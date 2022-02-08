Từng được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân trong mơ, thế nhưng sau ly hôn, Lâm Khánh Chi - Phi Hùng lại không có kết thúc mấy êm đẹp khi bất ngờ "đấu tố" nhau.
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Ngày 7/2, Lâm Khánh Chi và chồng cũ gây xôn xao MXH khi Phi Hùng bất ngờ tố nữ ca sĩ chuyển giới ngoại tình với diễn viên Song Duy trước khi ly hôn. Trả lời Pháp Luật và Bạn đọc, Lâm Khánh Chi khẳng định lời nói của Phi Hùng là hoàn toàn sai sự thật. Không chỉ không có người thứ 3, Lâm Khánh Chi còn cho biết bản thân đã sớm biết chồng có tình mới từ thời điểm chưa ly hôn.
Còn Song Duy - người bị Phi Hùng chỉ mặt là kẻ thứ ba, Lâm Khánh Chi cho biết đây đơn thuần chỉ là người em thân thiết. Màn "phủ đầu" của Lâm Khánh Chi khiến mọi động thái của Phi Hùng đều trở thành tâm điểm chú ý, nhiều cư dân mạng mong chờ phản hồi tiếp theo của anh chàng.
Sáng nay (8/2), Phi Hùng bất ngờ có động thái gây chú ý trên trang cá nhân. Cụ thể, anh cho đăng tải 2 bức ảnh tình tứ bên bạn gái mới, đình kèm theo đó là 5 chữ sâu cay được nhiều người cho rằng đang 'bóng gió" đáp trả Lâm Khánh Chi: Thói đời, buồn cười thay..." - Phi Hùng viết.
Tuy nhiên, anh chàng Phi Hùng sau đó đã nhanh chóng xóa 5 chữ này, thay vào đó là những lời lẽ ngọt ngào dành cho bạn gái mới. Bên dưới bình luận, khi được một người quen khuyên "Cứ hạnh phúc đi chứ! Nói nhiều mất hay!", Phi Hùng ó động thái thể hiện sự đồng tình.
Sau 4 năm chung sống, Phi Hùng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái thông báo đã “đường ai nấy đi” với Lâm Khánh Chi vào tháng 12/2021. Thời điểm công khai ly hôn, anh liên tục có những chia sẻ ẩn ý về việc ly hôn “cơm không lành, canh không ngọt” với nữ ca sĩ chuyển giới.
Nói về lý do công khai lý do ly hôn và tố Lâm Khánh Chi ngoại tình, Phi Hùng cho biết vì anh liên tục phải nhận về những ý kiến trái chiều, chỉ trích là người phụ bạc khi có bạn gái mới quá nhanh sau ly hôn. Vì mệt mỏi trước những ý kiến trái chiều chỉ trích mình, Phi Hùng quyết định một lần nói hết với mong muốn được yên ổn trong thời gian tới.