Bạn bè làm lễ giỗ đầu cho Vân Quang Long tại căn nhà anh mất ở Mỹ, vợ cố NS hiếm hoi xuất hiện

Lễ giỗ đầu tiên của Vân Quang Long được nhiều bạn bè nghệ sĩ tổ chức, trong đó, vợ hợp pháp của cố NS gây chú ý khi hiếm hoi xuất hiện. Tại đây, cô xúc động bật khóc trước bàn thờ.
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Mới đây, danh hài Nhật Cường đã đăng tải lên kênh Youtube của mình đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh cùng nhiều nghệ sĩ khác tới tham dự lễ giỗ đầu cố ca sĩ Vân Quang Long tại chính căn nhà anh mất ở Mỹ. Nam danh hài cho biết đã làm lễ cầu siêu cho Vân Quang Long tại chùa Linh Sơn. Sau đó trở về nhà Vân Quang Long để làm cơm cúng.
Trong ngày giỗ đầu của cố ca sĩ, rất nhiều anh chị em nghệ sĩ như Hàn Thái Tú, Quách Tuấn Du, Lưu Gia Bảo, Thanh Thảo… từ khắp các tiểu bang nước Mỹ đã đổ về đây, vô cùng ấm cúng. Trong đó, Quách Tuấn Du mới bay từ Việt Nam qua. Hàn Thái Tú là người thắp hương cúng Vân Quang Long đầu tiên. Đứng trước bàn thờ cố ca sĩ, anh chắp tay và dành nhiều lời gửi đến người bạn bạc mệnh của mình.
Các nghệ sĩ đã cùng nhau rót ly rượu mời Vân Quang Long rồi lần lượt mỗi người cầm một nén nhang tới thắp cho cố ca sĩ. Đặc biệt, trong lễ giỗ của Vân Quang Long còn có sự xuất hiện của người vợ hợp pháp của cố ca sĩ tại Mỹ. Cô đứng trước bàn thờ của chồng và xúc động bật khóc. Được biết, vợ của Vân Quang Long là Hồng Nguyễn, công dân quốc tịch Mỹ. Cô là vợ chính thức, hợp pháp duy nhất của cố ca sĩ cho tới khi anh qua đời. Trước đó, nam ca sĩ từng kết hôn ở Việt Nam và ly dị.
Tại Việt Nam, ngày 19/12/2021 vừa qua, gia đình Vân Quang Long cũng đã làm lễ giỗ đầu cho anh theo lịch âm. Bố mẹ cố nghệ sĩ Vân Quang Long nén đau buồn, xúc động khi nhiều bạn bè, khán giả viếng giỗ đầu con trai. Dù một năm đã trôi qua, nhưng nhiều người thân, bạn bè của Vân Quang Long vẫn rất thương nhớ anh.
Vân Quang Long qua đời tại Mỹ vào ngày 19/12/2020 vì đột quỵ, hưởng dương 41 tuổi. Anh sau đó được hỏa táng, tro cốt được đưa về Việt Nam mai táng.