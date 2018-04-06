Sau 3 tháng đăng quang, đây là lần đầu tiên H'Hen Niê nổi đóa

Hậu trường 06/04/2018 13:46

Sau khi nhận nhiều ý kiến trái chiều về mái tóc quá ngắn và thân hình gầy gò, H'Hen Niê đã bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân.

Thời gian qua, H'Hen Niê khiến nhiều người lo lắng khi xuất hiện với thân hình gầy trơ xương sau khi bị ngộ độc thực phẩm. Mái tóc được cắt ngắn quá đà cùng khiến tân Hoa hậu Hoàn vũ  Việt Nam 2017 mất đi vẻ đẹp sắc sảo ngày nào. Với diện mạo mới này, cô nhận không ít ý kiến chê bai từ cộng đồng mạng.

Sau 3 tháng đăng quang, đây là lần đầu tiên H'Hen Niê nổi đóa - Ảnh 1
H'Hen Niê gầy trơ xương khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, thời mới đăng quang H'Hen Niê được săn đón vì mang một vẻ đẹp lạ. Tuy nhiên, theo thời gian nhan sắc của cô ngày càng trở nên nhàm chán nên không còn được ủng hộ như trước. Cư dân mạng cho rằng, phong cách của người đẹp Ê Đê chỉ phù hợp với hình tượng một người mẫu chứ không phải Hoa hậu. 

Sau 3 tháng đăng quang, đây là lần đầu tiên H'Hen Niê nổi đóa - Ảnh 2
H'Hen Niê cắt tóc ngắn như đàn ông sau 3 tháng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh: Internet

Trước phản ứng gay gắt từ phía khán giả, H'Hen Niê bức xúc đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý lên trang cá nhân. Chân dài sinh năm 1992 dường như rất giận dữ, cô hỏi anti-fan rằng: "Có ai biết những người HIỀN khi họ bực là có thể làm chuyện gì không?".

Kể từ khi đăng quang, H'Hen Niê được biết đến là Hoa hậu khéo ứng xử, giỏi đối đáp truyền thông nên chiếm được cảm tình của phần đông người hâm mộ cả nước. Phát ngôn này được xem là lần đầu tiên H'Hen Niê nổi đóa. Có lẽ, cô đã thật sự mệt mỏi khi bị xỉa xói quá nhiều.

Sau 3 tháng đăng quang, đây là lần đầu tiên H'Hen Niê nổi đóa - Ảnh 3
H'Hen Niê lần đầu 'nổi đóa' khi bị xỉa xói chuyện sút cân và cắt tóc - Ảnh: FBNV
Hoa hậu H'Hen Niê đáp trả sốc khi bị anti-fan yêu cầu đổi vị trí với Hương Giang vì mái tóc nam tính

Hoa hậu H'Hen Niê đáp trả sốc khi bị anti-fan yêu cầu đổi vị trí với Hương Giang vì mái tóc nam tính

Phản ứng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê khi bị dân mạng yêu cầu đổi vị trí với Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang khiến nhiều người bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   H'Hen Niê H'Hen Niê nổi đóa H'Hen Niê bức xúc

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 12 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 23 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 29 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42