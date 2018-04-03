Hơn 3 tháng sau khi đăng quang, Hoa hậu H'Hen Niê gây thất vọng khi lộ rõ thân hình tiều tụy, 'gầy trơ xương'

Hậu trường 03/04/2018 11:58

Nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của Hoa hậu H’Hen Niê khi thấy cô xuống cân, tiều tụy thấy rõ.

Tại sự kiện do Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh tối qua (2/4), Hoa hậu H’Hen Niê thu hút ống kính của truyền thông khi xuất hiện cùng hai Á hậu là Hoàng Thùy và Mâu Thủy. Đặc biệt, nhiều chân dài tên tuổi của làng giải trí Việt cũng có mặt tại sự kiện này.

Hơn 3 tháng sau khi đăng quang, Hoa hậu H'Hen Niê gây thất vọng khi lộ rõ thân hình tiều tụy, 'gầy trơ xương' - Ảnh 1
Hình ảnh của H'Hen Niê được ê-kip gửi cho truyền thông - Ảnh: FBNV
Hơn 3 tháng sau khi đăng quang, Hoa hậu H'Hen Niê gây thất vọng khi lộ rõ thân hình tiều tụy, 'gầy trơ xương' - Ảnh 2
H'Hen Niê đọ sắc bên nhiều chân dài đình đám tại sự kiện - Ảnh: Internet

Đọ sắc cùng nhiều chân dài đình đám, H’Hen Niê thu hút sự chú ý của công chúng và ống kính truyền thông vì mái tóc ngắn cũn cỡn cùng thân hình gầy gò, tiều tụy vì sụt cân.

Hơn 3 tháng sau khi đăng quang, Hoa hậu H'Hen Niê gây thất vọng khi lộ rõ thân hình tiều tụy, 'gầy trơ xương' - Ảnh 3
H'Hen Niê ốm nhom khi chụp ở góc cận khiến công chúng xót xa - Ảnh: Internet

Hình ảnh của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam gầy nhom được chia sẻ trên các trang mạng xã hội khiến nhiều người ngỡ ngàng. Không ít fan tỏ ra lo lắng, mong H’Hen Niê giữ gìn sức khỏe.

Hơn 3 tháng sau khi đăng quang, Hoa hậu H'Hen Niê gây thất vọng khi lộ rõ thân hình tiều tụy, 'gầy trơ xương' - Ảnh 4
Không chỉ cư dân mạng mà người mẫu Lại Thanh Hương cũng bày tỏ sự lo lắng với thân hình gầy gò của H'Hen Niê - Ảnh: FBNV
Hơn 3 tháng sau khi đăng quang, Hoa hậu H'Hen Niê gây thất vọng khi lộ rõ thân hình tiều tụy, 'gầy trơ xương' - Ảnh 5
Ngoài ra, mái tóc ngắn của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng gây tranh cãi - Ảnh: FBNV

Trước đó, trên trang cá nhân, H’Hen Niê đã chia sẻ hình ảnh nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm. Nhiều người cho rằng, có lẽ vì bị ngộ độc nên tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mới xuống sắc và sụt cân nhanh như vậy.

Hơn 3 tháng sau khi đăng quang, Hoa hậu H'Hen Niê gây thất vọng khi lộ rõ thân hình tiều tụy, 'gầy trơ xương' - Ảnh 6
Hình ảnh H'Hen Niê nhập viện được cô chia sẻ trên trang cá nhân sáng ngày 2/4 - Ảnh: FBNV
Hoa hậu H'Hen Niê, Á hậu Thuỵ Vân tuyên truyền 'Giờ trái đất'

Hoa hậu H'Hen Niê, Á hậu Thuỵ Vân tuyên truyền 'Giờ trái đất'

Hai người đẹp cùng góp mặt trong sự kiện để kêu gọi người dân tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường.

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