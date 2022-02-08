Lâm Khánh Chi nghi ngờ chồng cũ có tình mới từ trước khi ly hôn: "Anh Ken mời cô bé đó đi chụp hình xong dính luôn"

Hậu trường 08/02/2022 14:25

Bị chồng cũ tố ngoại tình trước khi ly hôn, Lâm Khánh Chi sau đó đã lên tiếng phủ nhận. Nữ ca sĩ cũng cho biết thêm rằng bản thân cô đã có linh tính rằng chồng có người mới từ sớm nhưng vẫn chúc phúc cho anh.

Vừa qua, Lâm Khánh Chi và chồng cũ - Phi Hùng trở thành tâm điểm chú ý khi nữ ca sĩ chuyển giới bất ngờ bị Phi Hùng tố ngoại tình với diễn viên Song Duy. Trả lời Pháp Luật và Bạn đọc, Lâm Khánh Chi khẳng định lời nói của Phi Hùng là hoàn toàn sai sự thật. Không chỉ không có người thứ 3, Lâm Khánh Chi còn luôn chờ cơ hội hàn gắn và đến nay vẫn còn tình cảm với chồng cũ nên chưa thể mở lòng với ai.

Lâm Khánh Chi nghi ngờ chồng cũ có tình mới từ trước khi ly hôn: 'Anh Ken mời cô bé đó đi chụp hình xong dính luôn' - Ảnh 1

Lâm Khánh Chi cho biết thêm rằng bản thân cô đã nghi ngờ rằng chồng có người yêu mới từ trước khi ly hôn, thế nhưng cô vẫn mong muốn cho chồng cơ hội: "Khánh Chi im lặng là muốn cho cơ hội, nhưng anh Ken (Phi Hùng) quá vội vàng. Anh Ken mời cô bé đó đi chụp hình xong dính luôn. Đợt thứ 2, khi anh Ken lấy xe hơi đi Đà Lạt là tôi nghi. Đợt tiếp theo đi Đà Lạt nữa là tôi nghi cặp bồ, và đúng y chang. Đầu tiên là anh đi Đà Lạt chụp một mình, xong rồi về chia tay là anh đi nữa. Tôi mới hỏi đi với ai, anh nói đi với nhỏ người mẫu là tôi nghi liền...

Lâm Khánh Chi nghi ngờ chồng cũ có tình mới từ trước khi ly hôn: 'Anh Ken mời cô bé đó đi chụp hình xong dính luôn' - Ảnh 2
Phi Hùng hạnh phúc bên tình mới (Ảnh: FBNV)

Nữ ca sĩ chuyển giới nói thêm: "Phụ nữ không ai muốn mình có 2-3 đời chồng. Nhất là khi Lâm Khánh Chi là biểu tượng đẹp trong cộng đồng LGBT. Nhưng hôm nay anh Ken đã có cô ấy và đẩy mọi chuyện đi quá xa. Sống 5-6 năm trời anh ấy không hiểu gì về mình hết".

Lâm Khánh Chi mong mọi chuyện có thể dừng lại ở đây và cũng mong người hâm mộ dù yêu mến cô cũng đừng tấn công Phi Hùng và ngược lại mong chồng cũ đừng nói gì thêm về mình, để cô tiếp tục sống yên bình nuôi con. Nữ ca sĩ cho biết cô tôn trọng chuyện riêng của chồng cũ. 

Lâm Khánh Chi nghi ngờ chồng cũ có tình mới từ trước khi ly hôn: 'Anh Ken mời cô bé đó đi chụp hình xong dính luôn' - Ảnh 3

Về chuyện tình cảm với Song Duy, Lâm Khánh Chi cho biết đó chỉ là một người em mà cô yêu quý chứ cả hai không hề yêu nhau như lời chồng cũ nói. Bộ hình của Khánh Chi và Song Duy cũng được chụp từ rất lâu trước đó, Phi Hùng cũng đã biết việc này. Còn về việc Lâm Khánh Chi về quê Song Duy, nữ ca sĩ nói: "Khánh Chi và anh Hùng đã chia tay, giờ tôi đi với ai cũng là bình thường".

 

Giữa ồn ào hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi từng hé lộ 'chuyện phiền lòng' khi bước về nhà chồng

Giữa ồn ào hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi từng hé lộ 'chuyện phiền lòng' khi bước về nhà chồng

Phát ngôn của Lâm Khánh Chi trước khi ly hôn đang bị cư dân mạng bất ngờ "khui" lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Lâm Khánh Chi - Phi Hùng chồng cũ Lâm Khánh Chi

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?