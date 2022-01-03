Bạn bè làm lễ giỗ đầu cho Vân Quang Long tại căn nhà anh mất ở Mỹ, vợ cố NS hiếm hoi xuất hiện

Mới đây, danh hài Nhật Cường đã đăng tải lên kênh Youtube của mình đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh cùng nhiều nghệ sĩ khác tới tham dự lễ giỗ đầu cố ca sĩ Vân Quang Long tại chính căn nhà anh mất ở Mỹ. Nam danh hài cho biết đã làm lễ cầu siêu cho Vân Quang Long tại chùa Linh Sơn. Sau đó trở về nhà Vân Quang Long để làm cơm cúng.

Ảnh chụp màn hình

Trong ngày giỗ đầu của cố ca sĩ, rất nhiều anh chị em nghệ sĩ như Hàn Thái Tú, Quách Tuấn Du, Lưu Gia Bảo, Thanh Thảo… từ khắp các tiểu bang nước Mỹ đã đổ về đây, vô cùng ấm cúng. Trong đó, Quách Tuấn Du mới bay từ Việt Nam qua. Hàn Thái Tú là người thắp hương cúng Vân Quang Long đầu tiên. Đứng trước bàn thờ cố ca sĩ, anh chắp tay và dành nhiều lời gửi đến người bạn bạc mệnh của mình.