Lâm Khánh Chi nghi ngờ chồng cũ có tình mới từ trước khi ly hôn: "Anh Ken mời cô bé đó đi chụp hình xong dính luôn"

Bị chồng cũ tố ngoại tình trước khi ly hôn, Lâm Khánh Chi sau đó đã lên tiếng phủ nhận. Nữ ca sĩ cũng cho biết thêm rằng bản thân cô đã có linh tính rằng chồng có người mới từ sớm nhưng vẫn chúc phúc cho anh.
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Vừa qua, Lâm Khánh Chi và chồng cũ - Phi Hùng trở thành tâm điểm chú ý khi nữ ca sĩ chuyển giới bất ngờ bị Phi Hùng tố ngoại tình với diễn viên Song Duy. Trả lời Pháp Luật và Bạn đọc, Lâm Khánh Chi khẳng định lời nói của Phi Hùng là hoàn toàn sai sự thật. Không chỉ không có người thứ 3, Lâm Khánh Chi còn luôn chờ cơ hội hàn gắn và đến nay vẫn còn tình cảm với chồng cũ nên chưa thể mở lòng với ai.
Lâm Khánh Chi cho biết thêm rằng bản thân cô đã nghi ngờ rằng chồng có người yêu mới từ trước khi ly hôn, thế nhưng cô vẫn mong muốn cho chồng cơ hội: "Khánh Chi im lặng là muốn cho cơ hội, nhưng anh Ken (Phi Hùng) quá vội vàng. Anh Ken mời cô bé đó đi chụp hình xong dính luôn. Đợt thứ 2, khi anh Ken lấy xe hơi đi Đà Lạt là tôi nghi. Đợt tiếp theo đi Đà Lạt nữa là tôi nghi cặp bồ, và đúng y chang. Đầu tiên là anh đi Đà Lạt chụp một mình, xong rồi về chia tay là anh đi nữa. Tôi mới hỏi đi với ai, anh nói đi với nhỏ người mẫu là tôi nghi liền...
Nữ ca sĩ chuyển giới nói thêm: "Phụ nữ không ai muốn mình có 2-3 đời chồng. Nhất là khi Lâm Khánh Chi là biểu tượng đẹp trong cộng đồng LGBT. Nhưng hôm nay anh Ken đã có cô ấy và đẩy mọi chuyện đi quá xa. Sống 5-6 năm trời anh ấy không hiểu gì về mình hết".
Lâm Khánh Chi mong mọi chuyện có thể dừng lại ở đây và cũng mong người hâm mộ dù yêu mến cô cũng đừng tấn công Phi Hùng và ngược lại mong chồng cũ đừng nói gì thêm về mình, để cô tiếp tục sống yên bình nuôi con. Nữ ca sĩ cho biết cô tôn trọng chuyện riêng của chồng cũ.
Về chuyện tình cảm với Song Duy, Lâm Khánh Chi cho biết đó chỉ là một người em mà cô yêu quý chứ cả hai không hề yêu nhau như lời chồng cũ nói. Bộ hình của Khánh Chi và Song Duy cũng được chụp từ rất lâu trước đó, Phi Hùng cũng đã biết việc này. Còn về việc Lâm Khánh Chi về quê Song Duy, nữ ca sĩ nói: "Khánh Chi và anh Hùng đã chia tay, giờ tôi đi với ai cũng là bình thường".