiều tụy, 'gầy trơ xương'
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Tham dự một sự kiện tại TP. Hồ Chí Minh vào tối qua (3/4), Hoa hậu H’Hen Niê tạo được ấn tượng mạnh với quan khách và ống kính truyền thông. Diện chiếc đầm xanh ôm trọn cơ thể, nàng hậu trông rạng rỡ hút hồn. Chân dài Tây Nguyên khoe được thân hình chuẩn và những đường cong gợi cảm của mình nhờ thiết kế trang phục tinh tế.
Tuy nhiên, ngay sau đó, cư dân mạng tinh ý đã nhanh chóng soi ra lỗi trang phục không đáng có của người đẹp Ê Đê. Vết bẩn ở ngay vị trí nhạy cảm khiến H’Hen Niê tiếp tục mất điểm trong mắt công chúng.
Trong sự kiện trước đó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng gây thất vọng khi xuất hiện với mái tóc ngắn cũn cỡn cùng thân hình gầy gò, thiếu sức sống.