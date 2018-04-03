Hơn 3 tháng sau khi đăng quang, Hoa hậu H'Hen Niê gây thất vọng khi lộ rõ thân hình tiều tụy, 'gầy trơ xương'

Tại sự kiện do Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh tối qua (2/4), Hoa hậu H’Hen Niê thu hút ống kính của truyền thông khi xuất hiện cùng hai Á hậu là Hoàng Thùy và Mâu Thủy. Đặc biệt, nhiều chân dài tên tuổi của làng giải trí Việt cũng có mặt tại sự kiện này.

Hình ảnh của H'Hen Niê được ê-kip gửi cho truyền thông - Ảnh: FBNV

H'Hen Niê đọ sắc bên nhiều chân dài đình đám tại sự kiện - Ảnh: Internet

Đọ sắc cùng nhiều chân dài đình đám, H’Hen Niê thu hút sự chú ý của công chúng và ống kính truyền thông vì mái tóc ngắn cũn cỡn cùng thân hình gầy gò, tiều tụy vì sụt cân.