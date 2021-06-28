Bị 2 kẻ bặm trợn đến lâu đài 1800m2 đòi nợ và mỉa mai ‘nhà thuê’, Vũ Khắc Tiệp tuyên bố báo công an, hé lộ kẻ núp lùm

Hậu trường 28/06/2021 20:06

Vừa khoe biệt thự sang chảnh Vũ Khắc Tiệp đã gặp ngay rắc rối khi có kẻ tìm đến đòi nợ, tuy nhiên mới đây ông bầu đã lên tiếng.

Ông bầu Vũ Khắc Tiệp luôn xuất hiện với hình ảnh đẳng cấp bên những chuyến du lịch xa hoa, biệt thự trăm tỷ và hàng hiệu. Mới đây anh đã khoe ngôi biệt thự kèm hồ bơi trong không gian 1800m2 và nữ hoàng bikini Ngọc Trinh cũng đã dành nhiều lời khen ngợi trên trang cá nhân.

vu khac tiep 1
Căn biệt thự triệu đô gây xôn xao cõi mạng của Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: Chụp từ clip

Sự việc đang bình yên là thế bỗng dưng thiên hạ chia sẻ một clip cả nhóm 2-3 người cùng nhau đến trước cổng nhà của Vũ Khắc Tiệp để giải quyết công nợ. Cụ thể trong đoạn clip các nhân vật này yêu cầu bảo vệ chuyển tờ giấy và lời nhắn yêu cầu ông bầu tranh thủ trả tiền: "Anh bảo Tiệp ơi ít không đáng mấy đâu, đừng để anh em đến phiền hà. Bảo cái công nợ gửi rồi lo bố trí trả nợ anh nhé. Nhà này nhà thuê đâu phải nhà mua, hoành tráng ấy chứ". Ngoài ra họ còn cho rằng nhà này thuê… chỉ 25 triệu khiến khán giả hoang mang.

vu khac tiep 2
Một nhóm thanh niên lạ mặt bất ngờ đến cổng nhà ông bầu đòi nợ - Ảnh: Chụp từ clip 

Chia sẻ trên Pháp Luật và Bạn Đọc, Vũ Khắc Tiệp cho biết người bày ra trò này chính là chị T.H, người trước đó đã cho kẻ lạ đến nhà ba mẹ anh dưới quê quay clip đòi nợ.

Ngoài ra, ông bầu triệu đô còn đăng một chia sẻ giải thích lên Facebook như sau: "Chủ nợ nào ở đây? Chị T.H, chị là một doanh nhân bất động sản nhưng không dám đối mặt. Tôi đã liên hệ với cháu của chị để xin số điện thoại nhưng không được. Rồi khi tôi xin được số điện thoại của chị, chị phủ nhận tất cả. Rồi chị nói cùn, bảo tất cả những gì tôi đã làm cho chị thì cứ tính chi phí trừ vào khoản nợ. Tôi hẹn gặp chị để giải quyết nhưng chị không gặp rồi nhắn tôi gặp người ủy quyền. Tất cả những gì chị làm ảnh hưởng tới gia đình và công việc của tôi. Chị sử dụng trò này không hại được tôi đâu. Tôi sẽ trình báo sự việc với công an".

vu khac tiep 3
Vũ Khắc Tiệp nhanh chóng thông báo lên trang cá nhân để tránh gây hiểu lầm cho khán giả - Ảnh: Chụp màn hình
vu khac tiep 4
Bài đăng trên đã bị xóa nên anh giải thích thêm - Ảnh: Chụp màn hình

Đính kèm bài viết Vũ Khắc Tiệp chia sẻ loạt tin nhắn để cư dân mạng tiện theo dõi. Ông bầu cho rằng bản thân có thiện chí gặp để giải quyết nhưng vị đại gia kia cứ trốn tránh.

vu khac tiep 5vu khac tiep 6vu khac tiep 7

vu khac tiep 8
Ông bầu đính kèm tin nhắn để khán giả dễ theo dõi - Ảnh: FB
vu khac tiep 9
Cư dân mạng được dịp vào bàn tán xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, cộng đồng mạng từng xôn xao khi có một người đã tìm đến nhà Vũ Khắc Tiệp yêu cầu xử lý khoản nợ có chữ ký của anh. Theo một thông tin chưa được kiểm chứng, người được ủy quyền đi đòi nợ cho biết gia đình anh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ tháng 9/2011 với số tiền trên giấy in là 12.000 USD (khoảng 276 triệu đồng). Cộng luôn tiền lãi thì hiện tại số tiền là 140.000 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng).

vu khac tiep 10
Trước đó Vũ Khắc Tiệp cũng từng bị đến tận nhà ở quê đòi nợ và ba mẹ anh phải ra mặt chịu trận - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại sự việc vẫn đang gây xôn xao cõi mạng và khán giả hy vọng Vũ Khắc Tiệp sẽ bình tĩnh để có thể giải quyết mọi chuyện êm đẹp, tránh ảnh hưởng đến những dự định sắp tới tại căn biệt thự triệu đô này.

Sau màn 'dạm ngõ' của ba mẹ hai bên, Ngọc Trinh chính thức tuyên bố sống chung với ông bầu Vũ Khắc Tiệp

Sau màn 'dạm ngõ' của ba mẹ hai bên, Ngọc Trinh chính thức tuyên bố sống chung với ông bầu Vũ Khắc Tiệp

Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp luôn khiến cư dân mạng ‘bán tín bán nghi’ về mối quan hệ thân trên mức tình bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   Vũ Khắc Tiệp bị đòi nợ Vũ Khắc Tiệp bị đòi nợ tại biệt thự clip Vũ Khắc Tiệp bị đòi nợ

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36