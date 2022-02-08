Lâm Khánh Chi nghi ngờ chồng cũ có tình mới từ trước khi ly hôn: "Anh Ken mời cô bé đó đi chụp hình xong dính luôn"

Vừa qua, Lâm Khánh Chi và chồng cũ - Phi Hùng trở thành tâm điểm chú ý khi nữ ca sĩ chuyển giới bất ngờ bị Phi Hùng tố ngoại tình với diễn viên Song Duy. Trả lời Pháp Luật và Bạn đọc, Lâm Khánh Chi khẳng định lời nói của Phi Hùng là hoàn toàn sai sự thật. Không chỉ không có người thứ 3, Lâm Khánh Chi còn luôn chờ cơ hội hàn gắn và đến nay vẫn còn tình cảm với chồng cũ nên chưa thể mở lòng với ai.

Lâm Khánh Chi cho biết thêm rằng bản thân cô đã nghi ngờ rằng chồng có người yêu mới từ trước khi ly hôn, thế nhưng cô vẫn mong muốn cho chồng cơ hội: "Khánh Chi im lặng là muốn cho cơ hội, nhưng anh Ken (Phi Hùng) quá vội vàng. Anh Ken mời cô bé đó đi chụp hình xong dính luôn. Đợt thứ 2, khi anh Ken lấy xe hơi đi Đà Lạt là tôi nghi. Đợt tiếp theo đi Đà Lạt nữa là tôi nghi cặp bồ, và đúng y chang. Đầu tiên là anh đi Đà Lạt chụp một mình, xong rồi về chia tay là anh đi nữa. Tôi mới hỏi đi với ai, anh nói đi với nhỏ người mẫu là tôi nghi liền...