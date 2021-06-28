Bị 2 kẻ bặm trợn đến lâu đài 1800m2 đòi nợ và mỉa mai ‘nhà thuê’, Vũ Khắc Tiệp tuyên bố báo công an, hé lộ kẻ núp lùm

Vừa khoe biệt thự sang chảnh Vũ Khắc Tiệp đã gặp ngay rắc rối khi có kẻ tìm đến đòi nợ, tuy nhiên mới đây ông bầu đã lên tiếng.

Ông bầu Vũ Khắc Tiệp luôn xuất hiện với hình ảnh đẳng cấp bên những chuyến du lịch xa hoa, biệt thự trăm tỷ và hàng hiệu. Mới đây anh đã khoe ngôi biệt thự kèm hồ bơi trong không gian 1800m2 và nữ hoàng bikini Ngọc Trinh cũng đã dành nhiều lời khen ngợi trên trang cá nhân. Căn biệt thự triệu đô gây xôn xao cõi mạng của Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: Chụp từ clip Sự việc đang bình yên là thế bỗng dưng thiên hạ chia sẻ một clip cả nhóm 2-3 người cùng nhau đến trước cổng nhà của Vũ Khắc Tiệp để giải quyết công nợ. Cụ thể trong đoạn clip các nhân vật này yêu cầu bảo vệ chuyển tờ giấy và lời nhắn yêu cầu ông bầu tranh thủ trả tiền: "Anh bảo Tiệp ơi ít không đáng mấy đâu, đừng để anh em đến phiền hà. Bảo cái công nợ gửi rồi lo bố trí trả nợ anh nhé. Nhà này nhà thuê đâu phải nhà mua, hoành tráng ấy chứ". Ngoài ra họ còn cho rằng nhà này thuê… chỉ 25 triệu khiến khán giả hoang mang.

Một nhóm thanh niên lạ mặt bất ngờ đến cổng nhà ông bầu đòi nợ - Ảnh: Chụp từ clip Chia sẻ trên Pháp Luật và Bạn Đọc, Vũ Khắc Tiệp cho biết người bày ra trò này chính là chị T.H, người trước đó đã cho kẻ lạ đến nhà ba mẹ anh dưới quê quay clip đòi nợ. Ngoài ra, ông bầu triệu đô còn đăng một chia sẻ giải thích lên Facebook như sau: "Chủ nợ nào ở đây? Chị T.H, chị là một doanh nhân bất động sản nhưng không dám đối mặt. Tôi đã liên hệ với cháu của chị để xin số điện thoại nhưng không được. Rồi khi tôi xin được số điện thoại của chị, chị phủ nhận tất cả. Rồi chị nói cùn, bảo tất cả những gì tôi đã làm cho chị thì cứ tính chi phí trừ vào khoản nợ. Tôi hẹn gặp chị để giải quyết nhưng chị không gặp rồi nhắn tôi gặp người ủy quyền. Tất cả những gì chị làm ảnh hưởng tới gia đình và công việc của tôi. Chị sử dụng trò này không hại được tôi đâu. Tôi sẽ trình báo sự việc với công an".

Vũ Khắc Tiệp nhanh chóng thông báo lên trang cá nhân để tránh gây hiểu lầm cho khán giả - Ảnh: Chụp màn hình Bài đăng trên đã bị xóa nên anh giải thích thêm - Ảnh: Chụp màn hình Đính kèm bài viết Vũ Khắc Tiệp chia sẻ loạt tin nhắn để cư dân mạng tiện theo dõi. Ông bầu cho rằng bản thân có thiện chí gặp để giải quyết nhưng vị đại gia kia cứ trốn tránh. Ông bầu đính kèm tin nhắn để khán giả dễ theo dõi - Ảnh: FB Cư dân mạng được dịp vào bàn tán xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, cộng đồng mạng từng xôn xao khi có một người đã tìm đến nhà Vũ Khắc Tiệp yêu cầu xử lý khoản nợ có chữ ký của anh. Theo một thông tin chưa được kiểm chứng, người được ủy quyền đi đòi nợ cho biết gia đình anh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ tháng 9/2011 với số tiền trên giấy in là 12.000 USD (khoảng 276 triệu đồng). Cộng luôn tiền lãi thì hiện tại số tiền là 140.000 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng). Trước đó Vũ Khắc Tiệp cũng từng bị đến tận nhà ở quê đòi nợ và ba mẹ anh phải ra mặt chịu trận - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại sự việc vẫn đang gây xôn xao cõi mạng và khán giả hy vọng Vũ Khắc Tiệp sẽ bình tĩnh để có thể giải quyết mọi chuyện êm đẹp, tránh ảnh hưởng đến những dự định sắp tới tại căn biệt thự triệu đô này.

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