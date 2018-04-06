Sau 3 tháng đăng quang, đây là lần đầu tiên H'Hen Niê nổi đóa

Sau khi nhận nhiều ý kiến trái chiều về mái tóc quá ngắn và thân hình gầy gò, H'Hen Niê đã bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân.

Thời gian qua, H'Hen Niê khiến nhiều người lo lắng khi xuất hiện với thân hình gầy trơ xương sau khi bị ngộ độc thực phẩm. Mái tóc được cắt ngắn quá đà cùng khiến tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 mất đi vẻ đẹp sắc sảo ngày nào. Với diện mạo mới này, cô nhận không ít ý kiến chê bai từ cộng đồng mạng.

H'Hen Niê gầy trơ xương khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, thời mới đăng quang H'Hen Niê được săn đón vì mang một vẻ đẹp lạ. Tuy nhiên, theo thời gian nhan sắc của cô ngày càng trở nên nhàm chán nên không còn được ủng hộ như trước. Cư dân mạng cho rằng, phong cách của người đẹp Ê Đê chỉ phù hợp với hình tượng một người mẫu chứ không phải Hoa hậu.

H'Hen Niê cắt tóc ngắn như đàn ông sau 3 tháng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh: Internet

Trước phản ứng gay gắt từ phía khán giả, H'Hen Niê bức xúc đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý lên trang cá nhân. Chân dài sinh năm 1992 dường như rất giận dữ, cô hỏi anti-fan rằng: "Có ai biết những người HIỀN khi họ bực là có thể làm chuyện gì không?".

Kể từ khi đăng quang, H'Hen Niê được biết đến là Hoa hậu khéo ứng xử, giỏi đối đáp truyền thông nên chiếm được cảm tình của phần đông người hâm mộ cả nước. Phát ngôn này được xem là lần đầu tiên H'Hen Niê nổi đóa. Có lẽ, cô đã thật sự mệt mỏi khi bị xỉa xói quá nhiều.

H'Hen Niê lần đầu 'nổi đóa' khi bị xỉa xói chuyện sút cân và cắt tóc - Ảnh: FBNV

Hoa hậu H'Hen Niê đáp trả sốc khi bị anti-fan yêu cầu đổi vị trí với Hương Giang vì mái tóc nam tính Phản ứng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê khi bị dân mạng yêu cầu đổi vị trí với Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang khiến nhiều người bất ngờ.

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