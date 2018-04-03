Hơn 3 tháng sau khi đăng quang, Hoa hậu H'Hen Niê gây thất vọng khi lộ rõ thân hình tiều tụy, 'gầy trơ xương'

Nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của Hoa hậu H’Hen Niê khi thấy cô xuống cân, tiều tụy thấy rõ.
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Tại sự kiện do Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh tối qua (2/4), Hoa hậu H’Hen Niê thu hút ống kính của truyền thông khi xuất hiện cùng hai Á hậu là Hoàng Thùy và Mâu Thủy. Đặc biệt, nhiều chân dài tên tuổi của làng giải trí Việt cũng có mặt tại sự kiện này.
Đọ sắc cùng nhiều chân dài đình đám, H’Hen Niê thu hút sự chú ý của công chúng và ống kính truyền thông vì mái tóc ngắn cũn cỡn cùng thân hình gầy gò, tiều tụy vì sụt cân.
Hình ảnh của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam gầy nhom được chia sẻ trên các trang mạng xã hội khiến nhiều người ngỡ ngàng. Không ít fan tỏ ra lo lắng, mong H’Hen Niê giữ gìn sức khỏe.
Trước đó, trên trang cá nhân, H’Hen Niê đã chia sẻ hình ảnh nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm. Nhiều người cho rằng, có lẽ vì bị ngộ độc nên tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mới xuống sắc và sụt cân nhanh như vậy.