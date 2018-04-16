Bị chê thân hình gầy nhom, Hoa hậu H'Hen Niê diện bikini hai mảnh, khoe 3 vòng bốc lửa đáp trả anti-fan

Sau khi bị cư dân mạng chỉ trích vì mái tóc nam tính và thân hình gầy nhom, Hoa hậu H’Hen Niê đáp trả khôn khéo bằng cách đăng ảnh diện bikini hai mảnh khoe vóc dáng nuột nà.
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Sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng cả nước. Không chỉ các hoạt động trong showbiz Việt mà những sinh hoạt hàng ngày của nàng hậu Tây Nguyên cũng nằm trong tầm ngắm của khán giả và giới truyền thông.
Cách đây không lâu, H’Hen Niê gây xôn xao khi xuất hiện với mái tóc ngắn nam tính cùng thân hình gầy nhom kém sắc. Nhiều người lo lắng bởi cô sẽ là người đại diện Việt Nam tranh tài tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 sắp tới.
Trước những phản ứng trái chiều từ phía người hâm mộ cả nước, mới đây, H’Hen Niê đã chứng minh nhan sắc của mình không hề xuống cấp như những thông tin được lan truyền nhiều ngày qua. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vừa đăng tải loạt ảnh diện bikini khoe nhan sắc rạng ngời, làm nhiều người xuýt xoa khen ngợi.